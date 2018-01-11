إيقاف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دوليا

هسبريس من الرباط

بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء الأربعاء، مواطنا فرنسيا من أصل جزائري، تنفيذا لأمر دولي باعتقاله، صادر في حقه من طرف القضاء الفرنسي في قضية تتعلق بمحاولة القتل العمد، وتكوين شبكة إجرامية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وكانت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) قد عممت على جميع الدول الأعضاء مذكرة بحث دولية بشأن المعني بالأمر، صادرة عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في تورطه في ارتكاب تلك الجرائم سنة 2016، وفق ما أورده بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني.

وأضاف البلاغ ذاته أن إجراءات البحث والتفتيش، التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه به على رخصة سياقة وجواز سفر فرنسيين مزورين، يحملان صورته الشخصية وبيانات تعريفية وتشخيصية باسم الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالفرنسي، البالغ من العمر 35 سنة، تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ملابسات حيازته لتلك الوثائق المزورة وبيان ظروف استخدامها، تزامنا مع البت في مسطرة التسليم، التي تحددها النصوص القانونية، والاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف الموقعة من طرف المملكة المغربية.