24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- أولمبيك خريبكة يستقدم أوشن من النصر العماني
- "الكاف" تراهن على الحكام لإنجاح بطولة "الشان"
- أمهات عازبات من طنجة يكسرن جدار الاستغلال "على الأثير"
- الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي"
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم السبت
أمهات عازبات من طنجة يكسرن جدار الاستغلال "على الأثير" (5.00)
الحكومة تتوعد مزوري الشواهد الطبية لمنخرطي "الضمان الاجتماعي" (5.00)
حملة "فاش نستناو" التونسية ترفض "الترويع" وتنتفض ضد "التجويع" (5.00)
- بعد نصف سنة من التأجيل .. "تعويم الدرهم" يبدأ الاثنين المقبل - (162)
- أمازيغ يُعِدون لـ"إضراب شكلي" واحتفالات "إيض يناير" بالرباط - (71)
- بوسعيد: "تعويم الدرهم" يدعم تحقيق الإقلاع الاقتصادي بالمغرب - (63)
- تصريحات ترامب حول "حثالة الدول" تثير عاصفة انتقادات إفريقية - (62)
- العُثماني يتجاهل مطالب بإقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدرك يحقق في وفاة حفار آبار بإقليم الرحامنة
باشرت عناصر الدرك بالمركز الترابي بإقليم الرحامنة، الجمعة، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة عامل متخصص في حفر الآبار، عثر على جثته داخل بئر بالجماعة القروية أيت حمو.
وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الدرك الملكي والسلطة المحلية وأعوانها إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، فيما تم نقل جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من النيابة العامة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، وهو في بداية عقده الرابع، كان منهمكا في حفر بئر بالجماعة المذكورة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، في الوقت الذي رجحت المصادر نفسها أن يكون الضحية، الذي عثر عليه في بئر بعمق 50 مترا، قد تعرض للاختناق.