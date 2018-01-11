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الرئيسية | حوادث | إيقاف نيجيري حاول تمرير كوكايين من المغرب

إيقاف نيجيري حاول تمرير كوكايين من المغرب

إيقاف نيجيري حاول تمرير كوكايين من المغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 11 يناير 2018 - 21:17

تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من إحباط عملية تهريب كمية من مخدر الكوكايين كان يعتزم مواطن نجيري تهريبها بعدما قام ببلعها.

المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين، التي حجزت لدى الموقوف، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالعاصمة الاقتصادية، بلغت كيلوغراما و395 غراما من مسحوق الكوكايين.

وأوضحت المديرية أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه يوم 4 يناير الجاري، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو البرازيلية، بعدما تم الاشتباه فيه.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية من مخدر الكوكايين على شكل 74 كبسولة، ليتقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ما عندو زهر الخميس 11 يناير 2018 - 21:52
هو قام فقط بمحاولة تصدير مخذر تمكن أحدهم من ادخاله وتمريره الى المغرب عبر نفس المطار.(ربما)
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5
2 - sacan الخميس 11 يناير 2018 - 22:05
السلام عليكم
هنا نجد السكانير قيد الخدمة ليل نهار وفِي المستشفيات معطل دائما ....
والفاهم يفهم
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22
3 - م ع الخميس 11 يناير 2018 - 22:27
دائما أسمع توقيف شخص حاول تهريب مسحوق الكوكايين و لم أسبق سمعت توقيف شخص حاول تهريب سائل الكوكايين أو ملابس مغسولة بسائل الكوكايين أو مهرب داخل علب التجميل.
دائما نسمع الموقوفين هربوا بنفس الطرق رغم أن المهربون يستعملون مئات الطرق للتهريب. المغرب أغرق بالكوكايين.
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