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جثة مسن ببركة مائية تستنفر درك باب تازة

جثة مسن ببركة مائية تستنفر درك باب تازة
هسبريس من شفشاون
الخميس 11 يناير 2018 - 09:15

عُثر، مساء الأربعاء، على جثة شخص مسن ملقاة ببركة مائية بالجماعة الترابية باب تازة، وتحديدا بدوار اقجوين بضواحي مدينة شفشاون.

وقال شهود عيان، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن المسن، الذي يتحدر من دوار اقجوين، كان قد اختفى عن الأنظار قبل أربعة أيام، قبل أن يُعثر عليه جثة هامدة وسط بركة مائية.

وحل بمكان الحادث أفراد من السلطات المحلية والدرك الملكي لمعاينة جثة الهالك، ومباشرة الأبحاث الأولية من أجل معرفة ظروف الوفاة.

وقد تم نقل جثة المسن إلى مستودع الأموات بمدينة شفشاون من أجل تشريحه قصد تحديد أسباب وحيثيات الوفاة.

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