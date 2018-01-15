الأمن ينهي نشاط شبكة إجرامية أرعبت ساكنة فاس‎

هسبريس من الرباط

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بفاس، الأحد، في إنهاء نشاط شبكة إجرامية متورطة في عمليات ضرب وجرح مفض للموت والسرقة الموصوفة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن أربعة مشتبه فيهم، بحسب المعلومات الأولية للبحث، ارتكبوا مساء الجمعة المنصرم جريمة سرقة طالت هواتف محمولة في ملكية شاب وفتاة بمكان مداري بطريق إموزار بضاحية مدينة فاس، قبل أن يحاولوا ارتكاب الفعل الإجرامي نفسه في حق شاب آخر كان مصحوبا بفتاة، لكنهم عرضوه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض تسبب في وفاته.

مصالح الأمن، وفق البلاغ ذاته، باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية، مكنت من تشخيص هوية جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم، كما تم حجز بعض المنقولات المتحصلة من عملية السرقة، وكذا الوشاح القطني الذي كان يستعمله أحد المشتبه فيهم لإخفاء ملامحه وعلاماته التشخيصية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم فتح بحث قضائي في إطار القضية نفسها مع شخص خامس يشتبه في تورطه في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.