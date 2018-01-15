مصالح الأمن بمراكش تحجز كيلوغرامات من "النفحة"‎

إبراهيم مغراوي من مراكش

تمكنت وحدة الفرقة السياحية العاملة على مستوى محطة القطار بمدينة مراكش، اليوم الأحد، من ضبط شخص متلبس بحيازة كمية من مخدر "النفحة"، قادما إلى مراكش من إحدى مدن الشمال.

وأوضحت مصادر أمنية لهسبريس أنه لحظة وصول القطار إلى مدينة مراكش، تمكنت الفرقة الأمنية من رصد شخص مشبوه يحمل حقيبة، ليتم تعقبه وضبطه متلبسا بحيازة كمية من "النفحة"، بلغ وزنها 10 كيلوغرامات، مقسّمة على تسعة أكياس، كان يعتزم ترويجها بعاصمة النخيل.

وأضافت المصادر ذاتها أن الموقوف أحيل، رفقة المخدر المحجوز، على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، بتنسيق وإشراف من النيابة العامة المختصة، للقيام بما يلزم قانونا من تدابير الحراسة النظرية والبحث والتحري حول باقي الشركاء المحتملين.