مسؤول: أسباب أسرية وراء انتحار تلميذة ببوقنادل

هسبريس من الرباط

تأكيداً لما نشرته هسبريس حول الأسباب التي دفعت تلميذة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، تقطن نواحي منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا، إلى أن تضع حدا لحياتها شنقاً بواسطة حبل، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا أن حادث الانتحار يعود إلى أسباب عائلية.

وأورد المدير الإقليمي للوازرة الوصية على القطاع التعليمي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المعيطات المتوفرة لمديرة المؤسسة تشير إلى أن "انتحار التلميذة يعود إلى أسباب عائلية محضة تتمثل في حرمانها من متابعة الدراسة من طرف أسرتها".

وخلافا للاتهامات التي توجهها الساكنة إلى الجهات المعنية بخصوص المشاكل المتعلقة بالنقل الجماعي للتلاميذ، أكدت المصادر ذاتها أن مجلس العمالة "يوفر النقل المدرسي لمجموع المؤسسات التعليمية بجماعات السهول وعامر وبوقنادل في إطار اختصاصاته الذاتية وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لسلا".

وكان عدد من ساكنة منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا قد حملوا مسؤولية انتحار الفتاة إلى المسؤولين جراء التهميش والفقر الذي تُعانيه الجماعة القروية سالفة الذكر، خصوصا مشكل النقل العمومي لدى التلاميذ والتلميذات. وقالوا في تصريحات مختلفة لهسبريس: "إن هناك حافلة واحدة تنقل تلاميذ المنطقة إلى المدارس، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ والتحرش الجنسي بسبب ركوب أشخاص لا علاقة لهم بالتلاميذ".