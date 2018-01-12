محاولة إضرام النار تجر شابا عشرينيا إلى القضاء

صالح الخزاعي من خريبكة

أحال المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة خريبكة شابا في العشرينيات من عمره على أنظار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، على خلفية الاشتباه في قيامه بعمليتين إجراميتين مختلفتين.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن المعني بالأمر يشتبه في وقوفه وراء سرقة دراجة نارية بعد تعريض مالكها للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض، وتورطه في قضية ثانية تتمثل في محاولة إضرام النار عمدا في دكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأفعال الإجرامية المذكورة جرت بدوار العلالشة التابع للجماعة القروية أولاد عبدون؛ وهو ما دفع عناصر من الدرك الملكي، بإشراف ميداني لرئيس المركز الترابي لخريبكة، إلى إجراء حملة تمشيطية تكللت بإلقاء القبض على المشتبه فيه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه إلى القضاء لمتابعته بحسب المنسوب إليه.