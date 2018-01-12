أمن مراكش يوقف مروجيْن لمسكر ماء الحياة

إبراهيم مغراوي من مراكش

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي النخيل، التابعة لولاية أمن مراكش، شخصين متورطين في ترويج مسكر ماء الحياة اتخذّا من خلاء وعر المسالك بمنطقة عين إيطي (جنان الويداني) منطلقا لنشاطهما، فيما تمكن شريكان آخران من الفرار.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية أسفرت عن حجز 60 لترا من مسكر ماء الحياة، ومبلغ مالي بالإضافة إلى ثلاث دراجات نارية كان يستعملها الأظناء في تسهيل تحركاتهم، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهما أمام العدالة.

المصادر ذاتها أكدت أن البحث سيبقى متواصلا من أجل إيقاف الشخصين الآخرين، وكذا المزود وكل من قد يثبت تورطه في سياق الفعل الجرمي نفسه.