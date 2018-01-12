شريط فيديو مخل يتسبب في إيقاف أمّ بإمنتانوت

إبراهيم مغراوي

انتشر شريط فيديو فاضح لسيدة تنحدر من حاضرة امنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، مما دفع زوجها إلى وضع شكاية لدى أمن المدينة ذاتها.

وبناء على هذه الشكاية، فتحت عناصر من الضابطة القضائية بمدينة امنتانوت، اليوم الجمعة، تحقيقا أوليا مع المعنية بالأمر، التي تبلغ من العمر 30 سنة، بتهمة الدعارة والفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشرطة القضائية قدمت الموقوفة أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن إلى حين انطلاق محاكمتها.

وتضمن شريط الفيديو مقاطع مخلة بالحياء العام؛ إذ تم تصوير السيدة من طرف عشيقها بمنطقة خلاء وهي تنزع ملابسها وإلى جانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، تضيف المصادر نفسها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن أصدرت مذكرة بحث عن مصور المقطع السمعي البصري لأنه فر إلى وجهة مجهولة واختفى عن الأنظار.