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  5. فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها (5.00)

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الرئيسية | حوادث | فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها

فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها

فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها
هسبريس- عبد الإله شبل
الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:00

أقدمت موظفة بالملحقة الإدارية "عبير"، التابعة لمقاطعة سيدي مومن في الدار البيضاء، على إضرام النار في جسدها اليوم الأربعاء.

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الموظفة الأربعينية المسماة "سميرة"، متزوجة ولها أطفال، تشتغل في قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة.

وقد جرى نقل الموظفة عقب الواقعة، على الفور، إلى مستشفى يعقوب المنصور في سيدي البرنوصي قصد تلقي العلاجات الضرورية من الحروق التي أصيبت بها.

وترجع أسباب هذه "الخطوة الاحتجاجية" التي قامت بها الموظفة إلى كون مسؤولي مقاطعة سيدي مومن، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أقدموا على سحب التفويض منها بالقسم الذي تشتغل فيه.

وبحسب المعطيات المتوفرة؛ تم إصدار قرار من طرف المقاطعة بتنقيل الموظفة نفسها من مصلحة تصحيح الإمضاء إلى إحدى الملحقات الادارية التابعة للحي المحمدي، ضدا على إرادتها.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية نيل معطيات إضافية من رئيس مقاطعة سيدي مومن في الدار البيضاء، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، والأمر نفسه حصل مع بعض نوابه.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مختلف السلطات بعمالة مقاطعات سيدي مومن، وقام الكاتب العام بعمالة المنطقة، بمعية مسؤولين أمنيين ومنتخبين وموظفين، بزيارة الموظفة في المستشفى قصد الاطمئنان على وضعها الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (68)

1 - abdoo abdoo abdoo الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:08
حزب العدالة والتنمية أهلكوا الحرث والنسل بسياساتهم لا شعبية.
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468
2 - مغريبي عاق ؤسلت الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:10
نهار دخلات علينا هاد الحكومة ديال الهركاوة ؤالمغرب فالمشاكل ؤغادي اللور اللور ,,الله ياخد الحق فلي صوت عليهم.
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395
3 - الطنز البنفسجي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:12
لا دين لا دنيا..
واش هذا سبب بغض النظر على اصل المشكل واش هذا سبب يخلي واحد يحرق راسو..
لا يعذب بالنار الا الله كما قال رسول الله.
اش غادي تربح دابا.. غير جسم مشوه.
الى على القهر راه كلنا مقهورين
الى على الشهرة وكلام الجرائد والاعلام .. يومين وتبرد.
الله يهدي ما خلق
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641
4 - mohamed arjdal الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:16
اللهم لطف من حال هاؤلاء صراحة ما تبقى في هذا المجتمع عير الفساد والاجرام،الهول والفتنة،القتل والاغتصاب،الضرب والانتحار
اذا قرنا بين حالنا اليوم وحالنا الامس نجد تغير جد كبير وخصوصا على مستوى الاخلاق التي اندثرت فلا اله الله محمد رسول الله
وشكرا
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205
5 - fador الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:18
الله استر انها مريضة نفسيا لا يمكن لانسان بكامل قواه العقلية ان يؤدي جسده لحل مشكلة ما لاحول و لا قوة الا بالله
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225
6 - walou الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:19
أقبح شيء هي الحكرة و الشطط في السلطة على من هم تحت تصرفك. كل من له سلطة يعتقد أنه هو الإله(أستغفر آلله) و الركوب على ظهور الخلق تصبح الهواية اليومية. الإنتحار حرام و لكن الضغط بكم يولد الإنفجار و بين العقل و الجنون خط واحد. نسأل آلله السلامة
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186
7 - OUJDI الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:24
ما هذا الشطط في إستعمال الصلاحيات يانواب العدالة ؟؟
من المسؤول ؟
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121
8 - يونس الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:25
القدوم بالوطن الى الامام يبدأ من الشخص فنحن العرب نبحث عن الاعضار اكتر من الحلول
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51
9 - Aziz Aziz الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:25
راه لي كيصوتو كلهم ، معندهم عقل،،، كلشي بحال بحال،،،
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81
10 - عبد العزيز شاعيق الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:26
ضابطة الحالة المدنية سميرة أعرفها جيدا، إنسانة مميزة جدا، حسب ما وصلني من أخبار فإن أسباب إضرامها النار في جسدها النحيف تعود لأسباب مهنية فمحاولة الرئيس حسن بارود تنقيلها للاشتغال بمقاطعة الحي المحمدي وسحب التفويض الممنوح لها للتصديق على الامضاءات، كانت من بين الأسباب.
الأسباب السياسية: سميرة كانت تتعاطف مع حزب سياسي مناوئ للحزب الذي يقود المقاطعة، وقد يكون هذا سببا في محاولة إبعاد سميرة عن مقاطعة سيدي مومن، كإجراء انتقامي أو عقابي إتجاه هذه الموظفة.
كما لا ننسى أن سميرة هي والدة الطفل أشرف الذي تعرض للاغتصاب، ولم يأخذ أشرف حقه من العدالة، فالمغتصب حر طليق يدور بشوارع سيدي مومن أمام أنظار الصحية ووالدته.
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219
11 - الريفي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:26
حزب يقوده اساتده التعليم لايفقهون في السياسه والاقتصاد شيئا ..ولوا أمور البلاد فزادوها خرابا....والدوله العميقه تتفرج من فوق لتقول لنا هادا ما صوتم عليهم.... ادا كان لحزب اللاعداله ولا تنميه روح وطنيه فاليستقيلوا كلهم لنرى من يحكم فعليا هادا البلد...
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104
12 - المحراشي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:26
يجب التحقيق في الواقعة،ومن كان السبب يجب معاقبته كيفما كان،هذه الأشياء لا تبشر بالخير،البلاد مليئة بالمشاكل التي يمكن تجاوزها بكل بساطة وبعقلانية ،العنف لا يولد الا العنف.الله اهدينا وخلاص.
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88
13 - ahmed الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:26
ادا كان قرارالتنقيل تعسفى يجب البحث فى الموضوع.الادارة ليست ملكا للمسؤول.لولا المواطن لما كان هناك رئيس ومرؤوس.
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122
14 - aziz الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:27
السلام عليكم نسأل الله ان يتجاوز على الجميع هدا ليس مبرر للاقدام على مثل هذه التصرفات فالحياة أمانة فالواجب حفظ هذه الأمانة والله المستعان
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57
15 - فراغ ايماني الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:27
هذه لعبة الحوت الازرق كل من هب ودب يتم بحرق نفسه. اين هو اليقين في الله . وما الاستفادة من حرق شيئ ليس لك . كلنا ملك لله اودعنا الروح والجسد امانة فكيف لنا ان نخون امانة الله عز وجل .كلكم يعلم قصة يوسف وما فعله إخوته به . فما كان من ابيهم الا ان دعا بدعوته المشهورة حيث قال انما اشكو بتي وحزني الى الله . وفوض امره الى الله وقال. انما افوض امري الى الله.فاتقوا الله في انفسكم .
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61
16 - Elhaj الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:28
ظاهرة حرق النفس هاته غريبة عن مجتمعاتنا وحتي عن تعاليم الدين الإسلامي, واذا كان بعض من يقومون بهذا العمل قد وصلوا الى الطريق المسدود, وتعرضوا للتشرد والجوع, والتعذيب والاغتصاب و نزع ملكيتهم وطرقوا كل الأبواب دون حلول, فهذا في رأيي لا ينطبق على هذه الموظفة, أن تقدم على حرق نفسها لانها ترفض التنقل, فهذه هي "لبسالة" كما نقول بالدارجة المغربية. وما الحل اذا رفض كل موضف التنقل؟ ورفض كل طبيب التنقل؟ وكل شرطي وما الحل اذا رفض كل جندي مرابط على الحدود التنقل؟ البوعزيزي قدم حياته لأنه رأى أنها على وشك أن تسلب منه, رزقه, أولاده, زوجته وكل ما يملك, يرحل الناس تابعين لقمة العيش في كل بلاد ويرون ذلك طبيعيا إلا في المغرب, فحذار أن تطلب من موظف أن ينتقل. باراك من ل؟؟؟!
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16
17 - kjackson الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:32
اتمنى لها الشفاء العاجل يارب لا تحرم منها اولادها
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70
18 - متالمة الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:37
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وانا لله وانا اليه راجعون
قال الله عز وجل:"
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِي
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44
19 - حمادي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:38
ماكنت اعتقد وانا موظف جديد ان الادارة المغربية تنخرها الوساطة والمحسوبية والرشوة واحتقار ذوي الكفءات الانحياز في التعويضات والمهام وان هذه الممارسات بدأت تظهر بشكل كبير منذ اعلان بداية الإصلاح الاداري وان الفءة المغضوب عليها او المدفوعة بشكل او باخر لافشال هذا الإصلاح هي طبقة الموظف البسيط موظف السلالم الدنيا والتي تُمارس عليهم أساليب الترهيب والتحقير لكي يظهر نوع من الغضب والنار اتجاه فكر الحكومة وهو في جميع الحالات الحائط القصير الذي يسهل تجاوزه الموظف البسيط يعاني والمتهم هم المستفيدين الموظفين الكبار والبرلمانيين الذين يريدون إسقاط الموظف البسيط في متاهة عدم الكفاءة وعرقلة نجاعة والمردودية بالادارة
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59
20 - wood الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:44
اي شخص عندما يشتغل فإنه يقبل مبدئيا بالمكان المعين فيه رغم ان بعض المناطق يصعب العيش فيها لافتقارها لابسط متطلبات الحياة ،لكن بعد ان يشتغل و يضبط اموره في مكان ما فلا معنى لتنقيله الى مكان اخر خصوصا اذا كانت له التزامات في مكان اشتغاله ، فالانتقال يجب ان يكون فقط بطلب بالمعني بالامر ، اما الدولة فتعتبر الموظف مجرد رقم او كما قال احدهم ثقب في الميزانية يجب التخلص منه في اول فرصة ممكنة مع ان قائلها يستحود على جزء مهم من هذه الميزانية !!!
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34
21 - رضوان الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:46
حزب العدالة والتنمية أهلكوا الحرث والنسل بسياساتهم لا شعبية
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38
22 - مواطن مغربي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:54
حزب PJD حزب في خدمة الأغنياء بسحق و إحتقار الفقراء و المساكين و الموظفين و المتقاعدين.
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52
23 - مرابط مصطفى الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:55
ليس هذا مبرر لفعل هذا العمل الشنيع كل هذا لأجل هذه الدنيا الفانية الرزق كتبه الله لكل بشر ولكل مخلوق على هذه الأرض والله لا يقدر أي بشر أن ينزع ما كتبه الله لك لذا أقول له لهاته الأخت هذا عمل محرم ولا قدر الله مات الإنسان وهو على هذا الحال فهذا إنتحار، وهذا حرام شفاك الله وعافاك والحمدلله على سلامتك
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14
24 - يحيي الأربعاء 10 يناير 2018 - 15:56
سحب تفويض ما مسالة عادية ولكن نقلها دون مراعاة ما ستتكبده المعنية بالامرمن مشاكل التنقل ولا سيما بالبيضاء خصوصا وان كانت تقطن قرب مقر عملها السابق،اجراء يتعين تبريره علما ان قرار الانتقال جاء موازيا مع الصحب الشيء الذي يطرح سؤالا هل هذا الانتقال تاديبيا ام حتمته المصلحة الادارية.
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30
25 - ايوب الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:03
اقتربت الساعة ياربي رحمتك بنا ولا تواخذنا بمايفعل السفهاء منا
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22
26 - م أ الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:07
البلاد تتهاوى لقد عميت البصيرة و لم نعد نرى الا ما هو مادي
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16
27 - ahmed الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:07
أقول للمعلقين الذين يستنكرون على السيدة فعلتها: كلكم محروقون ولكنكم لا تشعرون!
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء
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22
28 - mustapha الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:08
ماشاء الله في دولتنا المغرب كل يوم مصيبة جديدة كل يوم شكايات الموظفين من مدرائهم ومن المسؤولين الى متى سيستيقظو هؤلاء من سباتهم اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرة في المقادر.
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11
29 - زاكوري الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:09
يجب فصل الادارة عن السياسيين ,الموظفون يجب ان يكونوا مستقلين عن المنتخبين فهؤلاء شردمة شريرة تعمل حسب خلفيات انتقامية وخدمة مصلحة مول الشكارة. اما هذا الحزب المتهالك فلا تنتظرو منه خيرا يا موظفين. نتمنى العافية لأختنا الموظفة التي تعمل لاجل لقمة عيشها.
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42
30 - سيف الدين ارشيدي الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:12
لطالما قلت أن أفشل مجلس مدينة على المستوى الوطني هو مجلس مدينة الدار البيضاء
أتمنى غضبة ملكية صارمة في حق هذا المجلس لأن المشاكل كثيرة جدا و ما خفي كان أعظم حسبنا الله و نعم الوكيل يا ربي تعدبهم كما يعدبوننا
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27
31 - Mohamed الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:13
حتى وإن كان هناك شطط، فالتنقيل شئ قانوني. الموظف يجب أن يرضخ للقرار أو يحاول أن يتفاوض بطريقة حبية لتفادي القرار. أما أن تنتحر فأنت الخاسر دنيا وآخرة. أعرف جيدا أننا نعيش ببلد الشطط والحكرة ولكن كن كيس .
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2
32 - Hor الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:15
اعطونى او اموت الجهل عارم في المغرب الله يحفض
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8
33 - أمازيغي باعمراني عبدالله الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:17
هذا ما يسمى استعمال شطط السلطة لتنقيل تعسفي فالإدارات المغربية يحسب رؤسائها ملكا لهم للصلاحيات الكبيرة الممنوحة لهم وبهذا إما أن تخضع لظغوطاته وتسايره وتشوف وتسكت أو سترحَّل لإدارة أخرى .
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16
34 - دا الحوس الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:19
هل تم تنقيل هذه السيدة إلى آسا أو المحبس أو جبل سيروى أو....؟انتقلت من الدار البيضاء إلى الدار البيضاء واقدمت على حرق نفسها جراء ذلك؟ غير زادت تعديات راسها وصافي. لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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9
35 - ملاحظ مغربي الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:21
لنكن واقعيين فالمنتمين لما يسمى بحزب العدالة والتنمية قد أظهروا للرأي العام بالفعل أنهم ناس متواضعين ودون امستوى ..لا يفهمون لا في السياسة ولا في تسيير الشأن العام وبذلك قد تسببوا في عدة كوارث سواء بالنسبة للمواطن او بالنسبة للوطن...
هذا الحزب الإسلامي للأسف الشديد مشكلته الكبيــرة انه تنقصه النخب السياسية والأطر المؤهلة والمثقفة..
أما الخطابات الشفوية والإنشائية والشعارات الدينية والأخلاقية، ليست هي من سيحل مشاكل المواطنين أو هي التي ستدهب بالبلد بعيدا نحو التقدم والإزدهار..
تصلح فقط للمعارضة لدغدغة عقول بعض بسطاء الناس..
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36
36 - BENSLIMANE الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:25
سبحان الله العظيم. غير اعطوني لي بغيت اولا نحرق راسي. كين لفيه الفشوش اوكاين لي ما كرهش يحرق راسو باش يلقى بحال هاد الخدمة.
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-4
37 - وديعه الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:26
ارجو تدخل جمعيات حماية المراة من العنف !! ... سحب الترخيص ان كان بدافع حق لاخطاء وظيفية قامت بها هذه السيدة الله يرحمها امر من المقبول ؟! اما وان يتم نقلها الى مركز ؤاخر ولاسيما ان كان بعيد ومرهق للمراة كونها امراة ولا سيما ان كانت ام وربة بيت !! فهذا عنف ما بعده عنف في حق هذه المسكينة .

وابعدوا انفسكم عن هذا القتل !! وحرق النفس ، فالانتحار فعل محرم في شريعة دين الله.
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8
38 - Hamid الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:30
بغض النظر عن المشكل ان يقدم شخص باحراق نفسه الا ان كان مريضا نفسيا وان كان كذلك فلا يصلح ان يكون في خدمة المواطنين انتهى الكلام
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6
39 - حقوقي الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:33
حسب تعليق رقم 10 مشكورا فالامر يتعلق بتصفية حسابات بين حزب هركاوة الخوانجي وموظفة مغلوبة على امرها لها اطفال وتقطن قريبا من مكان اشتغالها.وحتى ابنها تعرض لاغتصاب من طرف مجرم حر طليق لان حقوق الانسان بيد الرميد الذي لم يتخذ اجراء جزري من اجل اعطاء الانسان حقه في هذا البلد الذي يدعي ويتبجج بالحريات وبدولة المؤسسات.نريد ان نرى حكومة يهودية او نصرانية تحكم هذا البلد عوض الحكومة المتاسلمة التي تتضارب على المصالح والمقاعد.
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26
40 - AbouMeryem الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:34
اولا حرام ان تحرق نفسها كيفما كان الحال و خاصة لها اطفال و زوج!!!!والان وانت قد قمت بما قمت به ماذا ستستفيديين سواء تنقلت او بقيت في مقاطعة س مومن ؟
ثم الانتقال للحي المحمدي اضن ليس عقابا ،سيدي مومن و الحي المحمدي ليسوا ببعدين مسافة كبيرة.
الله اشافيك لوليداتك و خدمي (عندك الحض انك خدامة!) و اتممي تربية اطفالك هذاك هو راسمالك.
الله يلطف
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16
41 - فريدة الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:45
صراحة بعض المسؤولين مكانهم مستشفى الأمراض العقلية انهم مرضى بالسلطة و التلذذ بتعديب الكفاءات و دفع الفاسيدن و المفسدين الكسالى إلى مواقع المسؤولية ليسرقوا و ينهبوا المال العام لأن الزلزال تعفي ولاتحاسب
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17
42 - موظفة الأربعاء 10 يناير 2018 - 16:54
هذه الموظفة بعد تلقيها العلاج اللازم، ينبغي أن تعاقب إداريا لعدم قبولها التنقل إلى مصلحة أخرى، بل وطردها من الوظيفة نهائيا. لا شك أنها ألفت شيئا ما وخافت أن تفقده حينما تتنقل. والفاهم يفهم.
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-36
43 - محمد الزموري الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:02
ليس هناك سبب يستدعي أن تقدم هذه الموظفة على هذه الفعلة الوظيفة العمومية كل شيء فيها وارد تنقلات تغيير المناصب وحتى من مكان إلى آخر ولكن أن يقدم الشخص على إحراق ذاته فهذا ليس له علاقة لأن أغلى شيء عند الإنسان هو الصحة ولا شيء آخر وحتى عندما يلقي عليك شخص السلام فإنه يسألك كيف دايرة الصحة ماشي كيف دايرة الفيلا أو الطوموبيل أوالخدمة هادشي كامل في المرتبة الأخيرة والدنيا راها امتحان ونرجو من الله تعالى حسن الخاتمة.
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15
44 - Ahmed الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:05
السؤال المطروح لمادا تشبتت هده الموظفة بمهمة التفويض لتصحيح الامضاءات الى حرق داتها?
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14
45 - elamiri elmamoun الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:11
الضحية عجل الله بشفائها، ما كانت لتحرق جسدها لولا شعورها بالإهانة والإحتقار.
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8
46 - مغربية حرة الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:15
مررت من نفس التجربة في السابق بسبب حضوري لندوة لحزب معارض لحزب الرئيس و المشكلة أن الندوة تتعلق بالمرأة و صحتها بحضور طبيب و بعض الشخصيات و لا علاقة لها بالسياسة و بمجرد اخبار الرئيس تم انتقالي لمقاطعة أخرى و استقبلت الخبر بصدر رحب لأن الخير فيما اختاره الله و التحقت بعملي الجديد مع السلطة المحلية مع رئيس مثقف و خريج المدرسة العليا للأطر و الحمد لله وجدت توازني في عملي الجديد بعيدة على كل الاكراهات و المحسوبية و تصفية الحسابات بكل صراحة يجب مراجعة نظام الجماعات المحلية فالموظفون في جحيم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي الاخت و أن ترجع سالمة غانمة لأبنائها و الله المستعان
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34
47 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:16
وحسب المعطيات المتوفرة أن هذه السيدة حاولت الانتحار لسببين :
1ـ أن مشغلها سحب منها صلاحية معينة
2ـ ان مشغلها قرر أن ينقل مكان عملها إلى جهة اخرى في نفس المدينة.. وكل هذا "ضدا على إرادتها..!"
يعني أنها لم ترضى أن تسحب منها الصلاحية التي منحت لها وأن يثم تنقيلها دون رضاها... ومن أجل هذا وحاولت الانتحار !
لنفرض أن ما قام به المشغل هو "انتقام" أو عقاب.. فليكن الأمر كذالك وتبقى للمشغل دائما وبقوة القانون صلاحيات نقل او نزع الصلاحيات ممن أراد، وإذا شعر الأجير أو الموظف بالضيق فعليه أن يلتجئ إلى محكمة الشغل لإنصافه وليس إلى فعل الانتحار الذي لن يحرك فينا ولو شعرة واحدة لأن السبب واهي وتافه
يجب دائما أن تتذكروا بأن من يعمل لدى الغير ليس سيد نفسه في أوقات عمله، وأن الأجرة التي يتقاضاها يحصل عليها مقابل استئجار إما عضلاته في عمل يدوي او قدراته الدهنية في عمل يحتاج إلى الذكاء
والمشغل هو الذي يختار أين تكمن مصلحته وأين يحتاج لخدماتك وبالثالي له حق تنقيلك إلى اي مكان شاء، وإذا لم يعجبك الأمر فأنت حر أن ترفض وتقدم استقالتك وتبحث لك عن عمل في المكان الذي يناسبك
اتركوا العاطفة وانحازوا إلى المنطق !
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3
48 - و ما خفي كان أعظم..!!.. الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:28
هذه الواقعة، كما هو حاصل في أغلب المقاطعات بالبيضاء، ناتجة عن المحسوبية والزبونية الإنتخابية الممارسة ضد الموظفين الجماعيين النزهاء،من طرف المنتخبين بما فيهم رؤساء المقاطعات وبتواطئ مع ‹مسامر الميدة› ــ أي موظفين آخرين وبعض النقابيين ــ حيث تبادل المصالح فيما بينهم،منذ بداية الحملات الإنتخابية،إذ يتكفل بتدبيرها هؤلاء الإنتهازيين المذكورين (ذوو السلم الإداري رقم 6 فقط) لفائدة أسيادهم،إلى نهاية مدة الإنتداب،وهم لازالوا يتطاولون على مصالح المقاطعة أو الملحقة الإدارية، متحدّين بذلك قانون تولي مناصب المسؤولية الذي يشترط توفر المترشح لشغلها السلم 11، إضافة إلى التكوين أو التجربة والأقدمية..!!..ولا حسيب ولا رقيب..وحتى سلطات الوصاية المختصة فهي كذلك في دارغفلون....
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49 - non désespoir الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:30
sa vie est plus importante,pour elle et pour sa famille,
son geste malheureux est à rejeter ,elle ne doit pas céder au désespoir,
c'est une manière condamnable de lutte contre qui que ce soit,car la vie est plus forte que la décision de la déplacer à une autre tâche
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4
50 - reda الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:55
الله يشافيها لوليداتها ، يعلم الله اش هازا ف قلبها.
راه الحكره والجبروت ديال شي مسؤولين لي كي يخلق هاد الشي، في جميع الإدارات ديال البلاد.
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51 - Oujdi From USA الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:14
جواب علی 2 - مغريبي عاق ؤسلت : و هل مغربك كان جنۃ و نعيم قبل 2011 ؟ أصلا العدالۃ و التنميۃ يعلم جيدا مزبلۃ السياسۃ في المغرب. علی الأقل لم يسرقوا كما سرق الوطن منذ 1956. المغرب للهاويۃ أيا كان الحزب. الأيام بيننا
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2
52 - اعادة الانتشار......! الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:15
اعادت انتشار الموظفين اصحاب
السلاليم العليا....الذين لا يعملون
شيءا داخل الجماعات الترابية....
واصبحوا عالة على مزانيتهم خاصة
المتصرفون الذي له رواتب تعادل
اكثر من 3 موظفين السلم 6.....
فلايعقل متصرف يتقاضى راتب
من 13000درهم الى 15000 درهم
في الجماعات الترابية وهو عالة
عليها.مردوديته متواضعة مثل السلم
6....وربما اقل من السلم 6 الذي هو
نشيط داخل الادارة...براتب هزيل....!
لا يتجاوز 4000 درهم......! لذا يجب
اعادة انتشار هذه الشريحة الكسولة
التي همها هو الراتب الضخم.......
والاستفادة من التعويضات......و
روح الانتهازية....والانانية....!
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53 - مافاهم والو الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:19
اما رجال الشرطة بالمغرب فيتم تنقيلهم بطريقة تعسفية من شمال المغرب الى جنوبه ونتسائل الى متى هذا الظلم
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54 - amya الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:44
أنا ضد العدالة والتنمية بالتمام والكمال ... لكن هذا الحزب قام بايقاظ الوحش من السبات وايقاظه من النوم قبل أن يحصل على الراحة التامة ليستيقظ مستقبلا ليأكل الجميع .
لكن لحسن الحظ جاء هذا الحزب لينهكه في حالة السبات لأن السبات نقطة ضعف الوحوش الأدمية
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-3
55 - مغربي الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:54
انا في نظري المتواضع لو لم تكن هذه السيدة مظلومة لما اقدمت على ما اقدمت عليه . لان في غالب الاحيان "الي في كرشو العجينة " يناور ويستشير اصحاب الافكار النيرة ويقحم وسطاء ولو ماديا ويقدم اعتراض كتابي الخ...انما السيدة المدكورة اكيد ان الابواب اغلقت في وجهها بل وتالب عليها الجميع الى ان احست بظلم مضاعف الشئ الذي دفعها الى ما قامت به.....الظلم ظلمات يوم القيامة.
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8
56 - القانون الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:58
كثيرا ما الغت المحكمة الادارية القرارات بالتنقل التعسفية اما الانتقام من الذات فذلك شيء مرفوض لان الله عز وجل كرم الانسان كما كثيرة هي السبل امام السيدة موضوع النازلة سواء بتحسين وضعيتها الادارية عن طريق منابعة الدراسة او بترك الوظيفة وخلق مبادرتها الخاصة علما ان الارزاق بيد الله واتمنى لهذه السيدة الشفاء العاجل واعادة النظر في منظورها للحياة من منطلق ان الحياة فانية والاعمال الصالحة باقية
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57 - نطالب بالمردودية. عبدو الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:05
Le fonctionnaire préfère, la gentillesse de ses supérieurs, pour leur faire plaisir .S'il y avait le roulement ou/et le changement de services obligatoire et périodique .Il n'y aurait pas de problème pareil .Ou ; d'autres accidents de parcours ...VIVE LE FINEANTIF MAROCAIN .
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2
58 - ابو الاميرتين الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:28
في جل المدن التي تم اكتساحها من طرف هدا الحزب على الصعيد الوطني تم سحب التفويض من جميع المسؤولين وتم ابعادهم الى ملحقات بعيدة وتعويضهم بموالين للحزب و التصغير من دورهم في الاماكن الجديدة اطلب هيسبريس ان تقوم ببحت في مدينة فاس خاصة وفي مدن أخرى على هده ااكارتة هناك موصفون يعيشون ظروف نفسية بسبب هدا الابعاد و التأديب دنبهم الوحيد انهم لا ينتمون الى الحزب الحاكم...
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7
59 - ALLO الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:41
Je déteste toute personne adhérante au pejidiste. Ses membres sont nuls et ne connaissent rien en gestion pour gouverner. Ils n'ont pas les compétences suffisantes pour mener des actions correctives. Ils n'ont même pas les capacités pour gérer une toute petite société. Le parti lui même, doit être déraciné et ses membres doivent être redéployés dans des secteurs non productifs du fait qu’ils n’ont progressés et ce par manque de stage et de formation dans les domaines liés pour être responsable ,tels que : le management, le contrôle de gestion les ressources humains, , les techniques de négociation, la communication, l’établissement des objectifs avec un plan d’action et planning. Mais ce que je déduits c’est « Man Zabbala Latayfour »
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60 - Mimoun الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:34
انا عندي سؤال واش لي شد شي بلاص مخصوش اتحرك منها ،واش ورثو دوك لبلايص،انا مفهت ولو من هاد العقلية ديال الموظفين،لوكان غير مخلصين فالعمل ديالهم نقولو معليش،راه فالدول الغربية راه فين مصفتوه شفان ديلو يمشيو راه معجبو لحال اشد الباب.
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0
61 - السبب...قطع التعويض....! الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:38
الموظفة كفءة...وجدية...ولها
خبرة في الميدان....و مسؤولة
ومنح لها التفويض...بدون تعويض
ومارسة به سنين....لاكن مع الاصلاح
الجديد...اصبح من له التفويض..هو
رءيس المصلحة سيتقاضة تعويضات
عنه....الا ان المسؤول اراد ان يسقط
عنها التفويض...ليمنحه الى موظف
انتهازي...مصلحي..اناني يخدم
مصالح المسؤول السياسي...ليتمتع
بالتعويض الذي سينفذ انطلاق من
هذه السنة.....وهذا وقع في عدد
كبير من الجماعات الترابية....ضاربين
عرض الحاءط معيار الكفاءة.....!
اما الانتهازي...والاناني..والوصولي
فهو لا يقوم بهذا العمل...لانه
جبان.....!
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62 - المعلق الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:52
تجار الدين و اصحاب الخوذنجال طحنوا كل فئات الشعب ...و يتحدثون عن التحكم؟ اذا لم تقدروا على التحكم فعلا فلماذا لم تنسحبوا؟ ...ام ان اكل الدجاج لذيذ و تتلاشا معه المبادىء و الدين و حتى الخوف من الله...
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63 - حسن ز. الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:45
هذه السيدة، بالرغم اننا لا نتفق معها في ما أقدمت عليه، فإنها عانت قبل ذلك، ولا شك من الظلم و الحكرة و الإقصاء و التهميش..لأنه لا يمكن أن تحرق نفسها دون احساسها بهذا الغبن و الظلم و بالتالي انهيارها نفسيا..و عليه، فإنه ان الاوان لفصل السياسة عن الإدارة في تدبير قطاع الجماعات الترابية، حيث نلاحظ أن بعض المسؤولين المنتخبين يحسبون انهم أصبحوا يملكون هذه الوحدات الإدارية، فيفعلوا فيها ما يحلوا لهم، اذ يعينون في مناصب المسؤولية كل من والاهم و ساندهم في حملاتهم الانتخابية، من الاعوان الانتهازيين (السلم الاداري6)و يهمشون الأطر الأكفاء و المحايدون(س.11)..اللهم إن هذا منكر...
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64 - مريم الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:05
الله يشافيها، انتبهو شوية السيدة ولدها تعرض للاغتصاب و حسب مقربين منها، قالو أنها هي و زوجها و الولد كيعانيو نفسانيا منذ هاد الواقعة، فكان سحب التفويض و التنقيل النقطة التي استغلها الشيطان ليوسوس لها بالاقدام على ما فعلته. الله يحسن عوانها و يشافيها و الله يوقف مع الأسرة ديالها مسكينة. لا حول و لا قوة إلا بالله
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8
65 - مغربي غيور الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:38
الله ياخد الحق فلي صوت عليهم حكومة دون المستوة ملي جات الحكم او المشاكل بدات تيعرفو غير الزيادة فكولشي مخلاو والو للظعفاء .....
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66 - موظفة الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:47
الظلم بالادارات العمومية اشكاله كثيرة يظلمك الرئيس والموظفون وصديقة الرئيس التي في اغلب اغلب الاحيان تكون بكتابته الخاصة وان غضبت هي من احد الموظفين فالله يرحمو تنزل عليه لعنة الفراعنة ولمن سيشتكي غير الله فلا الرئيس سينصفه ولا رئيس الرئيس ولا....يتم تنقيلك دون علمك تحرم من العمل ومن التعويضات ومن حتى نظرة ذاك الرئيس الظالم.
عانيت المر من ظلم وجبروت المسؤولين بالادارة اصبت بسبب ذالك باحباط لا مثيل له تمنيت لو انني كنت استطيع ان امحو الادارة من الارض هي وكل الاوساخ التي بداخلها. وتمنيت لو ان رئيس الرئيس يكون افضل منه ومنصفا كما ينص عليه الضمير المهني و...لكن للاسف يكونون اوسخ من بعض واظلم من بعض. هم جرثومات هدفها سحق الموظف البسيط الذي لا يملك بالادارة سندا غير الله. الله ينتقم منهم ومن كل ظالم.
طبعا منهم وقليلون جدا من تتمنى ان تشتغل معهم طيلة مدة عملك ودون كل او ملل حفظهم الله وباربي يكثر من أمثالهم ويقلل من الظلمة الفاسدون.
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67 - عبد الأربعاء 10 يناير 2018 - 22:55
انتم تريدون عبيدا واكباش فداء.ليس موظفون.و بعض المواطنين يضعون جميع الموظفين في سلة واحدة.النزيه والضعيف هو الدي دائما يؤدي الثمن
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68 - مواطن الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:11
من الصعب عليك ان تتخلى عن الثدي الدي يرضعك يوميا مجانا ، ليس بااحراق نفسك ، بل قد يصل الامر الى انتحارك!! الست مواطنا امينا يحب هدا الوطن؟ادا كان الامر كدالك انك ستقوم بعملك و بواجب المواطنة حتى في الارياف و المداشر...
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