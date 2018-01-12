طلقة رصاص تضبط مهددا للأمن العام بمراكش‎

هسبريس من الرباط

اضطر شرطيّ لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال تدخل أمني، وسط مدينة مراكش، لإيقاف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرّض حياة المواطنين وعناصر الأمن لخطر جدي ووشيك باستعمال قنينات غاز من الحجم الصغير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن مصالح الأمن توصلت بإشعار من سكان "حي المسيرة 2" بمدينة مراكش، مفاده أن شخصا في حالة اندفاع قوية يهدد أمن وسلامة المواطنين؛ وهو ما استدعى التعجيل بإيفاد فرقة أمنية من أجل إيقاف المشتبه فيه.

الموقوف أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، يقول البلاغ، حيث ألقى في مواجهتهم قنينتي غاز من الحجم الصغير، واحدة مشتعلة والثانية تعذر عليه إشعالها؛ لكن دون تسجيل أية إصابات جسدية.

وقد مكنت عملية إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من تحييد الخطر الذي كان يمثله المعني بالأمر وإيقافه، إذ أوضحت إجراءات البحث أنه يبلغ 24 سنة من العمر وله سابقة قضائية واحدة، كما تبين أنه سبق أن كان نزيلا لفترة زمنية بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تمت فيه إحالة المعني بالأمر على مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية، للتحقق من وضعية صحته العقلية.