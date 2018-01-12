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الرئيسية | حوادث | طلقة رصاص تضبط مهددا للأمن العام بمراكش‎

طلقة رصاص تضبط مهددا للأمن العام بمراكش‎

طلقة رصاص تضبط مهددا للأمن العام بمراكش‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 12 يناير 2018 - 14:10

اضطر شرطيّ لإطلاق رصاصة تحذيرية من مسدسه الوظيفي خلال تدخل أمني، وسط مدينة مراكش، لإيقاف شخص كان في حالة غير طبيعية، وعرّض حياة المواطنين وعناصر الأمن لخطر جدي ووشيك باستعمال قنينات غاز من الحجم الصغير.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أورد أن مصالح الأمن توصلت بإشعار من سكان "حي المسيرة 2" بمدينة مراكش، مفاده أن شخصا في حالة اندفاع قوية يهدد أمن وسلامة المواطنين؛ وهو ما استدعى التعجيل بإيفاد فرقة أمنية من أجل إيقاف المشتبه فيه.

الموقوف أبدى مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الشرطة، يقول البلاغ، حيث ألقى في مواجهتهم قنينتي غاز من الحجم الصغير، واحدة مشتعلة والثانية تعذر عليه إشعالها؛ لكن دون تسجيل أية إصابات جسدية.

وقد مكنت عملية إطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء من تحييد الخطر الذي كان يمثله المعني بالأمر وإيقافه، إذ أوضحت إجراءات البحث أنه يبلغ 24 سنة من العمر وله سابقة قضائية واحدة، كما تبين أنه سبق أن كان نزيلا لفترة زمنية بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية.

وقد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت تمت فيه إحالة المعني بالأمر على مستشفى ابن النفيس للأمراض العقلية والنفسية، للتحقق من وضعية صحته العقلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - fak الجمعة 12 يناير 2018 - 15:04
ظاهرة العنف والتهديد بإضرام النار في الجسد واحتجاز الاشخاص ظاهرة شائعة في كل أنحاء المغرب .يجب التصدي لها بحزم ومعاقبة هؤلاء الأشخاص بما يتوجب قانونا حتى يبقون عبرة لمن يعتبر وعدم ادراجهم على لائحة المشمولين بالعفو الملكي
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2 - لحنين75 الجمعة 12 يناير 2018 - 15:28
حفظ الله امننا و خاصة فرق التدخل التي تتدخل في حالاة خطيرة مما يجبر الشرطي إستعمال مسدسه و الذي ينتقد عليه من طرف الادارة الى حد توقيفه.! و الذي أرجوه من وزارة الداخلية تدريب نعم تدريب الشرطة او الأمن على" مسدس الطايزر "LE TASER " او مسدس فلاش بول" LE FLACHBALL" والغاز المسيل للدموع و أنواع أخرى من الأسلحة الالكترونية لتفادي المقاربة و المواجهة مع هؤلاء المجرمين و التحكم فهم من بعد و تفادي الاقتراب منهم و الاحتكاك بهم حفظا على سلامتهم و سلامة المواطنين وكذالك "سلامة المجرمين و المرضى نفسيا الذين يخلون بأمن المواطنين " ..!! استعمال هذه الأسلحة الإلكترونية هي إنما حفاظا على سلامة أولا المواطنين و سلامة هؤلاء المجرمين و المرضى نفسيا وحماية رجال الأمن ..! حفظ الله أمننا و بلادنا و ملكنا من كل شر و سوء ..و الله يهدي هؤلاء المجرمين و قطع الطرق و يشافي المرضى نفسيا...! و السلام عليكم شكرا هسبرس
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