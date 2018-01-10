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الرئيسية | حوادث | قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي ابن أحمد

قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي ابن أحمد

قتيل وجرحى في حادثة سير نواحي ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 10 يناير 2018 - 17:16

توفي سائق وأصيب أربعة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، بعد تعرّضهم لحادثة سير نتيجة اصطدام بين سيارة خفيفة وسيارة أجرة من الصنف الأول وانقلاب شاحنة متوسطة الحجم على مستوى الطريق الوطنية رقم 11 بالنفوذ الترابي لدائرة ابن أحمد، نواحي سطات.

وبحسب مصادر هسبريس، فقد انقلبت شاحنة متوسطة الحجم، بعدما زاغت عن الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين ابن أحمد وبرشيد، واصطدمت سيارة أجرة من الصنف الأول، كانت قادمة من ثلاثاء لولاد نحو مدينة الدار البيضاء، بسيارة خفيفة.

وزادت المصادر ذاتها أن الحادث استدعى انتقال عناصر الدرك الملكي التابعة لمدينة ابن أحمد سرية سطات، وممثل عن السلطات المحلية، وأفراد من الوقاية المدنية، وجرى نقل الجرحى على وجه السرعة إلى مستشفى ابن أحمد للخضوع للكشوف الطبية التي بينت إصابة امرأة بجروح خطيرة، وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

وقد فتحت عناصر الدرك الملكي بحثا لكشف ظروف وملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي وضعت فيه جثة الهالك بقسم الأموات من أجل المعاينة الطبية أو التشريح، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عادل الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:49
هادي ماشي طريق راه ولاة ولا تزال تقتل في المنطقة بحال شي فيروس الله يرحم ﻷموات شفاء لجرحه
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2 - عبدالواحد.قصرتزكاغين الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:34
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم أصلح حال البلاد والعباد
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3 - طريق الموت الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:42
من كثرة ما قرأت على منطقة بن أحمد من حوادث فإني أكاد أجزم على أنها طريق الموت بامتياز. اينك انت يا والي السطات من كل هذا الوضع المشين!!!! يجب إصلاح الطرق و توسيعها و الإكثار من نقط المراقبة الغير المرتشيييييييين. انشري يا هسبرس مشكورة ...
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