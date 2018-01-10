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كُتّاب وآراء
فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها
أقدمت موظفة بالملحقة الإدارية "عبير"، التابعة لمقاطعة سيدي مومن في الدار البيضاء، على إضرام النار في جسدها اليوم الأربعاء.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الموظفة الأربعينية المسماة "سميرة"، متزوجة ولها أطفال، تشتغل في قسم تصحيح الإمضاءات بالملحقة.
وقد جرى نقل الموظفة عقب الواقعة، على الفور، إلى مستشفى يعقوب المنصور في سيدي البرنوصي قصد تلقي العلاجات الضرورية من الحروق التي أصيبت بها.
وترجع أسباب هذه "الخطوة الاحتجاجية" التي قامت بها الموظفة إلى كون مسؤولي مقاطعة سيدي مومن، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، أقدموا على سحب التفويض منها بالقسم الذي تشتغل فيه.
وبحسب المعطيات المتوفرة؛ تم إصدار قرار من طرف المقاطعة بتنقيل الموظفة نفسها من مصلحة تصحيح الإمضاء إلى إحدى الملحقات الادارية التابعة للحي المحمدي، ضدا على إرادتها.
وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية نيل معطيات إضافية من رئيس مقاطعة سيدي مومن في الدار البيضاء، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، والأمر نفسه حصل مع بعض نوابه.
وفور علمها بالواقعة، انتقلت إلى عين المكان مختلف السلطات بعمالة مقاطعات سيدي مومن، وقام الكاتب العام بعمالة المنطقة، بمعية مسؤولين أمنيين ومنتخبين وموظفين، بزيارة الموظفة في المستشفى قصد الاطمئنان على وضعها الصحي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
واش هذا سبب بغض النظر على اصل المشكل واش هذا سبب يخلي واحد يحرق راسو..
لا يعذب بالنار الا الله كما قال رسول الله.
اش غادي تربح دابا.. غير جسم مشوه.
الى على القهر راه كلنا مقهورين
الى على الشهرة وكلام الجرائد والاعلام .. يومين وتبرد.
الله يهدي ما خلق
اذا قرنا بين حالنا اليوم وحالنا الامس نجد تغير جد كبير وخصوصا على مستوى الاخلاق التي اندثرت فلا اله الله محمد رسول الله
وشكرا
من المسؤول ؟
الأسباب السياسية: سميرة كانت تتعاطف مع حزب سياسي مناوئ للحزب الذي يقود المقاطعة، وقد يكون هذا سببا في محاولة إبعاد سميرة عن مقاطعة سيدي مومن، كإجراء انتقامي أو عقابي إتجاه هذه الموظفة.
كما لا ننسى أن سميرة هي والدة الطفل أشرف الذي تعرض للاغتصاب، ولم يأخذ أشرف حقه من العدالة، فالمغتصب حر طليق يدور بشوارع سيدي مومن أمام أنظار الصحية ووالدته.
وانا لله وانا اليه راجعون
قال الله عز وجل:"
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِي
ليس من مات فاستراح بميت انما الميت ميت الاحياء
أتمنى غضبة ملكية صارمة في حق هذا المجلس لأن المشاكل كثيرة جدا و ما خفي كان أعظم حسبنا الله و نعم الوكيل يا ربي تعدبهم كما يعدبوننا
هذا الحزب الإسلامي للأسف الشديد مشكلته الكبيــرة انه تنقصه النخب السياسية والأطر المؤهلة والمثقفة..
أما الخطابات الشفوية والإنشائية والشعارات الدينية والأخلاقية، ليست هي من سيحل مشاكل المواطنين أو هي التي ستدهب بالبلد بعيدا نحو التقدم والإزدهار..
تصلح فقط للمعارضة لدغدغة عقول بعض بسطاء الناس..
وابعدوا انفسكم عن هذا القتل !! وحرق النفس ، فالانتحار فعل محرم في شريعة دين الله.
ثم الانتقال للحي المحمدي اضن ليس عقابا ،سيدي مومن و الحي المحمدي ليسوا ببعدين مسافة كبيرة.
الله اشافيك لوليداتك و خدمي (عندك الحض انك خدامة!) و اتممي تربية اطفالك هذاك هو راسمالك.
الله يلطف
1ـ أن مشغلها سحب منها صلاحية معينة
2ـ ان مشغلها قرر أن ينقل مكان عملها إلى جهة اخرى في نفس المدينة.. وكل هذا "ضدا على إرادتها..!"
يعني أنها لم ترضى أن تسحب منها الصلاحية التي منحت لها وأن يثم تنقيلها دون رضاها... ومن أجل هذا وحاولت الانتحار !
لنفرض أن ما قام به المشغل هو "انتقام" أو عقاب.. فليكن الأمر كذالك وتبقى للمشغل دائما وبقوة القانون صلاحيات نقل او نزع الصلاحيات ممن أراد، وإذا شعر الأجير أو الموظف بالضيق فعليه أن يلتجئ إلى محكمة الشغل لإنصافه وليس إلى فعل الانتحار الذي لن يحرك فينا ولو شعرة واحدة لأن السبب واهي وتافه
يجب دائما أن تتذكروا بأن من يعمل لدى الغير ليس سيد نفسه في أوقات عمله، وأن الأجرة التي يتقاضاها يحصل عليها مقابل استئجار إما عضلاته في عمل يدوي او قدراته الدهنية في عمل يحتاج إلى الذكاء
والمشغل هو الذي يختار أين تكمن مصلحته وأين يحتاج لخدماتك وبالثالي له حق تنقيلك إلى اي مكان شاء، وإذا لم يعجبك الأمر فأنت حر أن ترفض وتقدم استقالتك وتبحث لك عن عمل في المكان الذي يناسبك
اتركوا العاطفة وانحازوا إلى المنطق !
son geste malheureux est à rejeter ,elle ne doit pas céder au désespoir,
c'est une manière condamnable de lutte contre qui que ce soit,car la vie est plus forte que la décision de la déplacer à une autre tâche
راه الحكره والجبروت ديال شي مسؤولين لي كي يخلق هاد الشي، في جميع الإدارات ديال البلاد.
السلاليم العليا....الذين لا يعملون
شيءا داخل الجماعات الترابية....
واصبحوا عالة على مزانيتهم خاصة
المتصرفون الذي له رواتب تعادل
اكثر من 3 موظفين السلم 6.....
فلايعقل متصرف يتقاضى راتب
من 13000درهم الى 15000 درهم
في الجماعات الترابية وهو عالة
عليها.مردوديته متواضعة مثل السلم
6....وربما اقل من السلم 6 الذي هو
نشيط داخل الادارة...براتب هزيل....!
لا يتجاوز 4000 درهم......! لذا يجب
اعادة انتشار هذه الشريحة الكسولة
التي همها هو الراتب الضخم.......
والاستفادة من التعويضات......و
روح الانتهازية....والانانية....!
لكن لحسن الحظ جاء هذا الحزب لينهكه في حالة السبات لأن السبات نقطة ضعف الوحوش الأدمية
خبرة في الميدان....و مسؤولة
ومنح لها التفويض...بدون تعويض
ومارسة به سنين....لاكن مع الاصلاح
الجديد...اصبح من له التفويض..هو
رءيس المصلحة سيتقاضة تعويضات
عنه....الا ان المسؤول اراد ان يسقط
عنها التفويض...ليمنحه الى موظف
انتهازي...مصلحي..اناني يخدم
مصالح المسؤول السياسي...ليتمتع
بالتعويض الذي سينفذ انطلاق من
هذه السنة.....وهذا وقع في عدد
كبير من الجماعات الترابية....ضاربين
عرض الحاءط معيار الكفاءة.....!
اما الانتهازي...والاناني..والوصولي
فهو لا يقوم بهذا العمل...لانه
جبان.....!
عانيت المر من ظلم وجبروت المسؤولين بالادارة اصبت بسبب ذالك باحباط لا مثيل له تمنيت لو انني كنت استطيع ان امحو الادارة من الارض هي وكل الاوساخ التي بداخلها. وتمنيت لو ان رئيس الرئيس يكون افضل منه ومنصفا كما ينص عليه الضمير المهني و...لكن للاسف يكونون اوسخ من بعض واظلم من بعض. هم جرثومات هدفها سحق الموظف البسيط الذي لا يملك بالادارة سندا غير الله. الله ينتقم منهم ومن كل ظالم.
طبعا منهم وقليلون جدا من تتمنى ان تشتغل معهم طيلة مدة عملك ودون كل او ملل حفظهم الله وباربي يكثر من أمثالهم ويقلل من الظلمة الفاسدون.