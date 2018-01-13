24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة (5.00)

  2. الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي" (5.00)

  3. حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت (5.00)

  4. تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة (5.00)

  5. مسامرات "راس الدرب" .. راحة عند الشّبان وإزعاج للسكان والجيران (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أمن مراكش يضبط صفائح شيرا عند تاجر مخدرات

أمن مراكش يضبط صفائح شيرا عند تاجر مخدرات

أمن مراكش يضبط صفائح شيرا عند تاجر مخدرات
إبراهيم مغراوي
السبت 13 يناير 2018 - 04:29

تمكنت مصالح المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، الجمعة، من وضع حد لنشاط مروج للمخدرات بمنطقة الكحيلي، وفق إفادة مصدر مسؤول بخلية التواصل التابعة لولاية أمن مراكش.

وأوضح المصدر نفسه أن المعني بالأمر تم ضبطه متلبسا بحيازة سبعة صفائح من مخدر الشيرا بلغ وزنها حوالي 700 غرام، معدة للترويج، ومبلغ مالي متحصل من العملية، بعد أن كان يتولى سياقة سيارة خاصة لنقل البضائع لتمويه نشاطه.

وأورد المصدر أن هذه العملية ابتدأت أطوارها في حدود الساعة التاسعة من مساء أمس الخميس، واستمرت إلى حدود الساعات الأولى من صبيحة الجمعة، بعد وضع كمين أمني محكم تم من خلاله ضبط أحد شركاء الشخص المعني وبحوزته قطع مثلثة الشكل من مخدر الشيرا.

يذكر أن المعنيين بالأمر تمت إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث بغرض الكشف عن باقي المشاركين المحتملين، في أفق تقديمهما أمام العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.