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كُتّاب وآراء
إيقاف نيجيري حاول تمرير كوكايين من المغرب
تمكنت عناصر الشرطة المشتغلة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء من إحباط عملية تهريب كمية من مخدر الكوكايين كان يعتزم مواطن نجيري تهريبها بعدما قام ببلعها.
المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، إن الكمية الإجمالية لمخدر الكوكايين، التي حجزت لدى الموقوف، بعدما تم تفريغها من أمعائه بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالعاصمة الاقتصادية، بلغت كيلوغراما و395 غراما من مسحوق الكوكايين.
وأوضحت المديرية أن عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كانت قد أوقفت المشتبه فيه يوم 4 يناير الجاري، أثناء وصوله على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو البرازيلية، بعدما تم الاشتباه فيه.
وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بغرض استخراج الكبسولات من أمعائه، والتي أسفرت في النهاية عن حجز كمية من مخدر الكوكايين على شكل 74 كبسولة، ليتقرر وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليقات الزوّار (3)
هنا نجد السكانير قيد الخدمة ليل نهار وفِي المستشفيات معطل دائما ....
والفاهم يفهم
دائما نسمع الموقوفين هربوا بنفس الطرق رغم أن المهربون يستعملون مئات الطرق للتهريب. المغرب أغرق بالكوكايين.