24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. جهة الشرق تردم آبار الفحم المهجورة بجرادة (5.00)

  2. الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي" (5.00)

  3. حكم بسجن ممرضة يُخرج احتجاجا في تزنيت (5.00)

  4. تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى الولايات المتحدة (5.00)

  5. مسار الهوية الأمازيغية بالجزائر .. مواثيق دستورية وحدود جغرافية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | شريط فيديو مخل يتسبب في إيقاف أمّ بإمنتانوت

شريط فيديو مخل يتسبب في إيقاف أمّ بإمنتانوت

شريط فيديو مخل يتسبب في إيقاف أمّ بإمنتانوت
إبراهيم مغراوي
الجمعة 12 يناير 2018 - 22:20

انتشر شريط فيديو فاضح لسيدة تنحدر من حاضرة امنتانوت، التابعة لإقليم شيشاوة، مما دفع زوجها إلى وضع شكاية لدى أمن المدينة ذاتها.

وبناء على هذه الشكاية، فتحت عناصر من الضابطة القضائية بمدينة امنتانوت، اليوم الجمعة، تحقيقا أوليا مع المعنية بالأمر، التي تبلغ من العمر 30 سنة، بتهمة الدعارة والفساد وإعطاء القدوة السيئة للأبناء.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشرطة القضائية قدمت الموقوفة أمام أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، الذي قرر متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن إلى حين انطلاق محاكمتها.

وتضمن شريط الفيديو مقاطع مخلة بالحياء العام؛ إذ تم تصوير السيدة من طرف عشيقها بمنطقة خلاء وهي تنزع ملابسها وإلى جانبها ابنها البالغ من العمر 6 سنوات، تضيف المصادر نفسها، مشيرة إلى أن عناصر الأمن أصدرت مذكرة بحث عن مصور المقطع السمعي البصري لأنه فر إلى وجهة مجهولة واختفى عن الأنظار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ali الجمعة 12 يناير 2018 - 22:53
يا ربي السلامة آش هذ المستوى االدنيء الي وصلنا ليه لا نستغرب سبب كثرة الإنتحارت في المغرب فالفساد غطى سماء البلاد بشتى أنواعه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
2 - حكيمة الجمعة 12 يناير 2018 - 23:08
الخيانة بانت ربي فضحها ونية باش زوجها يعرف حقيقتها وما يبقاش مخدوع ..شنوا ذنبه هو يخرج يخدم وهي تخونه مع زلال وترجع لدارها بحال الى موقع والوا حشومة.عليها ...للي صورهم صدفة .....كان السبب ..النية وقلة النية ماكايتلاقاوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
3 - NOUMRI الجمعة 12 يناير 2018 - 23:18
على الأب أن يجري فحص إختيار الحمض النووي ADN ليتأكد من أن الإبن من صلبه ما دامت الخيانة الزوجية تابتة في حق الزوجة بالحجة و البرهان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - الصبر السبت 13 يناير 2018 - 00:42
الى المعلق noumri كلامك على صواب يجب فعل خبرة ل ADN للتأكد أن الأطفال أبناءه لكن إن كانو ليس كذالك 100% غدي ينتحر لذى يطب ضبط النفس و الصبر ابتلاء و سيزول انشاء الله على هذا الزوج المسكين...خدام و المرأة في الفيسبوك كتصيد الفيكتيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.