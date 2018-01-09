24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|10
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:59
|07:30
|12:40
|15:18
|17:40
|19:00
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- ترشح أوبرا وينفري لرئاسة أمريكا يسعد ترامب
- "رداءة وفساد" التلفزيون والسينما تدفع مُنتجين مغاربة إلى الاحتجاج
- مشروع للريف والوطن .. الحاجة إلى تطوير منظومة المدارس والمعاهد
- احتجاج ضد محل لبيع الخمور
- تاباريز: الاعتراف بميسي لا يحتاج لقب المونديال
رصيف الصحافة: إسبانيا تتوفر على قاعدة عسكرية بجزيرة "باديس" (5.00)
إلى متى تحجر السلطات العربية على حرية العقيدة والفكر والتعبير؟ (5.00)
الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا (5.00)
- بوسعيد يعلن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1500 درهم - (135)
- الأغلبية تطالب بحصر أجور موظفي الدولة في 120 مليون سنويا - (115)
- النيابة العامة للزفزافي: خطابك عنيف ومقاومة الاعتقال سبب جروحك - (70)
- نادي الوداد البيضاوي يقيل مدربه الحسين عموتة - (59)
- تسهيل الامتحان و"نفخ النقطة" .. ثانويات تحاول تفادي عقوبات الوزارة - (57)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثور على جثة مجهولة أسفل قنطرة بمدينة فاس
عُثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة شخص، مجهولة الهوية، أسفل القنطرة الكائنة بحي زواغة بفاس؛ ما استنفر مصالح ولاية أمن فاس التي هرعت عناصر تابعة لها إلى عين المكان للمعاينة وفتح تحقيق في ملابسات الوفاة.
وأفادت مصادر هسبريس بأن بعض المارة اكتشفوا الجثة بالصدفة وهي مرمية بين الأحراش غير بعيد عن مجرى وادي زواغة، موردة أن الجزء السفلي للهالك كان عاريا.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه لم تعرف أسباب هلاك الضحية في ذلك المكان الخلاء، متسائلة ما إن كان ذلك له علاقة بفعل إجرامي أو بحادث عرضي.
ونقلت جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للترشيح الطبي لتحديد سبب الوفاة.