مصالح أمن طنجة تفك لغز سرقة خزنة مقهى

هسبريس - عبد الواحد استيتو

أوقفت المصلحة للولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة الفاعل الرئيسي وأحد مساعديه في قضية سرقة خزنة مقهى بوسط مدينة طنجة.

وكان حارسٌ ليلي لإحدى المقاهي الموجودة بوسط المدينة قد تعرض، منذ أسبوع، لاعتداء بالضرب والجرح تلته سرقة خزنة المقهى، حيث فتح تحقيق في الموضوع من لدن مصالح أمن طنجة.

وأسفرت التحريات الأمنية عن إيقاف المدعو "ب. ح"، 27 سنة، مستخدم سابق بالمقهى ذاته بحي البرانص القديمة، وشريكه "م غ"، 26 سنة، بحي بئر الشعيري، والذي كان قد ساعده بواسطة سيارته الخاصة ونقلا من خلالها الخزنة وبعض الأغراض الأخرى المسروقة من المقهى.

واعترف الموقوفان بالمنسوب إليهما، حيث جرى إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة لتعميق البحث معهما حول القضية.