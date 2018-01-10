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الرئيسية | حوادث | البحرية المغربية تنقذ 54 مهاجرا بسواحل المتوسط

البحرية المغربية تنقذ 54 مهاجرا بسواحل المتوسط

البحرية المغربية تنقذ 54 مهاجرا بسواحل المتوسط
متابعة من خالد ملوك
الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:15

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ حياة 45 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب متجه إلى سواحل مدينة طريفة، التابعة لمحافظة قاديس، جنوب إسبانيا.

ووفق ما نقلته صحيفة "لابنغوارديا" الإسبانية، فإن فرقة الإنقاذ البحري المغربي تمكنت من إغاثة العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية كانوا على وشك الغرق، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت بالضبط على بعد 5 أميال بحرية عن ساحل "Punta Carnero"، بالقرب من مدينة الجزيرة الخضراء.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن أفراد طاقم سفينة صيد قاموا بإشعار عناصر فرقة البحرية الملكية بوجود قارب على متنه مهاجرون معرضون لخطر الغرق، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الموقفين على متن سفينة تابعة لفرقة الإنقاذ البحري المغربي نحو ميناء مدينة طنجة.

من جهتها، قالت الناشطة الإسبانية إلينا مالينو، رئيسية منظمة "Caminando Fronteras"، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، إن السلطات البحرية المغربية أنقذت حياة العشرات من المهاجرين كانوا على وشك الغرق، بعد أن ألقوا بأنفسهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى الأربعاء 10 يناير 2018 - 11:32
مافيا البشر هم الذين يدفعون الشباب الى هذه الكوارث..ليلتحقو بالفردوس المفقود...يتاجرون في الاوهام..(قطران بلادي ولا عسل البلدان).....
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2 - بلحاج محمد الأربعاء 10 يناير 2018 - 12:07
البطالة والفقر والتهميش من بين العوامل المؤدية إلى ركوب المخاطر والانتحار والمغامرة بالحياة التي لا تقدر بثمن .كل هدا من أجل العيش الكريم
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