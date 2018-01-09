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كُتّاب وآراء
الأمن يوقف مروجي رسائل هاتفية للتحريض على الالتحاق بداعش
أفاد مصدر أمني مسؤول بأن عناصر الشرطة القضائية أوقفت، خلال نهاية الأسبوع المنصرم وبداية الجاري، عددا من من الأشخاص في عدة مدن مغربية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تعميم ونشر رسائل نصية عبر الهاتف المحمول، تتضمن تحريضا على الالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي في الساحة العراقية السورية.
وكشف المصدر الأمني ذاته بأن مصالح الشرطة القضائية تعاملت بجدية وعناية بالغة مع مختلف الشكايات والبلاغات التي توصلت بها من طرف العديد من المواطنين في الكثير من مدن المملكة.
ووفق المصدر عينه، أكد هؤلاء المواطنون أنهم توصلوا برسائل نصية على هواتفهم المحمولة، تطالبهم بالالتحاق بتنظيم داعش في مختلف أماكن التوتر عبر العالم، وهو ما اقتضى إجراء أبحاث قضائية أشرفت عليها النيابات العامة المختصة.
ويستطرد ذات المصدر، بأن هذه الأبحاث والتحريات مكنت من توقيف مجموعة من المتورطين في إرسال هذه الرسائل التحريضية، من بينهم تلميذ يبلغ من العمر 15 سنة بالجديدة، وشخص آخر يبلغ من العمر 25 سنة تم ضبطه بمدينة جرسيف، بينما تم توقيف شخص ثالث بمدينة الدار البيضاء، عمره 22 سنة، وذلك مساء يوم الاثنين المنصرم.
ويواصل فريق من المحققين القيام بهذه الأبحاث والتحريات في مجموع التراب الوطني لتحديد مصدر هذه الرسائل التحريضية، والتي يتم التعامل معها قانونا على أنها تحريض وإشادة بأعمال إرهابية، على الرغم من أن البعض يدعي بأن نشرها هو من باب التسلية أو المزاح، "فأمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم لا يقبلان التلاعب أو المزاح"، يؤكد المصدر الأمني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
Je suis musulmane et je dis haut et fort , non au terrorisme au non de l'islam !
فحيث ما حلوا تجد الخراب والدمار والجوع والبؤس والفوضى والتخلف وهذا بسبب فرقتنا وجهلنا بديننا وعدائنا له وانحطاط تفكيرنا وثقافتنا وسلوكنا مع بعضنا ولذالك يجد العدو الفراغ لنشر سمومه في الأمة.
يالله قل ليهم دابة يلتاحقوا بيك لعوكاشة؟
تبا للجهل والتخلف!
اما المجرمون وسارقو الملايير و البزنازة وشناقة اللي شنقو الشعب وخدام دولة راهم كيتمتعو فخيرات الوطن هههههه ولكن عاندكم نهار تنوض الحرب تجيو تقولو ليا ولداك شاب ولشباب بحالو هاكو سلاح حاربو على ود الوطن لا كونو اكيدين تاواحد فينا مغايربح من اجل الوطن حيت الوطن اغتصبتوه عادي راه سجن دخل ليه سيدان يوسف عليه السلام عادي جدا السجن كيدخل ليه الابرياء بلاصت ماتسكتو قلب ام مسكينة داين ليها ولدها حياتو عذاب وكيعيش فعذاب اخر على الاقل غادي توعيوه او تعاقبوه عقاب بسيط وتسيفطوه لدارهم ماشي ديوه تحاكموه بجناية كانه سرق 17 مليار ولا 22 مليار ولا قتل شي راجل فكاميو دزبل الاحصول الشعب قنبولة موقوتة ارحمو شعب وباركة من ظلم لاحولة ولا قوة الا بالله
لكننا نتساءل لماذا لا تتعامل السلطات بنفس الجدية و الإحترافية وتعقب المجرمين عندما يتعلق الأمر بنهب وسرقة المال العام؟لماذا يتم طَي ملفات الفساد والمفسدين بسرعة ولا يتم تعميق الأبحاث فيها والكشف عن أعضاءها؟لماذا لا يتم تعقب مافيا العقار التي تسطو على أراضي الغير بالتزوير والإحتيال؟لماذا لا يتم متابعة المسؤولين المتورطين في عمليات اختلاس المال العام ومتابعتهم كما يتابع ويعاقب المواطن البسيط؟
إنا ما يقع اليوم في المغرب يذكرنا بما كان يقع في القرون الوسطى في أوربا عندما كانت طبقة الأسياد والبورجوازية تفعل ما تشاء دون حسيب أورقيب لأنها تعتبر نفسها أنها تملك البلاد والعباد؟
غياب العدل وانتشار الظلم يعد سببا مباشرا في انهيار الأمم وعدم استقرارها.الفساد انتشر في البر والبحر بتزكية ومباركة من المخزن،فإما أن تكون في صف المخزن أو أنك ستبقى متهما حتى تدان.
لكن السؤال الذي يحيرني لماذا لا يتم القبض على ناهبي الثروة و المال العام أسي كونان"الخيام" واش ناهبي المال العام و ثروة البلاد و العباد اليسوا أهم أكثر من ارهابين لماذا تتغاظون عن هؤلاء و أنتم تعرفونهم واحد و أحد
لا حول و لا قوة الا بالله هنا عند المقارنة يدخلني الشك في هذا الجهاز الامني على رقاب من هو مسلط
الأمن حاجة مهمة وأساسية
لكن في نفس الوقت أتسائل أين الأمن ضد اتشرميل
وأين الأمن من مراقبة الفئة الناهبة التي خربت البلاد والعباد ونهبت كل الخيرات
ولم يتركوا للشعب إلا الفتات
السؤال الاخر: لماذا لا يتم القبض علي المفسدين الكبار بهذه الطريقة الهليودية
التعدي علي خصوصية الغير كلنا ضد الارهاب لكن علي الامن الانكباب في ما هو جدي...
99% من الارهابيين هم من أصول مسلمة أو اعتنقوا الاسلام، الاسلام هو العامل المشترك.
لا الفقر ولا الأمية السبب، هناك العديد من الميسورين والمتعلمين التحقوا بداعش.
السبب موجود بين طيات كتب العصور الوسطى والجاهلية
انه من واجب الأمن مراقبة كل الاتصالات المشبوهة للحفاظ على أمن واستقرار وطننا الحبيب . ( الله الوطن الملك
اللهم احفظ ملكنا وشعبنا ووطننا.
وابعد عنا كل الفتن