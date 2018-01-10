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الرئيسية | حوادث | مصرع طالب مغربي في حادثة سير بمونتريال الكندية

مصرع طالب مغربي في حادثة سير بمونتريال الكندية

مصرع طالب مغربي في حادثة سير بمونتريال الكندية
مبارك بوعلي من كندا
الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:22

علمت هسبريس من مصادر متطابقة بوفاة شاب مغربي يدعى المهدي كوحا، يبلغ من العمر 21 سنة، ويقيم بشمال مدينة مونتريال الكندية.

المهدي الذي تقول مصادر هسبريس إنه جاء إلى كندا من أجل متابعة دراسته، تعرض أمس إلى حادثة سير قاتل من طرف شاحنة كبيرة لجمع الجليد، وهو في سيارته. وقد أقفل ملتقى الطرق، الذي وقع فيه الحادث، حتى حدود الساعة السابعة صباحا لمعرفة ظروف الواقعة.

من جهتها أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية أن مصالحها اتصلت بأحد أفراد عائلة الراحل، وأبلغته تعازيها، وأنها ستعمل على إتمام كل إجراءات ترحيل جثمان الفقيد إلى المغرب، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Mehdi الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:38
Alah yrahmek khoya Mehdi , it’s a sad day for all of us , I remember when you were young , well behaved kid ,please brothers and sisters don’t forget him on your prayers ,
Ina lilah wa ina ilayh raji3oune
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5
2 - مغتربة الأربعاء 10 يناير 2018 - 00:43
الله يرحمه و يصبر والديه.
شفنا الخبر هد الصباح فالاخبار مكانش يصحاب ليا مغربي
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8
3 - Khalid الأربعاء 10 يناير 2018 - 01:01
Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons
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