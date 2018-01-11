المغرب يبعد 2225 مهاجرا غير نظامي عن أوروبا

هسبريس-إفي

أوقفت السلطات المغربية خلال 2017 إجمالي 2225 مهاجرا في مياه أو سواحل منطقة الريف، شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون الوصول بشكل غير نظامي إلى الأراضي الإسبانية.

وفي تصريحات لـ"إفي" ذكر مسؤول أمني في مدينة الحسيمة، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن 520 من هؤلاء المهاجرين فقط كانوا يحملون الجنسية المغربية، بينما ينحدر الباقون من بلدان واقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، ضمنهم 251 مرأة و27 قاصرا كان بعضهم من الرضع.

وأوضح المصدر أن هؤلاء تعرضوا للتوقيف في 67 عملية نفذتها القوات البحرية الملكية، كما كشف أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر محاولات للهجرة غير النظامية من سواحل المنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية اعتقلت في هذا الشهر فقط 393 شخصا، بينهم 20 مغربيا، في المقابل لم تحدث أي توقيفات خلال فبراير السابق.