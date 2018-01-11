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كُتّاب وآراء
توقيف تلميذ قاصر بتاونات لسرقة هاتف محمول
أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بغفساي بإقليم تاونات، الأربعاء، تلميذا قاصرا، يبلغ من العمر 17 سنة، بتهمة سرقة هاتف محمول من داخل محل لبيع الأجهزة الإلكترونية بحي الزريقة ببلدية غفساي. وسيتم تقديمه لأجل ذلك، اليوم الخميس، أمام قسم الأحداث بمحكمة الاستئناف بفاس.
وعلى ذمة القضية نفسها، تم الاستماع من طرف عناصر الضابطة القضائية لدرك غفساي لتاجر للهواتف النقالة قام باقتناء الهاتف المسروق من التلميذ المذكور، وسيتم عرضه، هو الآخر، أمام استئنافية فاس في حالة سراح مؤقت.
وفي تفاصيل القضية، فإن المتهم أوهم تاجرا للأجهزة الإلكترونية برغبته في شراء الهاتف المحمول قبل أن يغفله ويغادر المحل مستغلا انشغال التاجر بالبحث عن غلاف للهاتف كان قد أبدى رغبته في اقتنائه أيضا.
وقد تمكن التاجر المذكور من الوصول إلى هوية المتهم بفضل توثيق كاميرا المراقبة، المثبتة بمحله التجاري، لمجريات هذا الحادث.