البحرية المغربية تنقذ 54 مهاجرا بسواحل المتوسط

متابعة من خالد ملوك

تمكنت عناصر البحرية الملكية المغربية من إنقاذ حياة 45 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب متجه إلى سواحل مدينة طريفة، التابعة لمحافظة قاديس، جنوب إسبانيا.

ووفق ما نقلته صحيفة "لابنغوارديا" الإسبانية، فإن فرقة الإنقاذ البحري المغربي تمكنت من إغاثة العشرات من المرشحين للهجرة غير النظامية كانوا على وشك الغرق، مشيرة إلى أن عملية الإنقاذ تمت بالضبط على بعد 5 أميال بحرية عن ساحل "Punta Carnero"، بالقرب من مدينة الجزيرة الخضراء.

وتبعا للمنبر الإعلامي ذاته، فإن أفراد طاقم سفينة صيد قاموا بإشعار عناصر فرقة البحرية الملكية بوجود قارب على متنه مهاجرون معرضون لخطر الغرق، مشيرا إلى أنه تم نقل جميع الموقفين على متن سفينة تابعة لفرقة الإنقاذ البحري المغربي نحو ميناء مدينة طنجة.

من جهتها، قالت الناشطة الإسبانية إلينا مالينو، رئيسية منظمة "Caminando Fronteras"، عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، إن السلطات البحرية المغربية أنقذت حياة العشرات من المهاجرين كانوا على وشك الغرق، بعد أن ألقوا بأنفسهم في مياه البحر الأبيض المتوسط.