جثة مجهولة تستنفر مصالح الأمن في إنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

عُثر بمكان خلاء قرب سوق الجديد الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، زوال اليوم الخميس، على جثة شخص، يُرجح أن تعود إلى متشرد في الأربعينيات من العمر، حيث كشفت المعاينات الأولية وجود آثار اعتداء جسدي عليها.

وانتقلت المصالح الأمنية والشرطة العلمية إلى مسرح الحادث، حيث تجري الأبحاث الأولية من أجل تحديد هوية المُفارق للحياة، والوصول إلى أسباب وظروف وفاته، كما تمّ مسح المنطقة لجمع كل الأدلة الممكنة التي قد تُساعد في البحث.

واستدعت مصالح الشرطة سيارة نقل الأموات، من أجل توجيه الجثة إلى مستوع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.