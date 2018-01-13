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أمن تطوان يضع حدا لنشاط "زرميطة" الإجرامي
السبت 13 يناير 2018 - 02:32
تمكنت عناصر الضابطة القضائية وعناصر الشرطة بولاية أمن تطوان من وضع حد لنشاط أحد مروجي المخدرات الصلبة بالحمامة البيضاء.
ووفق مصادر هسبريس يتعلق الأمر بـ"شاب يبلغ 25 سنة من العمر، ملقب بـ"زرميطة"، معروف بنشاطه الإجرامي"، جرى إيقافه بناء على عملية ترصد ومراقبة وإخبارية تفيد بوجوده بحي خندق الزربوح.
وتبعا للمصادر ذاتها فإن المشتبه يشكل موضوع مذكرات بحث، من أجل الضرب والجرح ومحاولة القتل وكذلك ترويج المخدرات القوية.
وقد جرى وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار الاستماع إليه وعرضه على أنظار القضاء وفق المنسوب إليه.