24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال العام المقبل 2018؟

  1. مشاريع منجمية في "أمطضي" تخدش بهاء عروس الواحات الجنوبية (5.00)

  2. نزلاء داخلية ثانوية في أقا يشْكون "سوء التغذية" (5.00)

  3. كولر يطالب زعماء القارة السمراء بأفكار جديدة لحل نزاع الصحراء (5.00)

  4. إقبال مكثف على الدجاج "البلدي" في ينّاير بسطات (5.00)

  5. المصارف المغربية تتشدد في دراسة ملفات قروض الاستهلاك والعقار (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | الشرطة تحجز طنين من الكيف ضواحي وزان

الشرطة تحجز طنين من الكيف ضواحي وزان

الشرطة تحجز طنين من الكيف ضواحي وزان
هسبريس من وزان
السبت 13 يناير 2018 - 20:10

تمكّنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان من حجز طنيْن من مخدر الكيف بدوار أولوس، التابع للجماعة الترابية أسجن، في قيادة بريكشة من إقليم وزان.

وأوضح مصدر أمني لهسبريس أنه جرى، في إطار العملية نفسها، إيقاف شخص من مواليد 1987 يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإنتاج وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرّر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق شخصيْن آخريْن، وإتلاف الكمية المحجوزة بحضور ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي وعناصر الشرطة القضائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - hbib السبت 13 يناير 2018 - 20:27
برافووو برافووو للشرطة ديال وزان ونتمنى أن تكون هذه الحالة دائماً وليس مجرد در الرماد على العيون..؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.