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جثة مجهولة تستنفر مصالح الأمن في إنزكان
الخميس 11 يناير 2018 - 18:28
عُثر بمكان خلاء قرب سوق الجديد الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، زوال اليوم الخميس، على جثة شخص، يُرجح أن تعود إلى متشرد في الأربعينيات من العمر، حيث كشفت المعاينات الأولية وجود آثار اعتداء جسدي عليها.
وانتقلت المصالح الأمنية والشرطة العلمية إلى مسرح الحادث، حيث تجري الأبحاث الأولية من أجل تحديد هوية المُفارق للحياة، والوصول إلى أسباب وظروف وفاته، كما تمّ مسح المنطقة لجمع كل الأدلة الممكنة التي قد تُساعد في البحث.
واستدعت مصالح الشرطة سيارة نقل الأموات، من أجل توجيه الجثة إلى مستوع الأموات، لإخضاعها للتشريح الطبي لفائدة البحث القضائي المفتوح تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - marroqui الخميس 11 يناير 2018 - 19:11
الى اليلطاتف المغىببةف اقول قد يكون البعض منهم من داعش. انتبهوا لذلك. نحن نحب ملكنا وبلدنا وشعبنا و نخاف عاى أمنه واستقراره ونعلم أن المتربصين بالمغرب كثر ومنهم الجزائر التي أن تذخر أي جهد لزعزعة الاستقرار في المملكة الحبيبة انتقاما لانتصارات المغرب في أفريقيا منذ عودته إلى الوحدة الأفريقية و محاولات الملك الناجحة لإعادة الدفء إلى العلاقات من جنوب افريقيا بعد نجاحها في تجديد العلاقة مع نيجيريا والبقية تأتي بحول الله وقوته. عاش الملك وعاش المغرب والمغاربة من طنجة إلى الكويرة وكل المغاربة في بلاد العالم.
تعليق غير لائق
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