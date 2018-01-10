الشرطة: 14 قتيلا في حوادث سير بحواضر المملكة

هسبريس من الرباط

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 1476 آخرون بجروح، إصابة 73 منهم بليغة، في 1148 حادثة سير وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح البلاغ أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 45 ألف و449 مخالفة، وأنجزت 14 ألف و500 محضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 30 ألف و949 غرامة صلحية، مضيفا أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 6 ملايين و540 ألف و50 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5 آلاف و583 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و728 وثيقة، فيما وصل عدد المركبات التي خضعت للتوقيف الى 189 مركبة.