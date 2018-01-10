مصرع طالب مغربي في حادثة سير بمونتريال الكندية

مبارك بوعلي من كندا

علمت هسبريس من مصادر متطابقة بوفاة شاب مغربي يدعى المهدي كوحا، يبلغ من العمر 21 سنة، ويقيم بشمال مدينة مونتريال الكندية.

المهدي الذي تقول مصادر هسبريس إنه جاء إلى كندا من أجل متابعة دراسته، تعرض أمس إلى حادثة سير قاتل من طرف شاحنة كبيرة لجمع الجليد، وهو في سيارته. وقد أقفل ملتقى الطرق، الذي وقع فيه الحادث، حتى حدود الساعة السابعة صباحا لمعرفة ظروف الواقعة.

من جهتها أكدت القنصلية العامة للمملكة المغربية أن مصالحها اتصلت بأحد أفراد عائلة الراحل، وأبلغته تعازيها، وأنها ستعمل على إتمام كل إجراءات ترحيل جثمان الفقيد إلى المغرب، بتنسيق مع الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.