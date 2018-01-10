سرقات موصوفة تجر أشخاصا إلى القضاء بخريبكة

هسبريس من خريبكة

أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ثلاثة أشخاص على خلفية الاشتباه في وقوفهم وراء تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك.

وأوضحت مصادر هسبريس أن مصلحة الشرطة القضائية توصلت بشكايات حول تعرض بعض الضحايا للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، مما دفعها إلى تجنيد مجموعة من العناصر الأمنية للبحث في الأمر.

وأوضحت المصادر ذاتها أن التحريات، التي أجرتها المصالح الأمنية، أثبتت منذ البداية أن الجناة لا يستقرون بمدينة خريبكة. وفور مباشرة البحث وعرض بعض الصور الفوتوغرافية على الضحايا، تم التعرف على أحد المشتبه بهم، الذي ألقي عليه القبض من طرف الدائرة الأمنية الخامسة لمدينة خريبكة. وبعد تنقيطه، تضيف مصادر الجريدة، تبين أنه متورط في قضية جارية.

وتكلّلت مرحلة البحث التمهيدي باعتراف الموقوف بشخصين آخرين، قال إنهما شريكاه، ومعنيّان أيضا بقضايا السرقات الموصوفة.

ونجحت العناصر الأمنية في الوصول إلى المشتبه بهما أيضا، حيث تم وضع المعتقلين الثلاثة رهن الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تقديمهم أمام القضاء ومتابعتهم بتهمة "تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك".