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كُتّاب وآراء
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إصابة 30 شخصا في انقلاب حافلة بإقليم آسفي
السبت 13 يناير 2018 - 11:27
أصيب 25 شخصا بجروح خفيفة فيما طالت 5 آخرين جروح بليغة، اليوم السبت، على إثر حادثة سير نجمت عن انقلاب حافلة لنقل الركاب بعد اصطدامها بسيارة خفيفة، على الطريق الوطنية رقم 1، بدوار الشنينات من جماعة الشهدة التابعة لإقليم آسفي.
وأوضحت السلطات المحلية أنه قد تم نقل المصابين إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة آسفي لتلقي العلاجات الضرورية. كما أشارت إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد ظروف وملابسات الحادث.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
1 - أمازيغي باعمراني عبدالله السبت 13 يناير 2018 - 11:45
السرعة المفرطة وعدم احترام الأسبقية واللهفة هي سبب حواذث السير وكفى كل هذه الحواذت هي نتاج البشر فغالبية الشعب المغربي تنقصه التربية الطرقية .
2 - مبارك السبت 13 يناير 2018 - 11:46
يارب السلامة الحوادت كثرو بزاف في المغرب السبب الله أعلم
3 - غيور على المغاربة السبت 13 يناير 2018 - 12:19
للأسف لا أستغرب لمثل هذه الحوادث ما دام ارباب الكريمات و الحافلات يتعاملون مع السائق كأنه رجل ألي لا ينام لا يستريح لا لا لا ..همهم الوحيد المال و ما ادراك ما المال ..اما في ما يتعلق بالمسؤولين لدى وزارة النقل و اللوجيستيك ...و أرباب مراكز الفحص التقني. فلا حياة لمن تنادى..ما يحزنني في نفسي هم الأبرياء اللذين هم ضحايا التهور و الا مبالات. الله ابدل ساعة بما احسن .
4 - شوف تشوف السبت 13 يناير 2018 - 12:39
كار إصطدم بسيارة خفيفة لينقلب ثقله على راكبه فهي يلا جيتي تحقق تحماق فماشي من السهل باش تسمع كار تقلب وهو أمر كارثي بتكرار إنقلاب قوارب الموت على الطرقات ولا يجب لهاذا الأمر بأن يحدث قطعا إلا في بعص الحالات الشاذة كضياع الفرامل أو بفقدان السائق لسيطرته عن الحافلة بضياع إحدى العجلات الأمامية وغير هاذا تبقى السرعة المفرطة هي السبب الحقيقي لإنقلاب الحافلة وبتهور من السائق ..
5 - فاق السبت 13 يناير 2018 - 13:44
حافلات مملكة الهيكل لا عجلات صالحة للجولان لا للاسفار والمسؤولية القانونية يتقاسمها أرباب الحافلات والساهرين على المراقبة وتنظيم السير والجولان وذلك انهم يغنون الطرف على حالات الحافلات .أما مسؤلية السائق فتكمن في عدم اخده قسطا من الراحة لأنه يكون شارع العقل (هل سينال أجرة يومه ام لا ففي جل الأوقات لا تتعدى أجرته 170 درهم ذون اي تأمين أو تصريح بالاجور لدى صناديق التقاعد
6 - واقعي السبت 13 يناير 2018 - 13:47
سبحان الله البعض يريد ان يخلق المدينة الفاضلة حسب معتقده ظنا منه انه لو حسب لولوته فإنه لم يكن ليق كذا و كذا و لكن الايمان بالله ليس فيه لو فالاعتقاد الجازم بأن لكل أجل كتاب لن يترك لك فرصة التفكير في اللولوة و ما كان ليكون لولا ؛ الحوادث ستستمر و الوفيات ستستمر شاء من شاء و أبا من أبا ﻷن قضاء الله يقتضي ذلك و لا مرد له .
لا تلومو حالة الطرق و لا الحالة الميكانيكية للحافلة و لا الحالة العامة للسائق و لا و لا ﻷن تلك الاشياء ما هي الا عوامل ليقع قضاء الله و قدره في لحظة ما و مكان ما .
و للاشارة فالحوادث لا تقع في المغرب وحده و هي في كل صقاع و بقاع العالم فهناك من يقع من على ظهر دابة و يمت لا حالة ميكانيكية و لا حالة طرقية و لا و لا و لكن أجل لا مرد له .
لا تلومو حالة الطرق و لا الحالة الميكانيكية للحافلة و لا الحالة العامة للسائق و لا و لا ﻷن تلك الاشياء ما هي الا عوامل ليقع قضاء الله و قدره في لحظة ما و مكان ما .
و للاشارة فالحوادث لا تقع في المغرب وحده و هي في كل صقاع و بقاع العالم فهناك من يقع من على ظهر دابة و يمت لا حالة ميكانيكية و لا حالة طرقية و لا و لا و لكن أجل لا مرد له .
7 - يوسف من اسفي السبت 13 يناير 2018 - 14:24
يعيش اقليم اسفي هذه الايام اجواء ضبابية كثيفة خاصة و شروق الشمس مما ينتج عنه رؤية ضعيفة لا تتجاوز خمسون مترا الى 100 متر فقط يضطر فيها الساىق السياقة بين 50 و 75 كلم في الساعة كاقصى حد و تزداد الخطورة عندما تصادف سيارات او شاحنات عاجزة عن استعمال الضوء الكافي لكي ترى هنا الخطورة هنا المشكل!!!
8 - منفرنسا السبت 13 يناير 2018 - 14:41
أقرؤو التعليق الخامس ل « واقعي" لكي تفهمو سببا صارخا للحوادث بل وللتخلف . الله من كلامك بريء
9 - عسو الريش السبت 13 يناير 2018 - 15:33
هزالة و ضعف الرواتب للساءقين المهنيين من بين اسباب حوادث السير
10 - ديما مغربي السبت 13 يناير 2018 - 15:46
ملي مازال تانشوفو الشيفور والكريسون سكرانين مازال ماكاينا مراقبة
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