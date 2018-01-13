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كُتّاب وآراء
برشيد .. إيقاف تاجر مخدرات قاوم عناصر الشرطة
ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عناصر الشرطة القضائية بمدينة برشيد قد أوقفت شخصا، اليوم السبت، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والمشروبات الكحولية بدون رخصة، وعدم الامتثال، وتعريض حياة شرطي للخطر.
المعلومات الأولية للبحث مكّنت عناصر الشرطة القضائية من تحديد مكان وجود المشتبه فيه، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات؛ وذلك عندما كان على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم مزورة بالحي الحسني بمدينة برشيد.
ووفق البلاغ ذاته، الذي توصلت به هسبريس، فإن خلال التدخل الأمني لإيقاف المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة شهد "إبداء مقاومة عنيفة ورفض الامتثال لعناصر الشرطة، إذ حاول المشتبه به الفرار بالسيارة، مما تسبب في إصابة مقدم شرطة بجروح في يده اليمنى التي كان يمسك بها سلاحه الوظيفي، وهو ما أفضى إلى سقوط المسدس داخل السيارة التي لاذ على متنها المشتبه فيه بالفرار".
وقد تمكنت دوريات الشرطة من تعقب المشتبه فيه وإيقافه على بعد 15 كيلومترا من مدينة برشيد، حيث جرى ضبط السيارة واسترجاع السلاح الوظيفي، فيما نقل الشرطي إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، كما تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
من.اخرجهم.من.السجن.من.محى.سابقتهم.كيف.عادوا.لنشاطهم.
الاول.الدي.اعتقلو.من.اجله.
لو.كنا.نتوفر.على.عدالة.صارمة.لحكم.على.امثال.هده.العصابة.
بالعدام.لانا.لاخير.يرجا.من.وراءهم.
وانعدموا.سينتهي.هادالنشاط.الاجرامي.نهاءيا.لان.كل.من.اراد
ان.يخوض.في.هدا.النشاط.التخربي.فسيعرف.مصيره.مسبقا
هدا.راي.