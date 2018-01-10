24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/01/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:3012:4015:1817:4019:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. هيئة الصناع تعتزم تشغيل مليون شاب في 2022 (5.00)

  2. قانون تنظيمي أم تعطيلي للأمازيغية؟ (5.00)

  3. خالص جلبي يكتب: الفيزياء الكونية تضع سيناريو احتضار الكون (5.00)

  4. مروحية دركية تنقذ أستاذين حاصرهما الثلج وخنقهما الحطب بأزيلال (5.00)

  5. تنظيم "داعش" يتقدم بين إدلب وحماة السوريتين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | سرقات موصوفة تجر أشخاصا إلى القضاء بخريبكة

سرقات موصوفة تجر أشخاصا إلى القضاء بخريبكة

سرقات موصوفة تجر أشخاصا إلى القضاء بخريبكة
هسبريس من خريبكة
الأربعاء 10 يناير 2018 - 08:35

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصلحة الشرطة القضائية توصلت بشكايات حول تعرض بعض الضحايا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مما دفعها إلى تجنيد مجموعة من العناصر الأمنية للبحث في الأمر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات، التي أجرتها المصالح الأمنية، أثبتت منذ البداية أن الجناة لا يستقرون بمدينة خريبكة. وفور مباشرة البحث وعرض بعض الصور الفوتوغرافية على الضحايا، تم التعرف على أحد المشتبه بهم، الذي ألقي عليه القبض من طرف الدائرة الأمنية الخامسة لمدينة خريبكة. وبعد تنقيطه، تضيف مصادر الجريدة، تبين أنه متورط في قضية جارية.

وتكلّلت مرحلة البحث التمهيدي باعتراف الموقوف بشخصين آخرين، قال إنهما شريكاه، ومعنيّان أيضا بقضايا السرقات الموصوفة.

ونجحت العناصر الأمنية في الوصول إلى المشتبه بهما أيضا، حيث تم وضع المعتقلين الثلاثة رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بتهمة "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.