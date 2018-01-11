مصرع سائق في انقلاب سيارة ناحية قلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

لقي سائق مصرعه، في حادثة سير، وقعت، مساء اليوم الخميس، بالطريق الجهوية الرابطة بين الجماعة القروية العطاوية ومدينة قلعة السراغنة، على مستوى دوار مولاي رحال بدائرة تاملالت.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الحادث نجم عن انقلاب سيارة خفيفة، مما تسبب في مصرع سائقها، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادثة، فيما أصيب ثلاثة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر نفسها أن الهالك تم نقله إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، قبل تسليمه إلى أقاربه، بعد إنجاز الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

وأوضحت المصادر ذاتها أن رجال الدرك الملكي، التابعين لسرية الجماعة القروية العطاوية، فتحوا تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي كانت وراء وقوع الحادثة.