شرطة الجديدة تفك لغز جريمة قتل مقرونة بالسرقة

هسبريس من الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالجديدة، بتنسيق مع عناصر الشرطة بمفوضية البئر الجديد، الأحد، من فك لغز جريمة قتل مقرونة بالسرقة الموصوفة راح ضحيتها شخص داخل منزله في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة.

المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت به هسبريس، أوردت أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى الاشتباه في ضلوع زوجة الضحية وجاره البالغ من العمر 33 سنة في التواطؤ والتحضير والتنفيذ المادي لارتكاب هذه الجريمة باستخدام السلاح الأبيض؛ وذلك لدوافع تتعلق بالسرقة والخيانة الزوجية.

البلاغ شدد على أن إجراءات البحث مكنت من توقيف الزوجة المشتبه في مشاركتها في ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، وتوقيف الفاعل الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح، وتم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات القضية.