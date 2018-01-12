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الرئيسية | حوادث | حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت

حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت

حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 12 يناير 2018 - 20:15

نظم التنسيق النقابي في قطاع الصحة بإقليم تزنيت، المكون من كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والجامعة الوطنية للصحة والمنظمة الديمقراطية للصحة والنقابة الوطنية للصحة، وقفة احتجاجية أمام إدارة مستشفى الحسن الأول بمدينة تزنيت، اليوم الجمعة، احتجاجا على الحكم بالسجن النافذ في حق الممرضة مريم بكار.

وشارك في هذه الوقفة العشرات من الأطر المزاولين بمختلف المؤسسات الصحية بالمدينة، تعبيرا عن "استنكارهم للحكم القضائي الجائر في حق الممرضة، واعتبارها الحلقة الأضعف التي تعلق عليها الوزارة اخفاقاتها في تسيير القطاع"، على حدّ تعبير المحتجّين.

شعارات عديدة رفعها المحتجون، من قبيل "يا مريم ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "علاش جينا واحتجينا..ممرضة حكروها"، وغيرها من الشعارات المنددة بمتابعة الممرضة وإدانتها بالسجن النافذ.

وقال خالد كنون، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، في تصريح لهسبريس، إن هذا التنسيق النقابي في قطاع الصحة بإقليم تزنيت "يأتي للتعبير عن امتعاض الشغيلة من استهدافها، في ظل ظروف عمل غير لائقة"، مضيفا أن "خروجنا اليوم للاحتجاج يهدف إلى استنكار جعل الممرض تلك الشماعة التي تعلق عليها الوزارة الوصية فشلها في تسيير القطاع"، مؤكدا أن "الحكم الصادر في حق زميلتنا مريم بكار حكم جائر، ويعود بالأساس إلى غياب قانون يُنظم مهنة التمريض".

وجاء هذا التحرك الاحتجاجي، استنادا إلى تصريحات متطابقة للمحتجّين، بالموازاة مع تنظيم وقفات في كل المدن المغربية، على خلفية "محاكمة الممرضة مريم بكار استئنافيا بثلاثة أشهر سجنا نافذا، بعد الحكم الابتدائي القاضي ببراءتها في قضية انتحار مريض بمصلحة الأمراض العقلية بمستشفى مولاي علي الشريف بالراشدية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - wood الجمعة 12 يناير 2018 - 20:29
الدولة الفاشلة كل ما يمكن ان تقدم لمواطنيها هو السجن . فهي تعتقد انها بالصاق اخفاق سياساتها في كل المجالات للموظف الصغير المغلوب على امره ستخدع العامة بينما يعرف العام و الخاص ان اموال الشعب المغربي يتم تهريبها الى الخارج و لشراء الذمم شرقا و في غربا بينما قطاعات حيوية كالتعليم و الصحة و الادارة تفتقد للعنصر البشري رغم وجود معطلين من مختلف الشهادات و التخصصات . كما تفتقد عدد من القطاعات للمعدات و وسائل العمل و تشتغل فوق طاقتها القصوى !!
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26
2 - abdou الجمعة 12 يناير 2018 - 20:33
السجن.خاصو لوزير الصحة ولمدير المستشفى ولمندوب الصحة.ما دنب الممرضة هل هي ممرضة ام حارسة امن.حتى داك القاضي لي حكم عليها بالسجن يجب اعادة تكوينه recyclage.بزاف غليه يكون قاضي .
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45
3 - NOUMRI الجمعة 12 يناير 2018 - 20:51
أنتاحر المجنون علقوا الممرضة إنتهى الكلام
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27
4 - حلالة 59 الجمعة 12 يناير 2018 - 20:58
لا يطبق القانون الا على الصغار. و ماذا عن وزيرتها السابقة ياسمينة بادو التي نهبت الوزارة مستغلة لما كان يعرف بالانفلونزا.نهبت و نهبت و لا احد حاسبها و أصبحت من كبار الأغنياء في باريس. و هربت أموال الشعب و أفقرت خزينة الدولة. و ها هي الممرضة المسكينة تءودي ثمن غلطة خارجة عن ارادتها. أما بادو فتتنعم بأموال الشعب المسلوب هي و أسرتها. يجب محاكمتها و استخلاص الأموال التي سرقت و معاقبتها و اطلاق صراح الممرضة
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31
5 - IKEN الجمعة 12 يناير 2018 - 21:05
كان على القاضي الحكم عليها في اقصى الحالات بالسجن مع وقف التنفيد بحكم انها غير مسؤولة مباشرة بانتحار المريضة زيادة على ان المنتحرة فاقدة للعقل اتمنى من القاضي ان يزور المستشفيات ليلا ليرى كم هؤلاء الملائكة يضحون من اجل المرضى طبعا الدين اختاروا المهنة ليس من اجل المال
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24
6 - ياسين الجمعة 12 يناير 2018 - 21:20
السيد مريض نفسيا نتاحر والممرضة الموظفة البسيطة نديوها الحبس علاش ؟؟؟ كون قتلها هي هديك الساعة غادي بانو كاملين فالشاشة مسكينة كانت ممرضة ممتازة قدمات خدمة كبيرة الوطن رحمها الله
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24
7 - بكاري عمر الجمعة 12 يناير 2018 - 21:29
من لم يمارس مهنة التمريض لا يستطيع ان يتصور الخطورة والمعانات التي يعيشها ااممرضون والاطباء كذلك. لكن لايمكن اعتبار كل ما يقع من اخطاء من باب الصدف و القوة القاهرة اذ يوجد من بين هؤلاء افراد عديمي الضمير لا يقيمون وزنا للروح البشرية ولا يقيمون وزنا لطائلة القانون واللخلاق المهنية .
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12
8 - مومو الجمعة 12 يناير 2018 - 21:58
صم بكم عمي فهم لا يعقلون: ظلمات في وضح النهار
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5
9 - عبدالكريم بوشيخي الجمعة 12 يناير 2018 - 22:08
استغرب من هذا المسؤول الذي كلف ممرضة تنتمي للجنس اللطيف بحراسة او تطبيب رجل مريض عقليا و ربما ليلا و نحن نعرف حالة الخوف التي تنتاب المراة حتى من الصراصير و الفئران و بنيتها الضعيفة التي لا تستطيع مقاومة حتى طفل لا يتعدى عمره 12 سنة فكيف تكون حالتها و هي امام مريض عقليا.
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17
10 - بنت الرباط الجمعة 12 يناير 2018 - 22:46
خاصهوم يتوقفوا كاملين عن العمل حتى تعود للمظلومة حريتها. لا اله الا الله. زيادة على قلة وساءل العمل و الظروف المزرية للممرض والطبيب في القطاع العام. زايدينها بالحبس !!!
هزلت هزلت هزلت
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1
11 - Mohajir السبت 13 يناير 2018 - 00:00
L infirmiere a fait son travail Le guidage main dans la main était impossible car il y avait le manque du Personeles dans le service
Alors il faut faire une enquette general consernant cette accident afin de prendre mesure pour empecher ces accidents il faut liberer cette infirmiere car elle est innocente
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