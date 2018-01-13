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كُتّاب وآراء
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دراجة تقتل شابا وتبتر رِجل آخر وسط بيوكرى
السبت 13 يناير 2018 - 17:25
لقي شاب في العشرينيات من العمر مصرعه، اليوم السبت، على إثر حادثة سير ناجمة عن ارتطام دراجة نارية، كان يقودها، بقارعة الطريق في حي "درب حمّاد" وسط مدينة بيوكرى.
ونجمت عن الحادثة إصابة مرافق الضحية، وهو أيضا في العشرينيات من العمر، برضوض وجروح بليغة وبتر إحدى رجليه، نُقل على إثرها إلى المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير، الذي يخضع فيه للعلاجات اللازمة.
وحلت بالمكان مصالح الأمن المختصة، حيث تمّت معاينة آثار الارتطام، وفتح تحقيق في ظروف وأسباب الحادثة المُميتة، كما نُقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد القادر علولة السبت 13 يناير 2018 - 18:05
زرت مدينة اسفي هاته الايام الجميع لايرتدون الخودة الواقية ولايحترمون اشارات المرور ناهيك عن عدم احترام الاسبقية من مارة وسيارات واقصد هنا اصحاب الدراجات النارية . انشر من فضلك
2 - رشيدة السبت 13 يناير 2018 - 20:06
اول مسؤول عن هذه الوفيات هم الاباء الذين يشترون هذه الدراجات المميتة لأبنائهم. لا افهم كيف تسول لهم نفسهم شراءها وهي وسيلة النقل الاولى عالميا حسب دراسة أوروبية في عدد الحوادث والقتلى وكلهم من الشباى.
3 - الرد على التعليق الأول السبت 13 يناير 2018 - 20:35
بيوكرى ليست مجمع سكني بأسفي بل هي في أكادير أما بالنسبة لإرتداء الخودة هي تقافة يجب علينا نحن وأنتم والمجتمع أن نفكر بأرواحنا وأرواح الأخرين وشكرا
4 - assou bounite السبت 13 يناير 2018 - 21:48
BIOUGRA..أكبرحاضرة باقليم شتوكة ن:سوس30كم جنوب أكادير مصدرللبواكر والطماطم للمغرب وأوروبا الّلُتزْرَعْ ب (فيرمات) سهل سوس..ساكنتهاحوالي 40000 نسمة.. تناسلت بها مؤخرا متاجر(الموطُرات) الصينية السريعة ..وبعض الأباء يرضخون لرغبات أبنائهم ويشترونها لهم علما أنها درّاجات الموت وتشكل خطر عمومي على المراهقين الذين يسوقنها وعلى الراجلين خاصة...المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والتلفزيون والمسجد..فهي مُقَصّرة في مجال التحسيس والتوعية للمراقين الباحثين عن مجال لترفيغ طاقتهم لدرجة التهور.فقانون السير يجب ان يُدّرس منذ ألأبتدائي...وان تخضع متاجر تركيبها للمراقبة لأنها مثل السخّانات الصينية هي آلات قاتلة ويجب اشتراط رخصة السّياقة لمن يسوقها بل ببساطة يجب التوقف عن استيرادها ..فعزائنا لأسرة الفقيد.. والله أعلم
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