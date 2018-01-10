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الرئيسية | حوادث | إيقاف امرأة وابنتها القاصر ضمن عصابة بأيت ملول

إيقاف امرأة وابنتها القاصر ضمن عصابة بأيت ملول

إيقاف امرأة وابنتها القاصر ضمن عصابة بأيت ملول
هسبريس من أكادير
الأربعاء 10 يناير 2018 - 07:34

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة لآيت ملول من إيقاف 05 أشخاص، من ضمنهم فتاة قاصر ووالدتها، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالأقراص المهلوسة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والفساد وإعداد منزل للدعارة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم إثر مداهمة منزل بحي مولاي عمر، استغلالا لمعلومات تفيد باحتضانه لبعض ذوي السوابق القضائية، إذ جرى ضبط مشتبه فيه أول متحوزا لحوالي 20 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي متحصل من ترويجها، كما ضبط مشتبه فيهما اثنان وبحوزتهما سلاحان أبيضان عبارة عن سيف وزبارة، وقاصر متلبسة بممارسة الفساد مع أحد المشتبه فيهم.

وزاد المصدر ذاته أن اثنين من الموقوفين يشتبه في تورطهما في مجموعة من قضايا السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث جرى استدعاء مجموعة من الضحايا فتعرفوا عليهما.

وأكد المصدر أنه جرى إخضاع الموقوفين الثلاثة الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، والاحتفاظ القاصر تحت المراقبة، فيما سيتم تقديم والدتها في حالة سراح، فور الانتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:13
بقدر ما اساند أي اجراء تقوم به الحكومة من اجل اجثتات الاقراص المهلوسة من الاسواق للخطورة التي تشكلها والتي يعلمها الخاص والعام . بقدر ما أنا ضد محاربة الدعارة المعيشية والتي تبقى في نهاية الأمر خدمة كغيرها من المهن بين مكونين يخضعان لقانون العرض والطلب بل وانا من دعاة تقنين الدعارة وادراجها كمهنة معترف بها كما هو معمول به في بعض أرقى دول العالم مع ما يلزم ذالك من تنزيل لترسانة من القوانين المنضمة للقطاع المنتج فالدعارة في نهاية الأمر تلبية لرغبة ضاغطة كالجوع والعطش وتساهم في خلق مجتمع سوي التفكير .
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-32
2 - دا الحوس الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:04
انا ضد ما ذهب إليه التدخل رقم ١ .لأن تقنين الرذيلة وجعلها مهنة معترف بها سيجعل بائعي بائعات الهوى بائعي الخصر والفواكه فمن منا من يقبل تعاطي امه التي خرج من رحمها أو اخته للبغاء تحت غطاء الحق في بيع أو كراء الجسد .
لأن المجتمع لحمة واحدة أساسه الأسرة فإن فسدت فسد وإن صلحت صلح والاطفال يتأثرون بمحيطهم
خلاصة القول انا ارفض وجود المواخير تحت أي غطاء .انتهى.
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13
3 - لا حول ولا قوة إلا بالله الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:18
عبد الرحيم فتح الخير. من خلال تعليقك الذي تقدمت به اريد ان اسألك فقط عن ديانتك ما هي؟
سؤال آخر. بدعوتك إلى تقنين الدعارة و ادراجها كمهنة معترف بها. فأنت لا تمانع من ان تمارس هذه الدعارة احد أفراد أسرتك. هل ترضاه لأمك؟ هل ترضاه لأختك؟ هل ترضاه لعمتك لخالتك؟ يكفيني فيك حسبي الله و نعم الوكيل.
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