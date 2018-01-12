أمن مراكش يحجز 1140 غراما من مخدر الشيرا

إبراهيم مغراوي

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التابعة لولاية أمن مراكش، الخميس، بدوار إيزيكي بمقاطعة المنارة، امرأة في الأربعينات من عمرها، متلبسة بحيازة وترويج مخدر الشيرا، وفق ما ذكرته مصادر أمنية لهسبريس.

وأوضحت المصادر نفسها أن هذه العملية أسفرت عن ضبط 1100 غرام من المخدر المذكور، عبارة عن 12 صفيحة، وهاتف نقال، مضيفة أن "تتبع خيوط هذه القضية أفضى إلى إيقاف شريك آخر في عقده الثالث، متلبسا بحيازة 40 غراما من مخدر الشيرا مجزأة إلى قطع معدة للترويج، بالإضافة إلى هاتف خلوي.

وقد وضع المشتبه بهما، اللذان تربطهما علاقة غير شرعية، رهن الحراسة النظرية لتتمة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما لا تزال التحريات مستمرة حول هذه القضية، حسب المصادر ذاتها.

يذكر أن هذه العملية تأتي في إطار المخطط الأمني الرامي إلى الحد من ظاهرة ترويج المخدرات.