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الرئيسية | حوادث | مروحية دركية تنقذ أستاذين حاصرهما الثلج وخنقهما الحطب بأزيلال

مروحية دركية تنقذ أستاذين حاصرهما الثلج وخنقهما الحطب بأزيلال

مروحية دركية تنقذ أستاذين حاصرهما الثلج وخنقهما الحطب بأزيلال
محمد اكينو
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:00

تدخلت مروحية للدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ أستاذين في وضعية صحية حرجة، تعرضا لاختناق بسبب حطب التدفئة، في دوار تامنكنسيفت التابع لجماعة آيت تامليل بإقليم أزيلال، ونُقل الأستاذان إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال خالد الحبشي، مدير مجموعة مدارس آيت تامليل، إن "الأستاذين تعرّضا لاختناق في محل إقامتهما بفعل تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون، الناتج عن الاحتراق في المدفئة". وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس أن "الأستاذين أبلغا هاتفياً زملاءهما في سكن مجاور، وقامواْ بمساعدتهما إلا أن حالتهما تدهورت".

وزاد مدير المؤسسة التعليمية قائلا: "اتصلت بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، وبقائد قيادة آيت تامليل، ورئس الجماعة القروية الذي أرسل جرافتين لفتح الطريق التي تحاصرها الثلوج، إلا أن محاولاتهم فشلت". وأشار المتحدث إلى أن "مروحية الدرك الملكي وصلت من الرباط بعد تواصل المدير الإقليمي للتربية الوطنية مع عامل إقليم أزيلال، الذي اتصل بدوره بالدرك الملكي في الرباط".

وأوضح المسؤول التربوي ذاته أن "المنطقة تحاصرها الثلوج وبلغ سمكها صباح اليوم أكثر من متر تقريباً، في منطقة تبعد عن مدينة دمنات بأكثر من 54 كلم، وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة لتعطيل الدراسة بهذه المناطق التي تحاصرها الثلوج".

هشام بن سعيدي، الكاتب العام للفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدمنات، قال إن "تدخل السلطات لإنقاذ الأستاذين تأخر بأكثر من يوم، وكادا يفقدان حياتهما لولا لطف الله وتدخل السكان لإنقاذهما".

وفي الوقت الذي أشار فيه الفاعل النقابي إلى أن "أحد الأساتذة ظل فاقداً للوعي إلى حدود ليل أمس"، طالب المديرية الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع التعليمي بـ"إصدار مذكرة تعطيل الدراسة في هذه المناطق بشكل مبكر، لتمكين الأساتذة من مغادرة المنطقة، خصوصاً أن مذكرة الأرصاد الجوية بهذا الخصوص صدرت قبل أسبوع".

ودعا النقابي نفسه "الجهات المعنية إلى تفعيل إجراءات استباقية، وتوفير الآليات الضرورية لفك العزلة على هذه المناطق، التي يشتغل فيها أساتذة أغلبهم متعاقدون جدد، لا يعرفون المنطقة جيداً"، لافتاً إلى أن "هذه الحوادث تتكرر سنوياً، وكان آخرها حادثة سير تعرض لها سبعة أساتذة، ظلواْ محاصرين في مجموعة مدارس ألمسا، وانزلقت بهم سيارة في واد بسبب كثافة الثلوج، بعد محاولتهم مغادرة المنطقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - سعيد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:11
يجب توجيه انظار المسؤولين لهؤلاء الأفراد من الشعب المعزول في قمم الجبال ...فكيف يحلو لنا الدفء و إخواننا يموتون بردا
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314
2 - aboukaram الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:11
تحياتي لكل من ساهم من قريب أو من بعيد. فهكدا نريد مغرب بنظرة تفاؤل
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254
3 - محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:13
مبادرة طيبة تحية لرجال الدرك وتحية طيبة للقائد الأعلى محمد السادس وأطال الله عمره
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-37
4 - امين من اولادعبو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:14
قلما نرى أصحاب الاحتباس الحراري، تغيرات المناخ و cop21 و cop22.... المرور من هنا.
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54
5 - الحمد لله الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:14
الحمد لله على سلامتهم والشكر للمسؤولين لي قاموا بإنقاذهم كان التأخير ولكن المهم النتيجة
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154
6 - mre الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:18
كان على الاساتدة ان يطلبوا النجدة من اسبانيا، اكيد كانت لن تتأخر يوما كاملا.
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-127
7 - simo soussi الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:18
الله اجازيكم بيخير و تحية كبيرة لرجال الدرك الملكي . و الله احسن عون الناس ديال جبال الاطلس فهاد البرد . لا بالنسبة للساكنة او العاملين بها في جميع الميادين
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121
8 - taha الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:19
لماذا لاتتوفر لكل اقليم او جهة إمكانياته الخاصة عوض استقدام مروحية من الرباط ..........
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149
9 - تقدير للمرابطين في. الجبال الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:27
الحمد لله الذي أنجاهم وسلمهم لذويهم
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90
10 - abdou moncton الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:27
في كندا عندما تكون هناك عاصفة ثلجية كبيرة ... جميع المدارس تغلق ....
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70
11 - إبراهيم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:33
نتمن جهود كل من تدخل لإجلاء هاتين الحالتين من أعلى قمم الجبال و لا نبخس من قيمة احد؛ لكن كيف يعقل أن تحلق مروحية من الرباط ونحن نعيش في زمن قيل فيه أن المغرب تعتمد على سياسة اللامركزية في كل شيئ؛ ألا توجد مروحيات القوات المسلحة الملكية بمراكش والعديد من الثكنات العسكرية في الجنوب؛ خصوصا ثكنة بن كرير الدرك الملكي؛ ألا تتوفر المديرية الجهوية للصحة بمراكش على مروحية SAMU؛ العبث تم العبث أن يتم ارسال مروحية من الرباط حتى ورزازات قصد التدخل المستعجل؛ الذي حتما طال انتظاره؛ بالإضافة إلى الوقود المستعمل قصد الوصول إلى تقليص عمر تحليق المروحية بهكذا تصرف.

وشكرا
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82
12 - المجيب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:33
في ستينيات القرن الماضي كنت ادرس في الصفوف الابتدائية ( مستوى المتوسط الاول آنذاك) وكان عندنا كتاب المقرر في مادة الاشياء( les choses), لعل بعضكم لا زال يتذكره حيث ان غلافه كان بالورق المقوى وفيه صورة بالوان جميلة لطائر الحسون فوق غصن من الكرز. وفي درس الاشياء هذا كنا نقرأ خطورة التسمم بثاني اكسيد الكربون الذي قد تسببه التدفئة بالفحم او بالحطب في مكان منغلق وماذا يجب فعله في حالة تعرض الحجرة للنقص في الاوكسيجين( فتح النوافذ). فهل تلامذتنا واساتذتهم لم يعودوا يدرسون هذه المواد لاخذ الاجراءات الوقاية كي لا يسقطوا في هذه المطبة القاتلة ولكي يكونوا هم بدورهم مسلحين لتوعية عائلاتهم؟؟
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75
13 - YOUSSEF الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:34
عملية إنقاذ اساتذة من طرف مروحية الدرك الملكي عمل إنساني نبيل، شكرا لكل من ساهم في هذه العملية، هكذا نريد مغرب التىآزر والتعاون والإخاء.
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51
14 - راشيدي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:43
تحية اجلال و اخلاص لكل من ساهم منقريب او بعيد في العملية على راسهم افراد الدك الملكي و المسؤولين الامنيين.....هذا مفرح من حيث التدخل العاجل....
هذا مغرب الغد ان شاء الله...
نود ان يكون التخفيض في ثمن التنقل عبر الطائرات نحو الاقاليم الجنوبية عوض الحافلات التي تسد الثلوج مجراها.....
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32
15 - ouadie الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:46
الحقيقة كل عمالة خاصها مروحية راه ماغالياش فلوس غادية غير فالتخربيق
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62
16 - عمرو الثلاثاء 09 يناير 2018 - 14:56
اليوم يتبين بالملموس مدى جدية دولتنا بالاهتمام بالانسان المغربي مهما كانت وضعيته ومكانته واقامته وجهودها الكبيرة المبذولة من اجل راحته واشتغاله في ظروف مأمنة ،فهاهي المروحية اصبحت تستغل في العهد الجديد من اجل الاغاتة والاسعاف وتقريب المسافاة ،الشيء الدي يجعل كل مغربي يفتخر بهذه الخدمة التي يسهر عليها وطنيون مخلصون انسانيون يستلزم ان يقف لهم الشعب المغربي احتراما واجلالا ،فشكرا لكل من عمل على اغاثة هذين الاستادين من قريب او بعيد وعلى رأسهم زملائهم الاساتذة والمدير و رئيس الجماعة والقائد والسيد النائب وعامل صاحب الجلالة على المنطقة وجهاز الدرك الملكي وغيرهم وعلى رأسهم كافة صاحب الجلالة الدي بفضل تعليماته نشهد هذه المستجدات التي كانت تعتبر حلما ولازات عند بعض الدول ومااكثرها
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-33
17 - ضد الضد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:01
في مثل هذه الأيام يجب على الدرك الملكي ان يضع مروحية رهن إشارة كل ناحية. ليتم التدخل بسرعة و انقاذ كل المرضى او النساء الحوامل اللواتي يردن الوضع... و تكون بمثابة طائرات الإسعاف في تلك المناطق الوعرة.. لأن مروحية واحدة تنطلق من الرباط لا تكفي... على كل حال الحمد الله على سلامة الاستاذين... و شكرا لكل من كان السبب في توجيه المروحية إلى عين المكان
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37
18 - الواقعي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:06
على الاقل يجب توفر مروحية للانقاذ في كل جهة و لما لا في كل اقليم .
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36
19 - ماروكان الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:11
ههههههه نهار و هما تيتسناو في ليكوبتير جاية من الرباط غادية لجبال الهندوكوش في تخوم الصين‎‏.واك واك أالحق!!!!
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41
20 - وديع الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:21
الحمد لله على تصريف أقداره.
أولا أحيي الأخ خالد الحبشي مدير م.م ايت تمليل على مجهوداته..كما أحيي المكتب المحلي.يجب أن نعيد النظر في تعامل المسؤولين مع هكذا كوارث اذ يجب القطع مع ما ترسخ في أذهان المغاربة من عبارات واش كاين الدم أو واش كاين علاش نجيو ...في الدول التي تحترم مواطنيها هناك تكوينات مستمرة للتعامل مع الكوارث الطبيعية..بل هناك يتم التركيز على أدق التفاصيل و من بينها وصف الحالة..بما أن المسؤولين لا يثقون في المواطنين..أدعوهم الى تكوين الشيوخ و المقدمين على أمل أن يصفوا لهم الحالة جيدا..
بالنسبة للذين ينتقدون استخدام الأستاذين للتدفئة و عدم المامهم باحتياطات استعمال الحطب..أقول لهم لهلا يدوزك من شي تجربة بحال هدي..السكنيات التي تبنيها الوزارة في مثل هذه المناطق لا تصلح بتاتا للعيش في هذه الظروف.. والله العظيم الى قربتي وجهك من مسافة 30 سنتمتر من الحائط الى تتحس بحال داك الاحساس فاش تتكون فداركم و تتحل الفريكو باش تاخذ شي حاجة..و الاخوان لي عاشو هد الظروف غيحسو بهد شي لي تنقول..
الله يشافي الاستاذين..وتحية لكل من ساهم في انقاذ ارواحهما.
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46
21 - مغربلجكية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:21
لماذا كترت الاتصالات. المدير يتصل برئيس الجهة رئيس الجهة يتصل بالمندوب المندوب يتصل ب ... وهذا يتصل بذاك...
يجب خلق خط مباشر خصوصا لهذه الفئة من المواطنين ليكون هناك تدخل سريع حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه وأن يكون الاتصال مجاني.
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38
22 - نضال الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:37
تحية نضالية لكل رجال و نساء التعليم . حفظكم الله و رعاكم.
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45
23 - mustapha الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:37
مبادرة طيبة تحية لرجال الدرك الملكي علي كل المجهودات المقدمة .
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21
24 - simo الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:44
يجب أن تكون المروحية على الأقل في المستشفيات الموجودة بالمناطق الجبلية . كلنا نعرف الإمكانيات الموجودة مخصصة لموازين ...
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27
25 - اكس يون الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:57
الحمد لله على سلامتهم والشكر الجزيل لكل من تدخل من بعيد وقريب وتحية خالصة لجهاز الدرك الملكي.
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17
26 - هبة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 15:59
ما أكثر ضحايا الثلوج وما أقل المنقذين لهم إلا من رحم ربي لدرجة أنهم إذا قاموا ولو بعملية إنقاذ واحدة أصبحوا بذلك وكأنهم قاموا بإنجاز عظيم.
والله يكون في عون كل من يطلب رحمته.
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8
27 - الحـــــ عبد الله ــــاج الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:01
1
راهوم معلمين قاريين زعما وأقل ما يمكن أن يعرفوه هو أن حرق الأعواد في مكان مغلق يؤدي إلى استهلاك الأكسحين الموجود في الهواء وينتج كميات كبيرة من أكسيد الكربون المسموم، فلماذا لم يتفطنوا للأمر وهم من المفروض فيهم ان يقوموا بتوعية غيرهم ؟ والحالة هذه فماذا سنقول على الناس الي ما قارينييش ؟
2
لماذا تكرار نفس الخطأ كل سنة رغم أن الإقليم معروف عنه أنه يتلقى تساقطات ثلجية سنوية كثيرة، بدل من أن نعد لها العدة بشكل عادي، من حطب ومواد غذائية ولبس دافئ ونحول فصل الثلوج إلى فصل فرح وسرور وتسلية ورياضة بدل من تحويله إلى نقمة ومصدر للأسى والبؤس ؟
أليس من الممكن على الأقل للموظفين أن يجعلوا من اشتغالهم لفترات قصيرة من عمرهم في مثل تلك المناطق فرصة العمر تربطهم بالأرض والطبيعة والإنسان ولتجارب حياة بدل من أن تكون إقامتهم في تلك المناطقة أسوأ ذكيرات في حياتهم ؟
3
هناك مروحية بإقليم ازيلال أقيمت لها مهابط في بين الدواوير وكلما حدث حادث إلا ونودي عليها وحضرت، لكن أضن ان عدم تدخلها في حالة الأساتذة راجع إلى كثرة استعمالها في مناطق اخرى من الإقليم الشاسع فاستعمالها اصبح عادي لم يعد يثير حديث الإعلام
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-25
28 - مغربلجكية الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:02
المسؤولين بلا ميبقاو اديرو عين ميكا. الكل يعرف أن مناطق الأطلس والريف تعرف موجة برد قارس وثلوج تتسبب بقطع الطرق في فصل الشتاء لذا يجب تخصيص مروحيات لكل هذه المناطق ومستشفيات متنقلة علاوة على إصدار بلاغ مسبق لانقطاع الدراسة حتى يتم فتح الطرقات وتتحسن الأحوال.
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11
29 - abou hamza الثلاثاء 09 يناير 2018 - 16:20
ثمن المروحية للانقاذ اصبح اقل من ثمن سيارة اسعاف مجهزة فعلا على الجهات والمجالس الاقليمية والجماعة ووزارة الداخلية ان تعمل على الحصول عليها وتضعها تحت اشراف القوات المسلحة الملكية وتتحرك باذن من السيد الوالي او العامل لتقوم بالمهام الموكولة لها كل جهة يجب ان تتوفر على العدد الكافي منها من اثنين الى خمسة والله الموفق
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16
30 - ex-كعلم يخاطبكم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:17
ردا على واحد النوع د الباشار معروف بالتعليقات ديالو المستفزة ف هيسبريس و اغلبكم عرفتوه -المدعو الحاج-- عبد-- الله --
يا داك البشار انت واقيلا من صحاب *بابي مامي* ولى من صحاب 2 فرنك ياك؟عايش فالقطن و سيارة كليماطيزي و تتجي تبلعص على عباد الله
سير أولدي راك ما زال واقلة ما عمرك خرجتي من داركم و يحساب ليك الناس كاع بحالك
قاليك لواه علاش تيديرو الشومني يك هوما اساتذة و عارفين بخطر اول او ثالث او رابع اكسيد الكربون هههه
ايوا ان شاء الله تجيبك تعيش ف ديك الظروف و تعرف شنا هو هاد التبوحيط ديالك كللو
أنا *ex كعلم* وفايت خدمت فديك الظروف اولدي و كنا الى تقاضا لينا الحطب كنضحيو ب شي بونجة ولى سداري باش نعيشو
راه ما تصلاجح لا ملابس بزاف لا كاشات لا والو
انا كنت نلبش تقشيرة و ندير عليها ميكا و نزيد تقشيرة و ندير فوقها ميكا و نلبس 3 د سراول داخليين و 2 معاطف د الصوف
و مع ذلك تبقى تقفقف بالبرد ما تقد تشد حتى الطباشير
و سبق لي مريت بتجربة المرض الشديد بسبب co1 و ضربت فيها شي ههر مجبد فالفراش ماجات عندي لا هيليكوبتر لا صحن فضائي
بقيت نتعالج غي بالعسل و حليب ناس الدوار الله يجازيهم بخير في 2001
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39
31 - عاش الملك والشعب المغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 17:18
الى الرقم 9..ينطبق عليك المثل..المعزيين صبروا والعزايا كفروا..يعني بلا ثرثرة وقل رحمها الله وخلاص اما استفساراتك فعاءلتها تعرف ما يجب فعله والسلام..انشر من فضلك
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-1
32 - الحــاج.ع. الله الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:50
30 - ex-كعلم يخاطبكم
أنت غير معلم صغير وكابر في البرارك ويالله شديتي هاديك تاموعليميت بمشقة النفس نقداتك من البؤس ومن الطبيعي يجيك الجو في الجبال بارد ماشي بحالي أنأ ولد ازيلال الي كابر وترعرعت في ذات الجو الذي أشعرك انت بالجحيم. وما دمت كنت تلبس حتى (الميكا) فحالتك ليست طبيعية وعليك مراجعة الطبيب.
فلا تسقط حالتك على الجميع ولا تعممها على الاخريين.
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-27
33 - حسن المغترب الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:26
تحية من كل قلب ، للدرك الملكي و الامن بصفة عامة، يجب على الدولة ان تهتم بهذه الفئة، لانهم يعانون لكن بصمت، يجب اعادة النظر في اوقات عملهم و كذالك التجهيزات الضرورية للتدخل في كل الحالات ،
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1
34 - Mourad الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:58
هذا ما يريده المواطنون ان تتفاعل مؤسسات الدولة تلقاءيا معهم كل حسب اختصاصاته و بدون انتضار التعليمات!!!!!!
هي مبادرة تستحق التنويه.و بالشفاء العاجل للاستاذين.
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1
35 - GHA DAWI الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:38
ضروري زعما المروحية تجي من الرباط وافيناهيا اللامركزية و الجهوية الموسعة اللي كايضلو يطبلو بيها في المنابر الاعلامية؟ المهم حسن عوان ساكنة الجبال ساكنة المغرب المنسي ؤ الحمد لله على لطف الله
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2
36 - CITOYENNE الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:58
bon rètablissement aux braves professeurs juste conseil pour vous en cas de problemes au cerveau à cause du gaz co2 se renseigner aupres du service du caisson hyperbarbar à l hopital militaire Med V à Rabat
pour èviter toutes complications
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0
37 - amazigh الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:54
fau souver aussi les pauvres enfants et les femmes qui s'offrent touts les jours ou zaama les profs Ils sont un peu de l'argent pour vous payer le déplacement. ..
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