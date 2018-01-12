الدرك يوقف متورطا في جريمة "ضريح تدوّارت"

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تمكّنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، من توقيف شخص في الخمسينات من عمره، للاشتباه في وقوفه وراء مقتل غريمه، عن طريق الاعتداء عليه بواسطة عصا كبيرة، داخل أحد الأضرحة، بدوار "تدوّارت" التابع للجماعة الترابية لبلفاع.

واستنادا إلى إفادات شهود عيان، فقد كان الضحية، الذي يبلغ من العمر 60 سنة، يُقيم بالضريح، وكان المشتبه به، الذي يُقيم بمدينة إنزكان، معتادا على زيارته بالمكان ذاته، قبل أن ينشب بينهما خلاف ليلة الأربعاء، فاستلّ عصا كبيرة وأجهز على غريمه.

وفور اكتشاف آثار دماء بمحيط الضريح من قبل ساكنة المنطقة، تم إخطار السلطات الأمنية، التي حضرت إلى مكان الحادث، وأشرفت على نقل الضحية إلى المركز الاستشفائي الجهوي بأكادير، الذي لفظ فيه أنفاسه الأخيرة زوال اليوم الخميس.

وقد وضع المشتبه به تحت الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق البحث معه حول ظروف وأسباب اقترافه تلك الجريمة، قبل إحالته على القضاء.