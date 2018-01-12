24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- السوق الأسبوعي الجديد بخريبكة .. أبواب مفتوحة وتجارة موصدة
- مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران
- مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية
- سقوط آخر معاقل الإسلام في الأندلس .. أقاصيص من نفح التاريخ
- جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة
مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية (5.00)
مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران (5.00)
- جرادة تستعد لمسيرة حاشدة .. والساكنة "غير راضية" بوعود الحكومة - (68)
- خبير يرصد الخلفيات السياسية لموقف المدعي الأوروبي ضد المغرب - (59)
- العلمي يتلقى دعم "كاف" ويبسط مشروع المغرب لتنظيم كأس العالم - (57)
- عمرو خالد بين فلكيّي الفيزياء .. القرآن وحقائق علمية للثقوب السوداء - (53)
- تقرير ينسب "الليشمانيا" بزاكورة إلى تهجير الكلاب وانقراض القطط - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يوقف متورطا في جريمة "ضريح تدوّارت"
تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص في الخمسينات من عمره، للاشتباه في وقوفه وراء مقتل غريمه، عن طريق الاعتداء عليه بواسطة عصا كبيرة، داخل أحد الأضرحة، بدوار "تدوّارت" التابع للجماعة الترابية لبلفاع.
واستنادا إلى إفادات شهود عيان، فقد كان الضحية، الذي يبلغ من العمر 60 سنة، يُقيم بالضريح، وكان المشتبه به، الذي يُقيم بمدينة إنزكان، معتادا على زيارته بالمكان ذاته، قبل أن ينشب بينهما خلاف ليلة الأربعاء، فاستلّ عصا كبيرة وأجهز على غريمه.
وفور اكتشاف آثار دماء بمحيط الضريح من قبل ساكنة المنطقة، تم إخطار السلطات الأمنية، التي حضرت إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة زوال اليوم الخميس.
وقد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وأسباب اقترافه تلك الجريمة، قبل إحالته على القضاء.