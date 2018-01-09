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كُتّاب وآراء
صدور عقوبات سالبة للحرية ضد مغاربة بإسبانيا
أصدرت محكمة جزيرة بالما دي مايوركا، التابعة لأرخبيل البليار الإسباني، حكما بالسجن النافذ ضد تسعة مهاجرين مغاربة، ضمنهم أربع نساء، كانوا ينتمون إلى منظمة إجرامية مختصة في تهريب وترويج المخدرات، جرى تفكيكها شهر مارس سنة 2016.
ووفق منطوق الحكم النهائي، الذي نقلت مضامينه منابر إعلامية محلية إسبانية، فإن مهربي المخدرات التسعة قبلوا بالعقوبة السجنية المحددة مدتها في 23 عاما وستة أشهر، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي بقيمة 20 مليون أورو نظير تهمة إدخال وحيازة كميات كبيرة من الممنوعات إلى الترب الإسباني.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن المدعي العام طلب في بداية أطوار المحاكمة بتوزيع عقوبات سالبة للحرية على المدانين، قبل أن يقرر خفض العقوبة مع الإبقاء على أداء الغرامات المالية، مشيرا إلى أن أفراد المجموعة كانوا يقومون بنقل المخدرات الصلبة من المغرب عبر سواحل مضيق جبل طارق.
صحيفة "Cadenaser" الإسبانية، التي أوردت الخبر، قالت أيضا إن عناصر الشبكة يقومون بوضع كميات مهمة من مخدر الحشيش داخل مخابئ سرية بمدينة تراغونا التابعة لإقليم كتالونيا، قبل أن يتم توزيعها بمدن إسبانية أخرى، مبرزة أن الموقوفين كانوا يواجهون تهمة "ارتكاب جريمة ضد صحة المواطنين".
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تعليقات الزوّار (2)
الله يسمح لي راني نكذب.