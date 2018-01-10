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الرئيسية | حوادث | وقفة بفاس تطالب بأقصى العقوبات في حق بيدوفيل

وقفة بفاس تطالب بأقصى العقوبات في حق بيدوفيل

وقفة بفاس تطالب بأقصى العقوبات في حق بيدوفيل
رشيد الكويرتي من فاس
الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:05

بدعوة من الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد وجمعية قافلة نور للصداقة وجمعية واد الجواهر لفاس العتيقة، نُظمت، صباح اليوم الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بفاس، وقفة تضامنية مع "ضحايا" ما أصبح يعرف بالبيدوفيل الفرنسي روبيرطو، المتهم بالاعتداء الجنسي على أربع طفلات بمدينة فاس، تتراوح أعمارهن بين 9 و13 سنة.

ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة، التي تزامن تنظيمها وتساقط أمطار غزيرة، شعارات ويافطات تطالب بإنزال أقصى العقوبات في حق المتهم، من بينها "روبيرطو يا حقير .. المؤبد هو المصير"، و"لا لا ثم لا .. للسياحة الجنسية"، و"هذا عيب هذا عار .. اولادنا في خطر"، و"لا لا ثم لا .. لاغتصاب الطفولة".

وجاء تنظيم هذه الوقفة، التي شاركت فيها عائلات الضحايا، بالتزامن مع عرض المتهم على قاضي التحقيق باستئنافية فاس للتحقيق معه تفصيليا في المنسوب إليه، على أن يتواصل التحقيق في جلسة ثانية ستنعقد يوم الأربعاء المقبل.

وفي تصريح لهسبريس، قالت لطيفة حجوبي، رئيسة جمعية قافلة نور للصداقة، إن "تنظيم هذه الوقفة التضامنية جاء للمطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق المعتدي على أطفالنا"، مبرزة أن الشعارات التي رفعها المتضامنون نبهت إلى "خطورة السياحة الجنسية، وإلى ما يمكن أن يتعرض له أطفالنا من اعتداءات جنسية من قبل سياح أجانب".

وعرفت هذه الوقفة احتجاجا من طرف الجمعيات الداعية لها على حضور نجية أديب، رئيسة "جمعية ماتقيش اولادي لحماية الطفولة"، أرجعته خديجة حجوبي، التي تنتصب جمعيتها طرفا مدنيا في هذه القضية، إلى "محاولات أديب الركوب على الجمعيات التي واكبت الضحايا منذ تفجر هذه القضية".

من جانبها، علقت نجية أديب، رئيسة جمعية "ماتقيش اولادي لحماية الطفولة"، في تصريح لهسبريس، على هذا الخلاف مع جمعيات فاس بالقول: "الجمعيات المذكورة ليس لها علاقة بالطفل وطالبتنا بعدم الانتصاب طرفا مدنيا في هذه القضية، نحن تقدمنا إلى السيد قاضي التحقيق بالإنابة للانتصاب طرفا مدنيا في هذه القضية، كما كان لنا لقاء مع الضحايا".

في غضون ذلك، اعتبرت أديب أن الاعتداء الجنسي الذي تعرضت له طفلات فاس "هو سياحة جنسية"، وقالت: نخاف أن يصبح هذا النوع من السياحة ظاهرة، ويتحول المغرب إلى وجهة لمن هب ودب للعب في أطفالنا"، وطالبت بـ"إنزال أقصى العقوبات في حق المتهم وعدم إفلاته من العقاب، وبمراقبة السياح الأجانب حتى لا يرتكبوا مثل هذه الاعتداءات في حق الأطفال".

يذكر أن "البيدوفيل" "مولا روبيرطو"، الذي كان معروفا لدى سكان منطقة الرصيف بفاس بعبد الله "الكاوري"، تم توقيفه قبل أسبوعين مختليا بطفلتين بمحل للخياطة، وحجز "عضو ذكري اصطناعي" كان يستعمله في الاعتداء على ضحاياه، ومخدرات كان يجبرهن على تناولها قبل ممارسة شذوذه الجنسي عليهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - تمغربيت الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:19
معكم حق الحكم المشدد علي هذا المجرم.. لكن أيضا علي الأهالي مراقبة أبناءهم وان لا يضعوا ثقتهم في اي ان كان.. ذهب ذالك الزمان الذي كانوا الأطفال يعلبون في شارع بدون اي خوف أو دخول لمنازل الجيران وتقبيل يد من يجدونهم في شارع.. اليوم كل واحد يراقب اولادو..
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63
2 - العباس الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:20
والله لا قلت شي حاجه, السكاات حسسسن
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20
3 - ابو علي الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:20
لو كان في امريكا او فرنسا او بلد فيه الحق و القانون لا طبق عليه الاعدام ولاكن هذا بلدي العزيز المغرب كل شيء رخيص
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34
4 - massin الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:27
أبشع جريمة هي تضييع مستقبل و حياة أطفال أبرياء ، يجب إنزال أقصى العقوبات.. مثل هؤلاء المرضى مكانهم المصحات النفسية و الرقابة اللصيقة فهم خطر على مجتمعنا و على أطفالنا شباب المستقبل
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24
5 - صلاح الدين الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:28
نفكركم انه غادا ل 3 شهور و البلاد غادا بدون 3 وزراء اللي من المفروض انهم مكلفين بقطاعات جد مهمة لعموم المواطنين:
وزير الصحة
وزير التعليم و وزير السكنى.... نعم انها دولة الحق والقانون...
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8
6 - سمرة الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:38
اقصة العقوبة بحال هاد الجريمة حسبي الله ونعم الوكيل
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16
7 - هاهوهي الأربعاء 10 يناير 2018 - 18:50
أين كان الآباء.......¡¡¡؟ 2 هناك وزارة إسمها وزارة الأسرة و التضامن الاجتماعي و المرأة أين هي من هذه القضية. و أخيرا الحل هو الإعدام و سوف ترون بعدها هل من تسول له نفسه فعل مثل ذالك
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21
8 - دءاب بيننا الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:16
مكالمة من ماكرون.وينتهي كل شيء وستتحرك جمعيات المثليين مخاربةوفيرنسيين.وجمعيات مدافعة عن السياحة.وهلم لخبطات.ردو البال لوليداتكم راقبوهم باستمرار.الى اوجدتو عندهم نقود سولوهم من جاتهم.
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11
9 - هشام الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:20
أقصى العقوبات لهذا البيدوفيل الفرنسي...تحية نضالية لكل من يخاف على فلذات اكبادنا.
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8
10 - شوف تشوف الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:21
السواح البدوفيليين يعتبرون المغرب وجهتهم المفضلة من بين بقع العالم ليس لأجل طبيعته وشمسه الدافئة وحسن الإستقبال والضيافة والكرم الحاتمي اللذين يحضون به في المملكة فهناك ما هو أفضل لهاذا النوع من السواح أو الشواد اللواطيين عن طواعية والبحث عن شريك ومنهم من يفضل إغتصاب أطفالنا ما دام الأمر لا يحتاج لعراقيل مكلفة والنخاسة سوق وله سماسرته وأصبح متفشي في بلد مريض بتفريطه في تحصين وحماية عرض أطفاله ومع كل هاذا التسيب يحظى البيدوفيلي بالعناية المفرطة والمعاملة الحسنة عله يدفع بسخاوة فتخفيف العقوبة الحبسية واجبة لسائح مغتصب وهو يعلم في قرار نفسه بأنه سيحظى بالعناية العفوية فلأجل ماذا ينددون المعتصمون فهل للعفو أو للإدانة التفضيلية أو لقلة التوعية الضرورية وإنعدام التربية المصاحبة للوعي وواجب الحرص المرفوق بالحيطة والحذر على فلذات كبدهم ..
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10
11 - zidane الأربعاء 10 يناير 2018 - 19:32
واش انتما حماق ولا تتحماقوا على الناس.
قاليك واحد مؤبد لواه الإعدام
بلاتي واحد الشوية علما تهدى الأمور وينسى الشارع المغربي هاد الحادتة و غيطلقوا داك البيدوفيل بحال لي قبل منوا
دخلت لدماغك تبارك الله ما دخلاتش لدماغك غادي يدخاوها ليك بزز منك ،
لو كان لبريق يعيق ،ڨاع مايعطي قزيبتوا لحريق.
إوى فقت البريق
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11
12 - النفاق من اجل الدرهم الأربعاء 10 يناير 2018 - 20:14
هذا هو دور بعض جمعياتنا الشريفة..تنظيم الصراخ، او وقفات صراخية ، والركوب على ماسي الاسر الضحية، وكان القاضي سيستشير مع رئيسات الجمعيات الجميلات قبل ان يصدر حكمه، رئيستا جمعيتان تتصارعان من يحمي حقوق الضحايا ..وكانهما ملكان بشريان صعدا للتو من تحت الارض ولم تكونا تعلما بالواقعة الا بعد وقوعها...
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10
13 - ابن سوس المغربي، نداء غيور الأربعاء 10 يناير 2018 - 21:26
نطالب العدالة المغربية ان تنصف شرف وكرامة الإنسان المغربي الذي أصبح سلعة في نظر كثير من دوي النفوس المريضة لقد طفح الكيل على القضاء ان بحكم على هذا الشخص بأقصى عقوبة حتى يكون عبرة لكل من يعتقد ان أبناء هذا الوطن لا كرامة لهم
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4
14 - مغربي في فرنسا الأربعاء 10 يناير 2018 - 23:36
لن أطيل عليكم اخواني اخواتي بكثرة الكلام تخيلوا مغربي في فرنسا وقع له نفس المشكل كيف سيكون الجواب.
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4
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