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الرئيسية | حوادث | شكايات تقود إلى اعتقال عصابة بجماعة أيت ايعزة

شكايات تقود إلى اعتقال عصابة بجماعة أيت ايعزة

شكايات تقود إلى اعتقال عصابة بجماعة أيت ايعزة
هسبريس من أكادير
الأربعاء 10 يناير 2018 - 05:05

أحالت مصالح المنطقة الإقليمية لتارودانت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير شخصين يبلغان من العمر 21 و23 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات.

وحسب إفادة مصدر أمني، فإن مصالح الأمن قد أوقفت المشتبه فيهما بالجماعة القروية آيت ايعزة، بعد تفعيل سلسلة من الأبحاث الميدانية مدعومة بالخبرة التقنية عقب تسجيل مجموعة من الشكايات من أجل السرقة بالخطف.

وزاد المصدر ذاته أن الأسلوب الإجرامي للمشتبه فيهما يتحدد في استعمال دراجة نارية من أجل تنفيذ السرقات بالخطف مستهدفين الحقائب النسوية والهواتف النقالة، ثم يغادران المجال الحضري للمدينة نحو محل سكناهما بالضواحي.

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