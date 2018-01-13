دراجة تقتل شابا وتبتر رِجل آخر وسط بيوكرى

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، اليوم السبت، على إثر حادثة سير ناجمة عن ارتطام دراجة نارية، كان يقودها، بقارعة الطريق في حي "درب حمّاد" وسط مدينة بيوكرى.

ونجمت عن الحادثة إصابة مرافق الضحية، وهو أيضا في العشرينيات من العمر، برضوض وجروح بليغة وبتر إحدى رجليه، نُقل على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي يخضع فيه للعلاجات اللازمة.

وحلت بالمكان مصالح الأمن المختصة، حيث تمّت معاينة آثار الارتطام، وفتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة المُميتة، كما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات.