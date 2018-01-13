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كُتّاب وآراء
الشرطة تحجز طنين من الكيف ضواحي وزان
تمكّنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان من حجز طنيْن من مخدر الكيف بدوار أولوس، التابع للجماعة الترابية أسجن، في قيادة بريكشة من إقليم وزان.
وأوضح مصدر أمني لهسبريس أنه جرى، في إطار العملية نفسها، إيقاف شخص من مواليد 1987 يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإنتاج وترويج المخدرات، مشيرا إلى أن التحريات الأمنية المنجزة أوضحت أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية.
وأضاف المصدر ذاته أنه تقرّر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ فيما جرى تحرير مذكرة بحث في حق شخصيْن آخريْن، وإتلاف الكمية المحجوزة بحضور ممثلين عن السلطة المحلية والدرك الملكي وعناصر الشرطة القضائية.