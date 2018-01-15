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الرئيسية | حوادث | مصالح الأمن بمراكش تحجز كيلوغرامات من "النفحة"‎

مصالح الأمن بمراكش تحجز كيلوغرامات من "النفحة"‎

مصالح الأمن بمراكش تحجز كيلوغرامات من "النفحة"‎
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 15 يناير 2018 - 13:10

تمكنت وحدة الفرقة السياحية العاملة على مستوى محطة القطار بمدينة مراكش، اليوم الأحد، من ضبط شخص متلبس بحيازة كمية من مخدر "النفحة"، قادما إلى مراكش من إحدى مدن الشمال.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أنه لحظة وصول القطار إلى مدينة مراكش، تمكنت الفرقة الأمنية من رصد شخص مشبوه يحمل حقيبة، ليتم تعقبه وضبطه متلبسا بحيازة كمية من "النفحة"، بلغ وزنها 10 كيلوغرامات، مقسّمة على تسعة أكياس، كان يعتزم ترويجها بعاصمة النخيل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف أحيل، رفقة المخدر المحجوز، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق وإشراف من النيابة العامة المختصة، للقيام بما يلزم قانونا من تدابير الحراسة النظرية والبحث والتحري حول باقي الشركاء المحتملين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبرة الاثنين 15 يناير 2018 - 13:37
ليحافظ كل منا عن جسده من كل مخدر ومسكر وغيرهم
مما يتسبب في أمراض يستعصي علاجها وبالتالي عوض
أن يعيش الشخص سليما قويا نشطا يعيش في صراع مع المرض فيشقى ويصبح نحيلا شيخا مريضا فاقدا للحيوية والسعادة والنشاط فلنحذر جميعا من هذه السموم لنحيى حياة طيبة سليمة كما أرادها لنا الرحمان
الرحيم.
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6
2 - امينة الاثنين 15 يناير 2018 - 13:50
اذا كان عاطلا عن العمل يحنو فيه لان النفحة مهما كان فهي اقل اضرارا من باقي المخدرات
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7
3 - حلالة 59 الاثنين 15 يناير 2018 - 13:53
تحية للسلطة التنفيدية و سحقا للسلطة التشريعية. تحية لرجال الشرطة الأشاوس
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-6
4 - مواطن الاثنين 15 يناير 2018 - 14:38
واش النفة مخدر يا لجهلة هدا ما تحصلون عليه من الغش في مباريات الشرطة سلطة تنفيذية جاهلة أنشري يا هسبريس
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6
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