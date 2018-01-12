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الرئيسية | حوادث | محاولة إضرام النار تجر شابا عشرينيا إلى القضاء

محاولة إضرام النار تجر شابا عشرينيا إلى القضاء

محاولة إضرام النار تجر شابا عشرينيا إلى القضاء
صالح الخزاعي من خريبكة
الجمعة 12 يناير 2018 - 19:10

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة خريبكة شابا في العشرينيات من عمره على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليتين إجراميتين مختلفتين.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المعني بالأمر يشتبه في وقوفه وراء سرقة دراجة نارية بعد تعريض مالكها للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، وتورطه في قضية ثانية تتمثل في محاولة إضرام النار عمدا في دكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأفعال الإجرامية المذكورة جرت بدوار العلالشة التابع للجماعة القروية أولاد عبدون؛ وهو ما دفع عناصر من الدرك الملكي، بإشراف ميداني لرئيس المركز الترابي لخريبكة، إلى إجراء حملة تمشيطية تكللت بإلقاء القبض على المشتبه فيه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه إلى القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سؤال الجمعة 12 يناير 2018 - 20:18
هل محاوالة الانتحار تخول للدركي التعامل بهذا الاسلوب الهمجي حيث يجر الشاب من مؤخرته؟
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-36
2 - khalid الجمعة 12 يناير 2018 - 20:35
إلى صاحب السؤال في التعليق الأول: من العيب أن يعلق القارئ على خبر بناء على قراءة العنوان وملاحظة الصورة فقط.. ولو أنك قرأت المقال لوجدت أن الأمر يتعلق ب(محاولة إضرام النار عمدا في دكان).. عمدااا فييي دكااااان أ الشريف.
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28
3 - صاحب السؤال الجمعة 12 يناير 2018 - 21:49
بنت ليك انا جاي من تشاد..راني عارف آش كانقول واخا يضرم النار فالدكان هاذا أولدي مكايخولش ليه يشدو بهاذ الطريقة المنحطة الامساك من المؤخرة وأقول لكل من يضع علامة ناقص على تعليقي. اتحب ان تمسك من مؤخرتك
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-18
4 - اكس يون الجمعة 12 يناير 2018 - 21:50
ماكانش على الدركي اشدو من المؤخرة بهاد الاسلوب الهمجي والغير الانساني كما قال المعلق الاول كان عليه اعنقو ويبوسو وسولو واش بغا اعادة تمثيل الجريمة اولا لا باااااااز
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12
5 - khalid الجمعة 12 يناير 2018 - 22:26
إلى صاحب السؤال:
آآآه لو كان الدكان المشار إليه في المقال في ملكيتك، حينها ستطالب الدركي بسحب الجاني من مكان آخر حساس في جسده، وعدم الاكتفاء بإمساكه من طرف سرواله قرب المؤخرة.. تعليقاتكم وتسامحكم مع الجناة بدعوى حقوق الإنسان تساهم بشكل كبير في تمادي المنحرفين في أعمالهم الإجرامية، ولو قدر الله وتعرضت للاعتداء على يد أحدهم لتغيرت نظرتك وموقفك إلى الأبد
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