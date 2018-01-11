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كُتّاب وآراء
مصرع شخصين في حادثين متفرقين نواحي برشيد
أمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بسطات، الأربعاء، بتشريح جثتين تعودان لامرأة وشاب، عثر عليهما بالتزامن في مكانين مختلفين بكل من الغنيميين ومركز الدروة نواحي برشيد، وجرى نقلهما عبر سيارتي إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن امرأة سبعينية تنحدر من دوار المرعود بجماعة الغنيميين، قيادة الهدامي بالنفوذ الترابي لبرشيد، عثر عليها جثة هامدة ببئر في الدوار، في ظروف مجهولة، مخلفة وراءها خمسة أبناء.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر هسبريس بأنه في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عثر على شاب، "ح. أ"، مزداد سنة 1977، متزوج وله طفل، ينحدر من دوار بكارة بجماعة قصبة بن مشيش أولاد زيان، جثة هامدة تحمل جروحا خطيرة وسط مركز الدورة بعد تعرّضه لحادثة سير.
وأضافت المصادر نفسها أن كلا من المركزين الترابيين جمعة أولاد عبّو والدروة سرية برشيد، وبتعليمات من النيابة العامة بابتدائية برشيد، فتحا أبحاثا في النازلتين في إطار الاختصاص وداخل النفوذ الترابي لكل مركز، لتحديد ظروف وملابسات وفاة الضحيتين، في انتظار نتائج التشريح الطبي.