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انهيار مسكن عشوائي يقتل مسنّا بالدار البيضاء
الخميس 11 يناير 2018 - 11:40
قتل شخص في العقد السادس من عمره، وأصيب إثنين من أبنائه بجروح طفيفة، اليوم الخميس، في حادث انهيار شقة بنيت بشكل عشوائي فوق سطح عمارة مكونة من طابقين، بالحي الأوروبي التاريخي وسط مدينة الدار البيضاء.
وأكد شهود عيان أن الانهيار تسببت فيه طبيعة مواد البناء التي لم تصمد أمام الأمطار التي هطلت على العاصمة الإقتصادية، وأضافوا في تصريحات متطابقة لهسبريس: "قدمت عناصر الوقاية المدنية بسرعة، نظرا للقرب الكبير بين ثكنتها ومكان الحادث، حيث سارع المنقذون إلى إزالة الأنقاض وإخراج الضحايا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - يا وطني العزيز الخميس 11 يناير 2018 - 12:11
رحم الله الفقيد. ..من المسؤول عن إقامة هكذا بناء عشوائي على سطح عمارة...كفاك يا وطني نزيفا...من يوقف النزيف
2 - Technicien الخميس 11 يناير 2018 - 12:25
Nous avons des problèmes de 13éme siècles, et la
solution est à la main du ministre de l'habitat à mon
tous les mavis il faut acheter
solution est à la main du ministre de l'habitat à mon
tous les mavis il faut acheter
3 - السلام الخميس 11 يناير 2018 - 13:41
يجب إزالة البناء العشوائى فوق السطوح ومحاسبة المسؤولين المتساهلين مع ذالك والمرتشين من المقدم للقائد
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