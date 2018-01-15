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أمن أكادير يوقف مروجا لـ"الماحيا" بحيّ الدشيرة
الاثنين 15 يناير 2018 - 02:50
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأكادير من إلقاء القبض على مروج لماء الحياة بدرب آيت داوود، بحي الدشيرة الجهادية.
وحسب مصدر أمني، فإن المتهم عمره 26 سنة، وهو من ذوي السوابق العدلية، ومبحوث عنه محليا من طرف الشرطة القضائية بتهمة ترويج "الماحيا".
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمنية حجزت في محل المتهم ما يزيد عن 120 لترا من "الماحيا"، إضافة إلى المعدات المستعملة في صناعة هذه المادة المسكرة.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.