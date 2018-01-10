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الرئيسية | حوادث | مسؤول: أسباب أسرية وراء انتحار تلميذة ببوقنادل

مسؤول: أسباب أسرية وراء انتحار تلميذة ببوقنادل

مسؤول: أسباب أسرية وراء انتحار تلميذة ببوقنادل
هسبريس من الرباط
الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:20

تأكيداً لما نشرته هسبريس حول الأسباب التي دفعت تلميذة لم يتجاوز عمرها 14 سنة، تقطن نواحي منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا، إلى أن تضع حدا لحياتها شنقاً بواسطة حبل، أكد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بسلا أن حادث الانتحار يعود إلى أسباب عائلية.

وأورد المدير الإقليمي للوازرة الوصية على القطاع التعليمي، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المعيطات المتوفرة لمديرة المؤسسة تشير إلى أن "انتحار التلميذة يعود إلى أسباب عائلية محضة تتمثل في حرمانها من متابعة الدراسة من طرف أسرتها".

وخلافا للاتهامات التي توجهها الساكنة إلى الجهات المعنية بخصوص المشاكل المتعلقة بالنقل الجماعي للتلاميذ، أكدت المصادر ذاتها أن مجلس العمالة "يوفر النقل المدرسي لمجموع المؤسسات التعليمية بجماعات السهول وعامر وبوقنادل في إطار اختصاصاته الذاتية وبتنسيق مع المديرية الإقليمية لسلا".

وكان عدد من ساكنة منطقة أولاد سبيطة التابعة لجماعة بوقنادل بسلا قد حملوا مسؤولية انتحار الفتاة إلى المسؤولين جراء التهميش والفقر الذي تُعانيه الجماعة القروية سالفة الذكر، خصوصا مشكل النقل العمومي لدى التلاميذ والتلميذات. وقالوا في تصريحات مختلفة لهسبريس: "إن هناك حافلة واحدة تنقل تلاميذ المنطقة إلى المدارس، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ والتحرش الجنسي بسبب ركوب أشخاص لا علاقة لهم بالتلاميذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Jaouad wald fes الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:30
لم ارى في حياتي في هذا البلد مسؤول يعترف بمسؤوليته ويستقيل دائما يعلق أخطائه على الآخرين.
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27
2 - hbib الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:38
والشباب إلي كايموت في البحر والاطفال إلي كايموتو بالبرد و الثلج وووو هل لأسباب عائلية فلو ان المواطن يحس انه يعيش بكرامة في هاد البلد ما لجأ إلى الانتحار حسبنا الله ونعمةالوكيل .....
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24
3 - اكس يون الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:55
لا حول ولا قوة الا بالله الله اصبر مابقيناش نسمعوا خبار زينا في هاد البلاد اش واقع راه المسؤولية ماشي غير الدولة لخاص تحملها نكونو صرحاء المسؤولية على كولشي الدولة +الوالدين+المجتمع بدوره راه اوصلنا الحضيض لا تعليم لا تربية لا معاملة الحقيقة ان ماضينا احسن من حاضرنا .
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22
4 - ميساء الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:05
الإنتحار سببه الإكتئاب....هذا المرض النفسي الخبيث أخطر من السرطان هكذا تقول الأعراض فالألم فى الروح وليس فى الجسد، والتآكل ليس فى الخلايا بل هو فى قيمة وجدوى الحياة نفسها، فالقليل من مرضى السرطان ينتحرون لكن من 10 إلى 15% من مرضى الإكتئاب ينتحرون بل أن 70% من حالات الإنتحار الناجحة وراءها الإكتئاب، فهو السبب الرئيسى والمجرم الحقيقى في أكثر من 800 ألف حالة إنتحار سنوياً حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية،في المانيا ينتحر أكثر من 10 الاف شخص سنويا، وإذا طبقنا قاعدة ليس على المريض حرج فى حالة الإكتئاب من المؤكد ان الكثيرين سيحتجون ويعترضون لأنهم يتخيلون أن الإكتئاب قرار شخصى أو رفاهية عقلية إرادية وكذلك الإنتحار الناتج عنه، والحقيقة غير ذلك فكيمياء المخ عند المكتئب مشوشة وغير متوازنة وبإختصار ملخبطة، فكيف نحاسب هذا المسكين على تلك اللخبطة اللاإرادية.
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19
5 - باعمراني الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:19
هناك أزدياد في نسب الإنتحار عالميا رغم الوسائل المختلفة لمنع الإنتحار مثل المراكز لمنع الإنتحار و العلاج النفسي و بالأخص في الدول الصناعية تعرف اكبر نسب انتحار في العالم كألمانيا و كوريا الجنوبية واليابان لانها مجتمعات انتاجية فيها ضغط نفسي كبير على المواطنين.الأسباب التي تؤدي للإنتحار عديدة ومتنوعة. هذه الأسباب تتضمن الألم الجسماني، الإكتئاب النفساني،خيبات أمل، وحدة، خسارة مرتب، اعانة مادية مرض نفساني ، ضغط العمل او الدراسة ، الشعور بالعزلة و غيرها . المشترك بين هذه الأسباب هو الألم النفساني الغير محمول و الإيمان ان الوضع السيء هذا لن يتغير ابدا
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4
6 - عادل الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:46
لو أن الدولة وفرت ظروف تنقل لا تحط بكرامة الفتاة المسكينة لما منعتها الأسرة من متابعة دراستها، فموتها في رقابكم ...
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1
7 - samira الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:48
الأب اتبع القرآن و أحاديث صحيح البخاري و مسلم التي تحرم المرأة من الخروج من المنزل، هذا هو الإسلام
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-24
8 - montasser الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:22
قال خليفة رسول الله صلعم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه :لو عثرت بغلة في العراق -وهي انذاك منطقة بعيدة عن مركز الخلافة--لحاسبني الله لاني لم اعبد لها الطريق....ايه ياعمر !!!!
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3
9 - راجى الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:46
حظها الله يسكنها الجنه ويخلف اهلها خير
هى عند خالقها وارتاحت من الدنيا الفانيه
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4
10 - الى الأخت سميرة الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:53
كلامك صحيح ، هاد البنت منعت من الدراسة بسبب آيات قرآنية واحاديت من العصور الغابرة و الجاهلية ،للأسف المجتمع المغربي لم يكن هكذا قبل انتشار التيار السلفي في المغرب،عدة أسر مغربية اصبحت متشددة غير منفتحة و لا تواكب العصر و هذا بسبب التدين .
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