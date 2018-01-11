24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. باكستان تعلق تعاون العسكر والمخابرات مع أمريكا (5.00)

  2. أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي (5.00)

  3. رونو الفرنسية تقصد شمال إفريقيا بسيارات مغربية (5.00)

  4. مختبر علمي متنقل يجوب مؤسسات تعليمية بوزان (5.00)

  5. فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | إيقاف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

إيقاف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

إيقاف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يناير 2018 - 06:58

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأربعاء، مواطنا فرنسيا من أصل جزائري، تنفيذا لأمر دولي باعتقاله، صادر في حقه من طرف القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد، وتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) قد عممت على جميع الدول الأعضاء مذكرة بحث دولية بشأن المعني بالأمر، صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب تلك الجرائم سنة 2016، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات البحث والتفتيش، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه به على رخصة سياقة وجواز سفر فرنسيين مزورين، يحملان صورته الشخصية وبيانات تعريفية وتشخيصية باسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالفرنسي، البالغ من العمر 35 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات حيازته لتلك الوثائق المزورة وبيان ظروف استخدامها، تزامنا مع البت في مسطرة التسليم، التي تحددها النصوص القانونية، والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة من طرف المملكة المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عزيزي الخميس 11 يناير 2018 - 07:26
جا حتا لبلاد فليو وقالك عندو رواح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - الابواب مغلقة الخميس 11 يناير 2018 - 07:52
الاعدام والمؤبد...اكوام من الجزائريين يقطنون بالمغرب من اجل السرقة والهجرة والارهاب..مزيدا من الحيطة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - افران الاطلس المتوسط الخميس 11 يناير 2018 - 09:04
les algériens sont des spécialistes dans le domaine de la falsification de document et même des billet d'argent . surement il appartenait a un reseau bien structurer de grand trafiquants il faut enquêté plus profondément d'autres peuvent se trouvé derrière lui et surement il donnaient le reseau de bande de trafiquant dans le trafic de drogue et falsification de billets et document administratifs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.