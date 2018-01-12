النار تخلف خسائر مادية بـ"الولجة" في مدينة سلا

هسبريس ـ و.م.ع

تمكنت عناصر الوقاية المدنية الإقليمية من السيطرة على حريق شب بإحدى الضيعات الفلاحية بمنطقة "الولجة"، ضواحي مدينة سلا، حسب ما علم لدى السلطات المحلية.

تمت السيطرة على الحريق وإخماده، حيث عبأت المديرية الإقليمية للوقاية المدنية عدة آليات للإطفاء، بينما خلف خسائر مادية دون تسجيل ضحايا من المتواجدين في الضيعة.

ووفق المصادر نفسها فقد فتح تحقيق قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل معرفة ملابسات ما جرى.