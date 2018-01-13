أمن مراكش يضبط صفائح شيرا عند تاجر مخدرات

إبراهيم مغراوي

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، الجمعة، من وضع حد لنشاط مروج للمخدرات بمنطقة الكحيلي، وفق إفادة مصدر مسؤول بخلية التواصل التابعة لولاية أمن مراكش.

وأوضح المصدر نفسه أن المعني بالأمر تم ضبطه متلبسا بحيازة سبعة صفائح من مخدر الشيرا بلغ وزنها حوالي 700 غرام، معدة للترويج، ومبلغ مالي متحصل من العملية، بعد أن كان يتولى سياقة سيارة خاصة لنقل البضائع لتمويه نشاطه.

وأورد المصدر أن هذه العملية ابتدأت أطوارها في حدود الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، واستمرت إلى حدود الساعات الأولى من صبيحة الجمعة، بعد وضع كمين أمني محكم تم من خلاله ضبط أحد شركاء الشخص المعني وبحوزته قطع مثلثة الشكل من مخدر الشيرا.

يذكر أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بغرض الكشف عن باقي المشاركين المحتملين، في أفق تقديمهما أمام العدالة.