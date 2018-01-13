الدرك يحقق في وفاة حفار آبار بإقليم الرحامنة

هسبريس من مراكش

باشرت عناصر الدرك بالمركز الترابي بإقليم الرحامنة، الجمعة، تحقيقاتها الأولية، تحت إشراف النيابة العامة، لمعرفة ظروف وملابسات وفاة عامل متخصص في حفر الآبار، عثر على جثته داخل بئر بالجماعة القروية أيت حمو.

وفور إخبارهم بالحادث، انتقل محققو الدرك الملكي والسلطة المحلية وأعوانها إلى مكان الحادث للقيام بالتحريات الأولية وجمع المعطيات التي ستفيد في التحقيق، فيما تم نقل جثة الضحية إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل تشريحها لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بتعليمات من النيابة العامة.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، وهو في بداية عقده الرابع، كان منهمكا في حفر بئر بالجماعة المذكورة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، في الوقت الذي رجحت المصادر نفسها أن يكون الضحية، الذي عثر عليه في بئر بعمق 50 مترا، قد تعرض للاختناق.