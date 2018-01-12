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الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يوقف مروجيْن لمسكر ماء الحياة

أمن مراكش يوقف مروجيْن لمسكر ماء الحياة

أمن مراكش يوقف مروجيْن لمسكر ماء الحياة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الجمعة 12 يناير 2018 - 10:55

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي النخيل، التابعة لولاية أمن مراكش، شخصين متورطين في ترويج مسكر ماء الحياة اتخذّا من خلاء وعر المسالك بمنطقة عين إيطي (جنان الويداني) منطلقا لنشاطهما، فيما تمكن شريكان آخران من الفرار.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية أسفرت عن حجز 60 لترا من مسكر ماء الحياة، ومبلغ مالي بالإضافة إلى ثلاث دراجات نارية كان يستعملها الأظناء في تسهيل تحركاتهم، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهما أمام العدالة.

المصادر ذاتها أكدت أن البحث سيبقى متواصلا من أجل إيقاف الشخصين الآخرين، وكذا المزود وكل من قد يثبت تورطه في سياق الفعل الجرمي نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تايكة غرماد الجمعة 12 يناير 2018 - 11:27
ملاذ وحيد للذين يعانون من البطالة والاحباط والاقصاء .
تفشي الماحيا له أسباب عميقة وليس بالقبض على بعض المروجين له القضاء على الظاهرة والتي تمددت بشكل مهول في المدن والقرى في مناطق الوسط والحوز والحواضر المحاذية للأطلس المتوسط .
يجب البحث عن أسباب هذه الافة ومن الاطراف التي تستفيد من هذه التجارة وما هي الحلول الواقعية للحد منها ومن بينها سياسة تنموية محاربة البطالة وقضاء رادع لبارونات المخدرات ومن بتواطء معهم من اصحاب الحال .
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2
2 - متدخل الجمعة 12 يناير 2018 - 12:53
ان كان سبب منع ترويج الماحيا هو من دافع ديني فلماذا لا توقفون مصانع زنيبر و براسري و الاستراد ايضا.
وان كان دو دافع صحي وان الدولة تخشى على صحة مواطنيها، فلماذا لا تقننوا هدا المجال و تعطوا رخص انتاح الخمور لمن يتوفر على شروك السلامة الغذائية ؟
انها فقط عملية قهر الضعيف حتى لا تتاثر مصانع ومصالح النخبة الحاكمة.
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3 - wood الجمعة 12 يناير 2018 - 13:00
هناك محلات تجارية في كل المدن المغربية تبيع الخمور بانواعها و حتى بعض القرى الكبيرة يمكن ان تجد فيها (بيسري تشراب) ، اما اصحاب الماحيا فينافسون اصحاب المتاجر الذي اغلبهم حصلوا على رخصة بيع الخمور من جهات نافذة رغم ان هذا المنتوج موجه للفقراء . فالمخزن بالمرصاد لفقراء المغرب ، فهو يوفر لهم المساجد و دور القرآن ليستبدلوا حياة التعاسة في الدنيا بالجنة في الآخرة !!!
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4 - hbib الجمعة 12 يناير 2018 - 13:11
لمادة القبض على أصحاب ماء الحياة فقط أم أن البيرة والروج والويسكي وووو لايطبق عليهم القانون العام أم أنكم تحللوون وتحرمون ما تشاؤون غسيل الدرج يبدأ من أعلى درجة
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