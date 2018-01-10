إيقاف امرأة وابنتها القاصر ضمن عصابة بأيت ملول

هسبريس من أكادير

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمفوضية الشرطة لآيت ملول من إيقاف 05 أشخاص، من ضمنهم فتاة قاصر ووالدتها، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاتجار بالأقراص المهلوسة والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والفساد وإعداد منزل للدعارة.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيهم إثر مداهمة منزل بحي مولاي عمر، استغلالا لمعلومات تفيد باحتضانه لبعض ذوي السوابق القضائية، إذ جرى ضبط مشتبه فيه أول متحوزا لحوالي 20 قرصا مهلوسا ومبلغ مالي متحصل من ترويجها، كما ضبط مشتبه فيهما اثنان وبحوزتهما سلاحان أبيضان عبارة عن سيف وزبارة، وقاصر متلبسة بممارسة الفساد مع أحد المشتبه فيهم.

وزاد المصدر ذاته أن اثنين من الموقوفين يشتبه في تورطهما في مجموعة من قضايا السرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، حيث جرى استدعاء مجموعة من الضحايا فتعرفوا عليهما.

وأكد المصدر أنه جرى إخضاع الموقوفين الثلاثة الراشدين لتدابير الحراسة النظرية، والاحتفاظ القاصر تحت المراقبة، فيما سيتم تقديم والدتها في حالة سراح، فور الانتهاء من البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.