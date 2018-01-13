إصابة 30 شخصا في انقلاب حافلة بإقليم آسفي

هسبريس ـ و.م.ع

أصيب 25 شخصا بجروح خفيفة فيما طالت 5 آخرين جروح بليغة، اليوم السبت، على إثر حادثة سير نجمت عن انقلاب حافلة لنقل الركاب بعد اصطدامها بسيارة خفيفة، على الطريق الوطنية رقم 1، بدوار الشنينات من جماعة الشهدة التابعة لإقليم آسفي.

وأوضحت السلطات المحلية أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي لتلقي العلاجات الضرورية. كما أشارت إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.