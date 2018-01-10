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الرئيسية | حوادث | غسيل معدة يحبط محاولة انتحار شاب في وزان

غسيل معدة يحبط محاولة انتحار شاب في وزان

غسيل معدة يحبط محاولة انتحار شاب في وزان
هسبريس من وزان
الأربعاء 10 يناير 2018 - 06:16

استقبلت مصلحة المستعجلات، بالمشفى الإقليمي أبي القاسم الزهراوي بمدينة وزان، شابا في مقتبل العمر حاول إنهاء حياته عبر تناول مبيد للقوارض.

ووفق مصادر قريبة من الحادث، فإن الأمر يتعلق بشاب عشريني، غير متمدرس، ولج المستشفى في حالة حرجة عقب تناوله "سم الفئران" بمنزل أسرته بأحد الأحياء الشعبية بوزان بهدف إنهاء حياته. وأرجعت المصادر ذاتها سبب إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة إلى علاقة غرامية وما رافقها من مشاكل.

وتدخلت أطر مشفى وزان لإنقاذ حياة الشاب، حيث أخضعته للفحوصات الطبية ولعملية غسيل للمعدة، وتم توجيهه احتياطيا إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة شفشاون. فيما حلت عناصر الأمن، التابعة للمنطقة الإقليمية للشرطة، قصد الاستماع إليه، وفتح تحقيق في الموضوع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء محاولته الانتحار.

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