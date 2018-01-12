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الرئيسية | حوادث | حالتا انتحار شنقا في يوم واحد بإقليم اشتوكة

حالتا انتحار شنقا في يوم واحد بإقليم اشتوكة

حالتا انتحار شنقا في يوم واحد بإقليم اشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الجمعة 12 يناير 2018 - 17:11

سُجلت، اليوم الجمعة، حالتا انتحار في كل من جماعة إمي امقورن وجماعة واد الصفا، التابعتين لإقليم اشتوكة آيت باها. وجهت الجثتان إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل تشريحهما.

وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر هسبريس بأن شخصا خمسينيا عُثر عليه معلّقا بحبل وسط منزله في دوار "سيدي بومزكيد" بجماعة إمي امقورن، تاركا رسالة إلى زوجته يدعوها فيها إلى العناية بابنته بالتبنّي.

كما اختار شاب في الثلاثينات من العمر، كان يشتغل قيد حياته سائق سيارة أجرة، الطريقة نفسها لوضع حدّ لحياته بمنزل مهجور في دوار "تن القايد علي بجماعة واد الصفا.

وتبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية إنزكان، فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى أبحاثا وتحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الهالكين على الانتحار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - كنقول المعقول الجمعة 12 يناير 2018 - 17:45
اريد ان اجيب عن هذا المقطع من المقال "تجري أبحاثا وتحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الهالكين على الانتحار." الجواب واضح. السبب الرئيسي وبالخصوص في هذه المناطق. انه الزلط يا سادة. فكيف يعقل ان يعيش شخص في وطن من دون عمل او مورد رزق!!!؟ لا يوجد تعويض عن البطالة، ولا يوجد تعويض عن الاعاقة، ولا يوجد فرص عمل تتيح دخلا مريحا للفرد، لا شيئ. ان لم تجد ما تسد به رمقك، فانتظر ساعتك، بلاد غريبة عجيبة. لن اقول شيئا عن المحكومة، فناهب الثروة معروف ولا داعي لذكره بسوء. حتى ينشر تعليقي. واخر الكلام حسبنا اللع ونعم الوكيل.
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52
2 - واحد الجمعة 12 يناير 2018 - 18:05
الي غادي ينوض يهرنن بداك الهضرة ديال غياب الوازع الديني والانتحار ماشي هو الحل .. ينوض يتكفل بالأرملة وبنتها ويعطينا مثال على التشبث بالوازع الديني ولا يعطينا حل كاي يعمر الكرش ملي الانتحار ماشي هو الحل ...

ولا يسكت
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3 - اكس يون الجمعة 12 يناير 2018 - 18:23
ان لله وان اليه راجعون واش لهاد الدرجة اصبحت الروح بلاقيمة واش لهاد الدرجة اصبح ايمان الناس في خبر كان ماهي الامور التي ستجعل المرء يصل الى هده الحالة ويفرط في اغلى مالديه اللهم لا شماتة رحمتك اوسع يارب
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4 - حسن المغترب الجمعة 12 يناير 2018 - 18:24
لاحول و لاقوة الا بالله، انا الله لا يحمّل نفسا الاّ وسعها، الناس تحمل على اعناقها ملا تستطيع تحمل تبعاته، حتى يصلوا الى مرحلة الاكتآب، تم يفكرون في الانتحار!!!. يجب توفير مكاتب للطب النفسي، في جميع اقطار المغرب، ،.
مثلا فنلندا تعاني من نسبة الانتحار المرتفعة ، فقررة وضع (depression) من خانة الامراض، و تعطى فيها عنلية للمريض، حتى ان كان مثلا زوج يعاني من المرض، يتم الاعتناء بالاولاد مع عائلة اخرى حتى تُشفى من هداا المرض بالاضافة الى التعويضات
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5 - متأمل الجمعة 12 يناير 2018 - 18:25
هذه الذات هي أمانة في أعناقنا فلا يجوز علينا أن نعتدي عليها بأي نوع من الأذى والذي يجعلها عرضة لأمراض يستعصي علاجها أو القيام بقتلها بسبب فشلنا في الحياة وبعدنا عن قيم ديننا والتي تحدثنا على الصبر
وتحمل الأذى مهما كان ومن أي جهة كان ويأمرنا بالسعي إلى طلب الرزق والتوكل على الله وحل مشاكلنا
المادية والمعنوية بالدعاء من الله سبحانه والإستعانة به قال سبحانه وتعالى في سورة النمل:"  أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (62)".
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6 - محمد الجمعة 12 يناير 2018 - 19:19
بِسْم الله الرحمان الرحيم نعم اخي الكريم غياب الوازع الديني مصداقا لقوله تعالى (نحن نرزقكم و اياهم)(نحن نرزقهم و اياكم)
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7 - كريم الجمعة 12 يناير 2018 - 19:49
لم يتركوا شيء للفقير لحي يستمر في الوجود الضراءب والزيادات والبطالة تطوق العاءلات المغربية وسيدي فرحي مقابل البوطا غن زيد في البوطا كلما تكلم احد مع سي العثماني غن زبد في البوطا واجب علي الزبادة في قنينة الغاز .
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8 - عند الله الحق الجمعة 12 يناير 2018 - 20:34
منطقة سوس هي أكبر منطقة تتمركز فيها منظمات المجتمع المدني ترى اذا لم يكن دور الجمعيات هو مساعدة الناس عند الحاجة فما الغرض من إنشاء الدولة لعشرات الالاف من الجمعيات العلمانية و العرقية و إنفاق المليارات عليها في الوقت الذي يختار سكان المنطقة الموت بدل العيش في ظروفهم (الحداثية) المزريةو التي يحاول علمانيواالسلطة تعميمها على المغرب كله
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9 - مشاء الله الجمعة 12 يناير 2018 - 20:58
انا لله وانا اليه راجعون،لم يتبقى ما يقال،رفعت الاقلام ودكت الصحف.
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10 - الصخراوي الجمعة 12 يناير 2018 - 21:00
اللهم اغفر لنا و لهم. الفقر او اي عذر لا يعطيك الحق في قتل النفس ولو كانت نفسك.
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11 - حسن المغترب السبت 13 يناير 2018 - 00:19
انا لله و انا اليه راجعون، اتصل بي صديقي بعد قليل و كنا نتحدث كالعادة، بعدها اخبرني ان ، السيد الذي انتحر من امي مقورن ، من اقربائه ، نزل علي الخبر كالصاعقة، لاني اع ف عن عائلته كلها، انهم اناس الله اعمرها دار،
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