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الرئيسية | حوادث | الأمن يوقف مروجي رسائل هاتفية للتحريض على الالتحاق بداعش

الأمن يوقف مروجي رسائل هاتفية للتحريض على الالتحاق بداعش

الأمن يوقف مروجي رسائل هاتفية للتحريض على الالتحاق بداعش
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:00

أفاد مصدر أمني مسؤول بأن عناصر الشرطة القضائية أوقفت، خلال نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الجاري، عددا من من الأشخاص في عدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعميم ونشر رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، تتضمن تحريضا على الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي في الساحة العراقية السورية.

وكشف المصدر الأمني ذاته بأن مصالح الشرطة القضائية تعاملت بجدية وعناية بالغة مع مختلف الشكايات والبلاغات التي توصلت بها من طرف العديد من المواطنين في الكثير من مدن المملكة.

ووفق المصدر عينه، أكد هؤلاء المواطنون أنهم توصلوا برسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بالالتحاق بتنظيم داعش في مختلف أماكن التوتر عبر العالم، وهو ما اقتضى إجراء أبحاث قضائية أشرفت عليها النيابات العامة المختصة.

ويستطرد ذات المصدر، بأن هذه الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف مجموعة من المتورطين في إرسال هذه الرسائل التحريضية، من بينهم تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة بالجديدة، وشخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة تم ضبطه بمدينة جرسيف، بينما تم توقيف شخص ثالث بمدينة الدار البيضاء، عمره 22 سنة، وذلك مساء يوم الاثنين المنصرم.

ويواصل فريق من المحققين القيام بهذه الأبحاث والتحريات في مجموع التراب الوطني لتحديد مصدر هذه الرسائل التحريضية، والتي يتم التعامل معها قانونا على أنها تحريض وإشادة بأعمال إرهابية، على الرغم من أن البعض يدعي بأن نشرها هو من باب التسلية أو المزاح، "فأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم لا يقبلان التلاعب أو المزاح"، يؤكد المصدر الأمني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - عبدالعظيم الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:10
هذا يعني ان كل المغاربة مراقبين هو شيء جيد لتحقيق الامن و الاستقرار لكن في نفس الوقت خرق واضح لخصوصياتنا
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44
2 - Yahooo الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:22
Il faut surveiller de près nos enfants , pour qu'ils ne seront pas une proie facile , l'éducation reste primordiale !
Je suis musulmane et je dis haut et fort , non au terrorisme au non de l'islam !
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40
3 - حكمت المحكمة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:28
ان كانت مزاحا فشهر سجن او شهرا اما اذا كانت حقيقة ومصدرها اشخاص يؤمنون بالفكر الداعشي فالاعدام .
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21
4 - ههه الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:29
ههههههههههه كل أثار انتباهي النهاية الأمن يهمه أمن و سلامة المواطنين و وممتلكاتهم و مادا سنقول عن أصحاب السيوف ؟؟؟؟؟؟ جميع المغاربة ضد الإرهاب هادا لا شك فيه
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62
5 - حر عابر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:33
داعش و القاعدة و روافض شيعة إيران صناعة صهيوأمريكية لضرب استقرار وأمن الدول العربية والإسلامية تماما كما يقع في العراق وسوريا واليمن
فحيث ما حلوا تجد الخراب والدمار والجوع والبؤس والفوضى والتخلف وهذا بسبب فرقتنا وجهلنا بديننا وعدائنا له وانحطاط تفكيرنا وثقافتنا وسلوكنا مع بعضنا ولذالك يجد العدو الفراغ لنشر سمومه في الأمة.
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19
6 - Casaoui الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:36
كايتسحابو البلاد سايبة مافيهاش المراقبة الأمنية..
يالله قل ليهم دابة يلتاحقوا بيك لعوكاشة؟
تبا للجهل والتخلف!
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33
7 - هبة الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:38
جيد، نتمنى أن تظل القوات الأمنية بهذا المستوى من الكفاءة والسرعة في التعامل مع مثل هذه الحالات ، مع أنني لا أرى أن إيقافهم سيجدي نفعا بل يجب عرضهم على مصحة نفسية ويتم إرشادهم قدر المستطاع كي تنتزع من داخلهم تلك الأفكار.
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16
8 - شاب مغربي الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:39
شباب مغربي غير واعي مخدر وبعض من نجى من المخدرات كان يمازح بعض ناس فاذا بالمخابرات تفاجئ امه الكهلة واباه العجوز انه يريدون القبض على طفل ذو 15 سنة بتهمة رسائل خطيرة كل ما ارتكبه ان ازداد في دولة قاهرة
اما المجرمون وسارقو الملايير و البزنازة وشناقة اللي شنقو الشعب وخدام دولة راهم كيتمتعو فخيرات الوطن هههههه ولكن عاندكم نهار تنوض الحرب تجيو تقولو ليا ولداك شاب ولشباب بحالو هاكو سلاح حاربو على ود الوطن لا كونو اكيدين تاواحد فينا مغايربح من اجل الوطن حيت الوطن اغتصبتوه عادي راه سجن دخل ليه سيدان يوسف عليه السلام عادي جدا السجن كيدخل ليه الابرياء بلاصت ماتسكتو قلب ام مسكينة داين ليها ولدها حياتو عذاب وكيعيش فعذاب اخر على الاقل غادي توعيوه او تعاقبوه عقاب بسيط وتسيفطوه لدارهم ماشي ديوه تحاكموه بجناية كانه سرق 17 مليار ولا 22 مليار ولا قتل شي راجل فكاميو دزبل الاحصول الشعب قنبولة موقوتة ارحمو شعب وباركة من ظلم لاحولة ولا قوة الا بالله
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-10
9 - maghrebiya الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:42
لامجال للمزح في أمن الوطن والمواطنين،فعلى رجال الأمن هم أيضا يمزحوا معهم بطريقتهم،بدون رحمة ولاشفقةحتى يعلموا أن أمن المغرب والمغاربة خط أحمر لامُزاح فيه،فكم من مزحة أصبحت حقيقة ،ونحن في غِناً عن هده المزحات ، وحتى يبقوا عبرة لكل من أراد المزح تلقينهم درسا قاسيافي إحترام الوطن والمواطنينن في قص الأصابع التي تنشر أشياء ترعب الناس
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14
10 - مغربي من أمريكا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:43
نشيد بالمجهودات المبذولة على هذا المستوى،كما نشيد بجدية التعامل مع هذه السلوكيات الغريبة التي تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين.
لكننا نتساءل لماذا لا تتعامل السلطات بنفس الجدية و الإحترافية وتعقب المجرمين عندما يتعلق الأمر بنهب وسرقة المال العام؟لماذا يتم طَي ملفات الفساد والمفسدين بسرعة ولا يتم تعميق الأبحاث فيها والكشف عن أعضاءها؟لماذا لا يتم تعقب مافيا العقار التي تسطو على أراضي الغير بالتزوير والإحتيال؟لماذا لا يتم متابعة المسؤولين المتورطين في عمليات اختلاس المال العام ومتابعتهم كما يتابع ويعاقب المواطن البسيط؟
إنا ما يقع اليوم في المغرب يذكرنا بما كان يقع في القرون الوسطى في أوربا عندما كانت طبقة الأسياد والبورجوازية تفعل ما تشاء دون حسيب أورقيب لأنها تعتبر نفسها أنها تملك البلاد والعباد؟
غياب العدل وانتشار الظلم يعد سببا مباشرا في انهيار الأمم وعدم استقرارها.الفساد انتشر في البر والبحر بتزكية ومباركة من المخزن،فإما أن تكون في صف المخزن أو أنك ستبقى متهما حتى تدان.
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15
11 - خليلوفيتش الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:44
الجهل زائد وسائل التكنولوجيا يساوي ما نراه اليوم من أفعال و مظاهر و صور خليعة و التشهير بأعراض الناس وووووو ماذا تنتظرون من دول العالم الثالث
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22
12 - youness الثلاثاء 09 يناير 2018 - 18:50
تلميد عمر ١٥ سنة ،،،،، تجده لا يهتم بدروسه،،، وبالتالي ينشر رسائل تحريضية ،،،، قلة دماغ ،،،، القانون لا يحمي المغفولون ،،، هذا النوع من الشباب هو الذي يقال عنه انه شباب غفل،،، لا يرحى خيره وبالتالي يخشى شره ،،، شباب مكلخ،،، يفهم في التي لاتهمه
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20
13 - باعمراني الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:05
عندما يجتمع الجهل والتدين فانتظر الكارث ....للاسف نحن المسلمون لا نعلم ابناءنا الا العنف و الكراهية والحقد و عدم تقبل الاخر المختلف..
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9
14 - محمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:06
نحن مع أمن و طمأنينة جميع المغاربة
لكن السؤال الذي يحيرني لماذا لا يتم القبض على ناهبي الثروة و المال العام أسي كونان"الخيام" واش ناهبي المال العام و ثروة البلاد و العباد اليسوا أهم أكثر من ارهابين لماذا تتغاظون عن هؤلاء و أنتم تعرفونهم واحد و أحد
لا حول و لا قوة الا بالله هنا عند المقارنة يدخلني الشك في هذا الجهاز الامني على رقاب من هو مسلط
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-1
15 - محمد البوعناني الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:08
رسالة إلى وزارة الداخلية، يجب حجب بالتوك و تلغرام و تشديد المراقبة على تويتر، هذه هي منصات التواصل الفوري التي تنشط الجماعات الإرهابية.
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-4
16 - مواطن من ألمانيا الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:11
ابرافوا للأمن المغربي......!!!!!!

الأمن حاجة مهمة وأساسية

لكن في نفس الوقت أتسائل أين الأمن ضد اتشرميل

وأين الأمن من مراقبة الفئة الناهبة التي خربت البلاد والعباد ونهبت كل الخيرات

ولم يتركوا للشعب إلا الفتات
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8
17 - mamo الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:20
يا سلام فقط هؤلاء *الداعشيين* الذين يتم القبض عليهم. السؤال: لماذا هم متطرفون?
السؤال الاخر: لماذا لا يتم القبض علي المفسدين الكبار بهذه الطريقة الهليودية
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10
18 - هشام الثلاثاء 09 يناير 2018 - 19:22
السلام عليكم كلام فارغ حتى ان منهم لا يعرف مصدر و لا يعرف حتى قراءة ......
التعدي علي خصوصية الغير كلنا ضد الارهاب لكن علي الامن الانكباب في ما هو جدي...
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-1
19 - sami الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:13
avant de s'attaquer a ces pauvres jeunes il faut s'attaquer a la pauvreté a la marginalisation a l’exclusion a l'ignorance aux inégalités sociales au lieu de dépenser 70 millions de dirhams pour maintenir des palais royaux abandonnés dépenser cette argent pour enrichir la jeunesse l'encadrer la former et soyez sur vous plus entendre parle de radicalisation pour moi les radicaux c'est les responsables du maroc merci
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-2
20 - الى ابن احمد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:18
تعليقك اكبر دليل على التطرف والفكر الإسلامي الداعشي....الدول العلمانية لا تجد فيها متل هذا التخلف و الإرهاب وقطع الرؤوس ......تعلموا الإنسانية و احترام الآخر
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-6
21 - Ex Muslim الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:24
داعش وكل الجماعات الإرهابية تلقى بيئة جد مُرحبة بها في المجتمعات الإسلامية، هذه حقيقة لا مفر منها، والواقع يؤكد ذلك.
99% من الارهابيين هم من أصول مسلمة أو اعتنقوا الاسلام، الاسلام هو العامل المشترك.
لا الفقر ولا الأمية السبب، هناك العديد من الميسورين والمتعلمين التحقوا بداعش.
السبب موجود بين طيات كتب العصور الوسطى والجاهلية
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-10
22 - Nour الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:41
Bravo MAISSAE! Je n'avais pas l'intention de faire de commentaire, mais mon "like" s'étant transformé en "dislike", je m'étais vu obligé de rectifier le tir. Je te tire mon chapeau.
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-5
23 - فاق الثلاثاء 09 يناير 2018 - 20:52
أمن البلاد واستقرارها فوق كل اعتبار .ذلك أن أحد المعلقين قال إنه هناك عدم احترام خصوصيات شخصية
انه من واجب الأمن مراقبة كل الاتصالات المشبوهة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب . ( الله الوطن الملك
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-4
24 - Adil الثلاثاء 09 يناير 2018 - 21:00
الكراهية والعنف منبعها أمريكا وكبار حلفائها بعد انتهاء الحربين العالميتين فالمسلمون يروا أنفسهم متستهدفون وردة الفعل تتوالد فيهم هاهو المثال لترامب الصهيوني المجنون ودرجة تعديه على مقدسات المسلمين هل المشكل في قطة أرض صغيرة بني عليها الاقصى فأمريكا رغم كثافة سكانها فكبر مساحتها تبدو خالية يبحثون على المشاكل والحروب وتكون ردت الفعل التي لا تنفعنا ولا هم الله ارزق الارض ومن عليها السلم والسلام للجميع . . .
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-3
25 - و cart blanch للفساد الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:13
سؤال اذا كان للسلطات الحاكمةهذا الوجود الكثيف على الساحةالامنية حيت تعتقل خلية قبل ان تصل الاخرى الى مخافر المخابرات ترى ما سبب إستمرار المغرب في تحقيق ارقام رهيبة في كل أنواع الفساد الذي جعل حياة الكثير من الناس جحيم و هل يوجد هناك بند في الدستور والقانون يمنع الاجهزة الامنية والقضائية من متابعة عملها ام هي فقط غياب الارادة السياسية و هيمنة الثقافة الانتقائية الليوطية
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1
26 - مغربي حر الثلاثاء 09 يناير 2018 - 22:53
يجب أن تتعامل معهم المحاكم بالمنطق و الحكمة و هو أن ترسل لهم رسائل نصية عن طريق الشرطة للالتحاق بسجن عكاشة.
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27 - Zohair الثلاثاء 09 يناير 2018 - 23:13
ألف تحية للأمن الوطني, الله يعاونكم
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1
28 - هرمنا الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:11
استغرب لهدا الامن نعم هم ابناءنا لكن هل فعلا هم ارهابيون لما لا نسامي للدين ينهبون تروت البلاد وسرقة الشعب بالارهابين ام ان افقر الشعب هم من سيدخلوا لسجون والسراق في نعيم لك الله يا اطني من شردمة صغيرة تمتص دماء شعب بالكامل
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1
29 - Robio الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:29
اللهم احفظ الدولة المغربية من كل مكروه.
اللهم احفظ ملكنا وشعبنا ووطننا.
وابعد عنا كل الفتن
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