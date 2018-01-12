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كُتّاب وآراء
أمن مراكش يوقف مروجيْن لمسكر ماء الحياة
أوقفت مصالح المنطقة الأمنية الثانية سيدي يوسف بن علي النخيل، التابعة لولاية أمن مراكش، شخصين متورطين في ترويج مسكر ماء الحياة اتخذّا من خلاء وعر المسالك بمنطقة عين إيطي (جنان الويداني) منطلقا لنشاطهما، فيما تمكن شريكان آخران من الفرار.
وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أن هذه العملية أسفرت عن حجز 60 لترا من مسكر ماء الحياة، ومبلغ مالي بالإضافة إلى ثلاث دراجات نارية كان يستعملها الأظناء في تسهيل تحركاتهم، مشيرة إلى أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم إخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، إلى حين تقديمهما أمام العدالة.
المصادر ذاتها أكدت أن البحث سيبقى متواصلا من أجل إيقاف الشخصين الآخرين، وكذا المزود وكل من قد يثبت تورطه في سياق الفعل الجرمي نفسه.
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تعليقات الزوّار (4)
تفشي الماحيا له أسباب عميقة وليس بالقبض على بعض المروجين له القضاء على الظاهرة والتي تمددت بشكل مهول في المدن والقرى في مناطق الوسط والحوز والحواضر المحاذية للأطلس المتوسط .
يجب البحث عن أسباب هذه الافة ومن الاطراف التي تستفيد من هذه التجارة وما هي الحلول الواقعية للحد منها ومن بينها سياسة تنموية محاربة البطالة وقضاء رادع لبارونات المخدرات ومن بتواطء معهم من اصحاب الحال .
وان كان دو دافع صحي وان الدولة تخشى على صحة مواطنيها، فلماذا لا تقننوا هدا المجال و تعطوا رخص انتاح الخمور لمن يتوفر على شروك السلامة الغذائية ؟
انها فقط عملية قهر الضعيف حتى لا تتاثر مصانع ومصالح النخبة الحاكمة.