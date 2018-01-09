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الرئيسية | حوادث | صدور عقوبات سالبة للحرية ضد مغاربة بإسبانيا

صدور عقوبات سالبة للحرية ضد مغاربة بإسبانيا

صدور عقوبات سالبة للحرية ضد مغاربة بإسبانيا
متابعة من خالد ملوك
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:38

أصدرت محكمة جزيرة بالما دي مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار الإسباني، حكما بالسجن النافذ ضد تسعة مهاجرين مغاربة، ضمنهم أربع نساء، كانوا ينتمون إلى منظمة إجرامية مختصة في تهريب وترويج المخدرات، جرى تفكيكها شهر مارس سنة 2016.

ووفق منطوق الحكم النهائي، الذي نقلت مضامينه منابر إعلامية محلية إسبانية، فإن مهربي المخدرات التسعة قبلوا بالعقوبة السجنية المحددة مدتها في 23 عاما وستة أشهر، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي بقيمة 20 مليون أورو نظير تهمة إدخال وحيازة كميات كبيرة من الممنوعات إلى الترب الإسباني.

وتبعا للمصدر ذاته، فإن المدعي العام طلب في بداية أطوار المحاكمة بتوزيع عقوبات سالبة للحرية على المدانين، قبل أن يقرر خفض العقوبة مع الإبقاء على أداء الغرامات المالية، مشيرا إلى أن أفراد المجموعة كانوا يقومون بنقل المخدرات الصلبة من المغرب عبر سواحل مضيق جبل طارق.

صحيفة "Cadenaser" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن عناصر الشبكة يقومون بوضع كميات مهمة من مخدر الحشيش داخل مخابئ سرية بمدينة تراغونا التابعة لإقليم كتالونيا، قبل أن يتم توزيعها بمدن إسبانية أخرى، مبرزة أن الموقوفين كانوا يواجهون تهمة "ارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - PureMinded الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:42
مغاربة اسبانيا نور على نور اي بلد في العالم يحلم باستضافة مهاجرين بمثل مستواهم و وعيهم و سهولة اندماجهم.

الله يسمح لي راني نكذب.
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6
2 - blal الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:09
بطبيعة الحال...... لو لم يكن هناك طلب لما كان هناك عرض.هههههه الله يطلق سراحهم لان عائلاتهم مكلومة ازاء هذا الحكم القاسي في حقهم .لكن ان كانت هذه العصابة تعمل لصالح وتمويل جماعات ارهابية فيستحقون عقوبة الاعدام.
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