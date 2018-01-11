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كُتّاب وآراء
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المغرب يبعد 2225 مهاجرا غير نظامي عن أوروبا
الخميس 11 يناير 2018 - 15:08
أوقفت السلطات المغربية خلال 2017 إجمالي 2225 مهاجرا في مياه أو سواحل منطقة الريف، شمال المملكة، بينما كانوا يحاولون الوصول بشكل غير نظامي إلى الأراضي الإسبانية.
وفي تصريحات لـ"إفي" ذكر مسؤول أمني في مدينة الحسيمة، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن 520 من هؤلاء المهاجرين فقط كانوا يحملون الجنسية المغربية، بينما ينحدر الباقون من بلدان واقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، ضمنهم 251 مرأة و27 قاصرا كان بعضهم من الرضع.
وأوضح المصدر أن هؤلاء تعرضوا للتوقيف في 67 عملية نفذتها القوات البحرية الملكية، كما كشف أن شهر يونيو الماضي شهد أكبر محاولات للهجرة غير النظامية من سواحل المنطقة، مشيرا إلى أن القوات البحرية اعتقلت في هذا الشهر فقط 393 شخصا، بينهم 20 مغربيا، في المقابل لم تحدث أي توقيفات خلال فبراير السابق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
1 - ابن سوس المغربي الخميس 11 يناير 2018 - 15:24
المصيبة اين ابعدهم هل ابعدهم من حيت دخلو و طبق القانون الدولي سجنهم و رحلهم ام تركهم في البلاد التي لديها مواطنيها؟ اش هذا السياسة؟
2 - مغربي كاعي الخميس 11 يناير 2018 - 15:26
المغرب فتح على نفسه أبواب جهنم بسبب تبرعه من نفسه في ما يسمى سياسة الهجرة سا يغرق المغرب بالمشاكل مهاجرين يتحايلون على القوانين بطرق خبيثة و ما يسمى بحقوق الإنسان لفرض قوانينهم، انه ناقوس خطر يد المغرب شوارع المغرب تعج بآلاف من المهاجرين فشلو في العبور الى اوروبا و لن يعودوا إلى بلدانهم بسبب أزمات اقتصادية واجتماعية التي اوصلهم فيها حكامهم ما ذنب إغراق الشعب المغربي بغرباء دولهم مسؤولة عنهم أيتها الدولة المغربية لا تكثرتو لمنظمات و جمعيات تتاجر بحقوق الإنسان و تتغاضى الدفاع عن شعب مغربي مهمش في وطنه و صحافة خسيسة تبخث عن الشهرة و تخدم مصالح دولها لحمايتها من الهجرة و جعل المغرب مكب نفايات طبقو القانون و رحلوهم اب دولهم و اغلقو الحدود مع الجزائر للتس بدورها عليها ترحيلهم، هذه ارضنا سيادتنا و القانون الدولي يعطينا الحق في حماية بلدنا ز شعبنا
3 - عبد الاله االعروي الخميس 11 يناير 2018 - 15:27
هنيئا لكم يا ولاة الامر عندنا قريبا ستمنحكم اسبانيا وساما ملكيا من درجة ضابط وشرطي ودركي للحدودها بل اصبحتم حامي ملة القشتاليين من كل طريئ ..كم انتم رائعون يا حكومتنا المبجلة تحمون حدود سبتة ومليلة السليبتيين والمحتليين من احفاد القوط من كل مهاجر غير نظامي...ترفع لكم القبعة ..
4 - سعيد الكيحل الخميس 11 يناير 2018 - 15:28
مزيان وكول ليا المغرب ولا الدركي الأول في إفريقيا للقارة العجورة
5 - simohamed fes الخميس 11 يناير 2018 - 15:29
وسيفرقهم على المدن المغربية ليفترسوا الشعب المغربي.انشري
6 - مغترب بوطنى الخميس 11 يناير 2018 - 15:34
ماذا فعلتم تتدخلتم فى الحلم وعدتم بهم الى افريقيا ارض الفساد فانا هروبى وركوبى المخاطر فقط للهروب منكم الى مستقبل مجهول
7 - اساركا الخميس 11 يناير 2018 - 15:35
نداء الى البحرية المغربية ارجوكم دعوهم يرحلوا من هذا الجحيم الى بلاد حرية التنقل والزواج والعمل والامتلاك والحقوق السياسية والاقتصادية ومبدأ تكافؤ الفرص وتقديس المواطن والحصول على عيش كريم وهانئ وتأمين أطفالهم وعوائلهم من غوائل الدهر وبطش الزمان وغدره،
8 - المغربيي الخميس 11 يناير 2018 - 15:35
فهمت الآن ان المغرب اصبح حارسا للمرمى !!!!!
لكن لا اعرف كم يتقاضى هذا الحارس لحفاظ شباك اروپا خالية من الاهدفاف؟
لكن لا اعرف كم يتقاضى هذا الحارس لحفاظ شباك اروپا خالية من الاهدفاف؟
9 - ابدول الخميس 11 يناير 2018 - 15:39
المغرب خسو ابعد البطالة أو يدير مساواة بين فقير و الغني مغديش اكون حراكة أو لبلاد عندها الفلوس غير كتلاح في التفاهات خدموا الشباب
10 - harrokki الخميس 11 يناير 2018 - 15:39
Ceux qui vous payent pour faire le gardiennage ne sont pas content de votre travail !! Ils vous payent pour garder les émigrés sub-sahariens bientôt vos patrons " européens " exigeront le logement pour ces émigrés du travail , des soins , des églises ......., ceux qui encaissent ce que les européens versent sur des comptes en suisse doivent héberger ces émigrés dans leurs palais et villas et subvenir à leurs besoin le peuple marocain ne doit pas subir et les caprices de bwana et les crimes de ces émigrés
11 - NOUMRI الخميس 11 يناير 2018 - 15:51
مسألة عادية و بديهية أن يقوم المغرب بدلك لأنه تسلم الأموال من للإتحاد الأوروبي من أجل القيام دلك
12 - الحسين الخميس 11 يناير 2018 - 16:03
لما قرات الخبر لاول مرة كنت اظن الامن المغربي ابعد هاؤلاء المهاجرين عن بلدهم المغرب. حتى تفاجأت ان الخبر ليس كذالك بل ابعدوهم عن اوروبا .يعني اصبحنا شرطة الحدود الاوروبية .بينما المغرب مليء بافارقة باسم حقوق الانسان وماذا اعددنا لهم ؟
13 - مغربي يدق ناقوس الخطر الخميس 11 يناير 2018 - 16:12
المغرب فتح على نفسه أبواب جهنم بسبب تبرعه من نفسه في ما يسمى سياسة الهجرة سا يغرق المغرب بالمشاكل مهاجرين يتحايلون على القوانين بطرق خبيثة و ما يسمى بحقوق الإنسان لفرض قوانينهم، انه ناقوس خطر يد المغرب شوارع المغرب تعج بآلاف من المهاجرين فشلو في العبور الى اوروبا و لن يعودوا إلى بلدانهم بسبب أزمات اقتصادية واجتماعية التي اوصلهم فيها حكامهم ما ذنب إغراق الشعب المغربي بغرباء دولهم مسؤولة عنهم أيتها الدولة المغربية لا تكثرتو لمنظمات و جمعيات تتاجر بحقوق الإنسان و تتغاضى الدفاع عن شعب مغربي مهمش في وطنه و صحافة خسيسة تبخث عن الشهرة و تخدم مصالح دولها لحمايتها من الهجرة و جعل المغرب مكب نفايات طبقو القانون و رحلوهم اب دولهم و اغلقو الحدود مع الجزائر للتس بدورها عليها ترحيلهم، هذه ارضنا سيادتنا و القانون الدولي يعطينا الحق في حماية بلدنا ز شعبنا
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