24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. باكستان تعلق تعاون العسكر والمخابرات مع أمريكا (5.00)

  2. أمين باسي يرفض اللعب بالمنتخب الأولمبي المغربي (5.00)

  3. رونو الفرنسية تقصد شمال إفريقيا بسيارات مغربية (5.00)

  4. مختبر علمي متنقل يجوب مؤسسات تعليمية بوزان (5.00)

  5. فاجعة في مدينة الدار البيضاء .. موظفة ترفض تنقيلها بإحراق جسمها (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | انهيار مسكن عشوائي يقتل مسنّا بالدار البيضاء

انهيار مسكن عشوائي يقتل مسنّا بالدار البيضاء

انهيار مسكن عشوائي يقتل مسنّا بالدار البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 11 يناير 2018 - 11:40

قتل شخص في العقد السادس من عمره، وأصيب إثنين من أبنائه بجروح طفيفة، اليوم الخميس، في حادث انهيار شقة بنيت بشكل عشوائي فوق سطح عمارة مكونة من طابقين، بالحي الأوروبي التاريخي وسط مدينة الدار البيضاء.

وأكد شهود عيان أن الانهيار تسببت فيه طبيعة مواد البناء التي لم تصمد أمام الأمطار التي هطلت على العاصمة الإقتصادية، وأضافوا في تصريحات متطابقة لهسبريس: "قدمت عناصر الوقاية المدنية بسرعة، نظرا للقرب الكبير بين ثكنتها ومكان الحادث، حيث سارع المنقذون إلى إزالة الأنقاض وإخراج الضحايا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - يا وطني العزيز الخميس 11 يناير 2018 - 12:11
رحم الله الفقيد. ..من المسؤول عن إقامة هكذا بناء عشوائي على سطح عمارة...كفاك يا وطني نزيفا...من يوقف النزيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - Technicien الخميس 11 يناير 2018 - 12:25
Nous avons des problèmes de 13éme siècles, et la
solution est à la main du ministre de l'habitat à mon
tous les mavis il faut acheter
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - السلام الخميس 11 يناير 2018 - 13:41
يجب إزالة البناء العشوائى فوق السطوح ومحاسبة المسؤولين المتساهلين مع ذالك والمرتشين من المقدم للقائد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.