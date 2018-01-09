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كُتّاب وآراء
مروحية دركية تنقذ أستاذين حاصرهما الثلج وخنقهما الحطب بأزيلال
تدخلت مروحية للدرك الملكي، اليوم الثلاثاء، لإنقاذ أستاذين في وضعية صحية حرجة، تعرضا لاختناق بسبب حطب التدفئة، في دوار تامنكنسيفت التابع لجماعة آيت تامليل بإقليم أزيلال، ونُقل الأستاذان إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.
وقال خالد الحبشي، مدير مجموعة مدارس آيت تامليل، إن "الأستاذين تعرّضا لاختناق في محل إقامتهما بفعل تسرب غاز أحادي أوكسيد الكربون، الناتج عن الاحتراق في المدفئة". وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس أن "الأستاذين أبلغا هاتفياً زملاءهما في سكن مجاور، وقامواْ بمساعدتهما إلا أن حالتهما تدهورت".
وزاد مدير المؤسسة التعليمية قائلا: "اتصلت بالمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بأزيلال، وبقائد قيادة آيت تامليل، ورئس الجماعة القروية الذي أرسل جرافتين لفتح الطريق التي تحاصرها الثلوج، إلا أن محاولاتهم فشلت". وأشار المتحدث إلى أن "مروحية الدرك الملكي وصلت من الرباط بعد تواصل المدير الإقليمي للتربية الوطنية مع عامل إقليم أزيلال، الذي اتصل بدوره بالدرك الملكي في الرباط".
وأوضح المسؤول التربوي ذاته أن "المنطقة تحاصرها الثلوج وبلغ سمكها صباح اليوم أكثر من متر تقريباً، في منطقة تبعد عن مدينة دمنات بأكثر من 54 كلم، وكانت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أصدرت مذكرة لتعطيل الدراسة بهذه المناطق التي تحاصرها الثلوج".
هشام بن سعيدي، الكاتب العام للفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بدمنات، قال إن "تدخل السلطات لإنقاذ الأستاذين تأخر بأكثر من يوم، وكادا يفقدان حياتهما لولا لطف الله وتدخل السكان لإنقاذهما".
وفي الوقت الذي أشار فيه الفاعل النقابي إلى أن "أحد الأساتذة ظل فاقداً للوعي إلى حدود ليل أمس"، طالب المديرية الإقليمية للوزارة الوصية على القطاع التعليمي بـ"إصدار مذكرة تعطيل الدراسة في هذه المناطق بشكل مبكر، لتمكين الأساتذة من مغادرة المنطقة، خصوصاً أن مذكرة الأرصاد الجوية بهذا الخصوص صدرت قبل أسبوع".
ودعا النقابي نفسه "الجهات المعنية إلى تفعيل إجراءات استباقية، وتوفير الآليات الضرورية لفك العزلة على هذه المناطق، التي يشتغل فيها أساتذة أغلبهم متعاقدون جدد، لا يعرفون المنطقة جيداً"، لافتاً إلى أن "هذه الحوادث تتكرر سنوياً، وكان آخرها حادثة سير تعرض لها سبعة أساتذة، ظلواْ محاصرين في مجموعة مدارس ألمسا، وانزلقت بهم سيارة في واد بسبب كثافة الثلوج، بعد محاولتهم مغادرة المنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
وشكرا
هذا مغرب الغد ان شاء الله...
نود ان يكون التخفيض في ثمن التنقل عبر الطائرات نحو الاقاليم الجنوبية عوض الحافلات التي تسد الثلوج مجراها.....
أولا أحيي الأخ خالد الحبشي مدير م.م ايت تمليل على مجهوداته..كما أحيي المكتب المحلي.يجب أن نعيد النظر في تعامل المسؤولين مع هكذا كوارث اذ يجب القطع مع ما ترسخ في أذهان المغاربة من عبارات واش كاين الدم أو واش كاين علاش نجيو ...في الدول التي تحترم مواطنيها هناك تكوينات مستمرة للتعامل مع الكوارث الطبيعية..بل هناك يتم التركيز على أدق التفاصيل و من بينها وصف الحالة..بما أن المسؤولين لا يثقون في المواطنين..أدعوهم الى تكوين الشيوخ و المقدمين على أمل أن يصفوا لهم الحالة جيدا..
بالنسبة للذين ينتقدون استخدام الأستاذين للتدفئة و عدم المامهم باحتياطات استعمال الحطب..أقول لهم لهلا يدوزك من شي تجربة بحال هدي..السكنيات التي تبنيها الوزارة في مثل هذه المناطق لا تصلح بتاتا للعيش في هذه الظروف.. والله العظيم الى قربتي وجهك من مسافة 30 سنتمتر من الحائط الى تتحس بحال داك الاحساس فاش تتكون فداركم و تتحل الفريكو باش تاخذ شي حاجة..و الاخوان لي عاشو هد الظروف غيحسو بهد شي لي تنقول..
الله يشافي الاستاذين..وتحية لكل من ساهم في انقاذ ارواحهما.
يجب خلق خط مباشر خصوصا لهذه الفئة من المواطنين ليكون هناك تدخل سريع حتى لا يقع ما لا يحمد عقباه وأن يكون الاتصال مجاني.
والله يكون في عون كل من يطلب رحمته.
راهوم معلمين قاريين زعما وأقل ما يمكن أن يعرفوه هو أن حرق الأعواد في مكان مغلق يؤدي إلى استهلاك الأكسحين الموجود في الهواء وينتج كميات كبيرة من أكسيد الكربون المسموم، فلماذا لم يتفطنوا للأمر وهم من المفروض فيهم ان يقوموا بتوعية غيرهم ؟ والحالة هذه فماذا سنقول على الناس الي ما قارينييش ؟
2
لماذا تكرار نفس الخطأ كل سنة رغم أن الإقليم معروف عنه أنه يتلقى تساقطات ثلجية سنوية كثيرة، بدل من أن نعد لها العدة بشكل عادي، من حطب ومواد غذائية ولبس دافئ ونحول فصل الثلوج إلى فصل فرح وسرور وتسلية ورياضة بدل من تحويله إلى نقمة ومصدر للأسى والبؤس ؟
أليس من الممكن على الأقل للموظفين أن يجعلوا من اشتغالهم لفترات قصيرة من عمرهم في مثل تلك المناطق فرصة العمر تربطهم بالأرض والطبيعة والإنسان ولتجارب حياة بدل من أن تكون إقامتهم في تلك المناطقة أسوأ ذكيرات في حياتهم ؟
3
هناك مروحية بإقليم ازيلال أقيمت لها مهابط في بين الدواوير وكلما حدث حادث إلا ونودي عليها وحضرت، لكن أضن ان عدم تدخلها في حالة الأساتذة راجع إلى كثرة استعمالها في مناطق اخرى من الإقليم الشاسع فاستعمالها اصبح عادي لم يعد يثير حديث الإعلام
يا داك البشار انت واقيلا من صحاب *بابي مامي* ولى من صحاب 2 فرنك ياك؟عايش فالقطن و سيارة كليماطيزي و تتجي تبلعص على عباد الله
سير أولدي راك ما زال واقلة ما عمرك خرجتي من داركم و يحساب ليك الناس كاع بحالك
قاليك لواه علاش تيديرو الشومني يك هوما اساتذة و عارفين بخطر اول او ثالث او رابع اكسيد الكربون هههه
ايوا ان شاء الله تجيبك تعيش ف ديك الظروف و تعرف شنا هو هاد التبوحيط ديالك كللو
أنا *ex كعلم* وفايت خدمت فديك الظروف اولدي و كنا الى تقاضا لينا الحطب كنضحيو ب شي بونجة ولى سداري باش نعيشو
راه ما تصلاجح لا ملابس بزاف لا كاشات لا والو
انا كنت نلبش تقشيرة و ندير عليها ميكا و نزيد تقشيرة و ندير فوقها ميكا و نلبس 3 د سراول داخليين و 2 معاطف د الصوف
و مع ذلك تبقى تقفقف بالبرد ما تقد تشد حتى الطباشير
و سبق لي مريت بتجربة المرض الشديد بسبب co1 و ضربت فيها شي ههر مجبد فالفراش ماجات عندي لا هيليكوبتر لا صحن فضائي
بقيت نتعالج غي بالعسل و حليب ناس الدوار الله يجازيهم بخير في 2001
أنت غير معلم صغير وكابر في البرارك ويالله شديتي هاديك تاموعليميت بمشقة النفس نقداتك من البؤس ومن الطبيعي يجيك الجو في الجبال بارد ماشي بحالي أنأ ولد ازيلال الي كابر وترعرعت في ذات الجو الذي أشعرك انت بالجحيم. وما دمت كنت تلبس حتى (الميكا) فحالتك ليست طبيعية وعليك مراجعة الطبيب.
فلا تسقط حالتك على الجميع ولا تعممها على الاخريين.
هي مبادرة تستحق التنويه.و بالشفاء العاجل للاستاذين.
pour èviter toutes complications