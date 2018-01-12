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كُتّاب وآراء
حالتا انتحار شنقا في يوم واحد بإقليم اشتوكة
سُجلت، اليوم الجمعة، حالتا انتحار في كل من جماعة إمي امقورن وجماعة واد الصفا، التابعتين لإقليم اشتوكة آيت باها. وجهت الجثتان إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل تشريحهما.
وفي تفاصيل الحادثين، أفادت مصادر هسبريس بأن شخصا خمسينيا عُثر عليه معلّقا بحبل وسط منزله في دوار "سيدي بومزكيد" بجماعة إمي امقورن، تاركا رسالة إلى زوجته يدعوها فيها إلى العناية بابنته بالتبنّي.
كما اختار شاب في الثلاثينات من العمر، كان يشتغل قيد حياته سائق سيارة أجرة، الطريقة نفسها لوضع حدّ لحياته بمنزل مهجور في دوار "تن القايد علي بجماعة واد الصفا.
وتبعا لتعليمات النيابة العامة بابتدائية إنزكان، فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى أبحاثا وتحريات لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إقدام الهالكين على الانتحار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
ولا يسكت
مثلا فنلندا تعاني من نسبة الانتحار المرتفعة ، فقررة وضع (depression) من خانة الامراض، و تعطى فيها عنلية للمريض، حتى ان كان مثلا زوج يعاني من المرض، يتم الاعتناء بالاولاد مع عائلة اخرى حتى تُشفى من هداا المرض بالاضافة الى التعويضات
وتحمل الأذى مهما كان ومن أي جهة كان ويأمرنا بالسعي إلى طلب الرزق والتوكل على الله وحل مشاكلنا
المادية والمعنوية بالدعاء من الله سبحانه والإستعانة به قال سبحانه وتعالى في سورة النمل:" أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ (62)".