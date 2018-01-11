انهيار مسكن عشوائي يقتل مسنّا بالدار البيضاء

هسبريس من الدار البيضاء

قتل شخص في العقد السادس من عمره، وأصيب إثنين من أبنائه بجروح طفيفة، اليوم الخميس، في حادث انهيار شقة بنيت بشكل عشوائي فوق سطح عمارة مكونة من طابقين، بالحي الأوروبي التاريخي وسط مدينة الدار البيضاء.

وأكد شهود عيان أن الانهيار تسببت فيه طبيعة مواد البناء التي لم تصمد أمام الأمطار التي هطلت على العاصمة الإقتصادية، وأضافوا في تصريحات متطابقة لهسبريس: "قدمت عناصر الوقاية المدنية بسرعة، نظرا للقرب الكبير بين ثكنتها ومكان الحادث، حيث سارع المنقذون إلى إزالة الأنقاض وإخراج الضحايا".