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الرئيسية | حوادث | مصالح أمن طنجة تفك لغز سرقة خزنة مقهى

مصالح أمن طنجة تفك لغز سرقة خزنة مقهى

مصالح أمن طنجة تفك لغز سرقة خزنة مقهى
هسبريس - عبد الواحد استيتو
الجمعة 12 يناير 2018 - 08:40

أوقفت المصلحة للولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة الفاعل الرئيسي وأحد مساعديه في قضية سرقة خزنة مقهى بوسط مدينة طنجة.

وكان حارسٌ ليلي لإحدى المقاهي الموجودة بوسط المدينة قد تعرض، منذ أسبوع، لاعتداء بالضرب والجرح تلته سرقة خزنة المقهى، حيث فتح تحقيق في الموضوع من لدن مصالح أمن طنجة.

وأسفرت التحريات الأمنية عن إيقاف المدعو "ب. ح"، 27 سنة، مستخدم سابق بالمقهى ذاته بحي البرانص القديمة، وشريكه "م غ"، 26 سنة، بحي بئر الشعيري، والذي كان قد ساعده بواسطة سيارته الخاصة ونقلا من خلالها الخزنة وبعض الأغراض الأخرى المسروقة من المقهى.

واعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما، حيث جرى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لتعميق البحث معهما حول القضية.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - طالب الجمعة 12 يناير 2018 - 09:59
هؤلاء المجرمون اللصوص عند قيامهم بعملية سطو على المواطنين ولهذا هم مستعدون للقيام بتعذيب الضحية حتى الموت وإحداث مرض نفسي إن كتب له النجاة ولهذا أنا أطالب من هذا المنبر إنزال أشد العقوبات عليهم مثل قانون الإرهاب تمام لأنهم يرهبون
المجتمع بأكمله.
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