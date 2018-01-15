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الأمن ينهي نشاط شبكة إجرامية أرعبت ساكنة فاس‎

الأمن ينهي نشاط شبكة إجرامية أرعبت ساكنة فاس‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 15 يناير 2018 - 08:43

أفلحت عناصر الشرطة القضائية بفاس، الأحد، في إنهاء نشاط شبكة إجرامية متورطة في عمليات ضرب وجرح مفض للموت والسرقة الموصوفة.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، قال إن أربعة مشتبه فيهم، بحسب المعلومات الأولية للبحث، ارتكبوا مساء الجمعة المنصرم جريمة سرقة طالت هواتف محمولة في ملكية شاب وفتاة بمكان مداري بطريق إموزار بضاحية مدينة فاس، قبل أن يحاولوا ارتكاب الفعل الإجرامي نفسه في حق شاب آخر كان مصحوبا بفتاة، لكنهم عرضوه لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض تسبب في وفاته.

مصالح الأمن، وفق البلاغ ذاته، باشرت مجموعة من الأبحاث والتحريات الميدانية، مدعومة بخبرات تقنية، مكنت من تشخيص هوية جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم، كما تم حجز بعض المنقولات المتحصلة من عملية السرقة، وكذا الوشاح القطني الذي كان يستعمله أحد المشتبه فيهم لإخفاء ملامحه وعلاماته التشخيصية.

وقد تم إيداع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما تم فتح بحث قضائي في إطار القضية نفسها مع شخص خامس يشتبه في تورطه في اقتناء وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - المستنير الاثنين 15 يناير 2018 - 09:21
إن ما يشجع سرقة الهواتف المحمولة هو شراء الهواتف المستعملة التي تكون أغلبها مسروقة ، عندما تشتري هاتفا قديما فأنت لا تعرف مصدره و القانون لن يرحمك إذا ثبت أن الهاتف مسروق، و ستعرض نفسك للسجن لا محالة، إن هؤلاء الباعة الموجودين في أغلب المدن و المتوفرين على عارضات زجاجية كلما مرة أحدهم يسألونه "كاين شي تلفون " "بغيتي شي تلفون رخيص" يشترون هواتف مجهولة المصدر لا يهمهم إن كانت مسروقة، مع ذلك هذه التجارة المشبوهة مزدهرة.
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22
2 - متأمل الاثنين 15 يناير 2018 - 09:22
هؤلاء الشباب الذين يمارسون الإجرام والإعتداء على المواطنين يستحقون أقصى العقوبات لأنهم يستطيعون بفعل الضحية أي شيئ من اغتصاب وتعذيب حتى الموت وإحداث عاهات مستديمة وأمراض نفسية وأنا في اعتقادي يجب محاكمتهم كما يحاكمون الإرهابيون لأنهم لا يختلفون عنهم في شيئ فهم يرهبون المجتمع بأكمله كما يفعل الإرهابيون تماما لكن يجب إعادة إدماجهم في المعتقل وتربيتهم على حب الله والوطن حتى يصيروا صالحين ومصلحين عوض فاسدين ومفسدين.
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25
3 - Hicham الاثنين 15 يناير 2018 - 09:31
سؤال لمديرية الامن الوطني:
لماذا يتم القبض على المجرم الا بعد تعرض الضحية للقتل?
لماذا اذا تعرض سائح اجنبي وخاصة ان كان ينتمي للدول الكبرى والقوية كامريكا فرنسا اسرائيل الخ... للسرقة وغير ذلك يتم القبض على المجرم في اسرع وقت?
ولماذا اذا تعرض مواطن عادي للاعتداء يكون الامن في سبات عميق?
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27
4 - محمد مؤمن محمد الصادق المقدم الاثنين 15 يناير 2018 - 09:48
ترك الامر عند الله اشد و اعظم من ارتكاب النهى فادم عليه السلام نهى ان ياكل من الشجره فاكل منها فتاب الله عليه و ابليس امر ان يسجد لادم فلم يسجد فلم يتب الله عليه ففعل النهى محله الشهوه و الحاجه و ترك الامر محله الكبر و لا يدخل الجنه من كان فى قلبه مثقال ذره من كبر و يدخلها من مات على التوحيد و ان زنى و سرق و ان الله يغفر الذنوب جميعا الا ان يشرك به .
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-16
5 - عبد الله الاثنين 15 يناير 2018 - 10:06
ها المشكل الضرب والقتل بالسلاح الأبيض وسرقة هواتف محمولة وفي الاخير نالتهم يد العدالة والعقوبة ربما ستكون أليمة وقاسية. يعني شوف الأعمال الشيطانية قبل ارتكاب الجريمة التي عششت في عقول هؤلاء الشباب وامثالهم دون أن يفكروا في عواقب ما اقترفوا. لم يفرحوا بسرقتهم وجلبوا لوالديهم وأسرهم الحزن والهم والألم وتشفى فيهم أعدائهم فمن المنتصر إذن في هذه الجريمة. انه الشيطان الرجيم الذي سيدمر حياتهم ومستقبلهم إلى الأبد وستعاني أسرهم المرارة أيضا في غيابهم.
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5
6 - simo fes الاثنين 15 يناير 2018 - 10:28
لا ولن تنتهي هذه الجرائم لأنه لاتوجد عقوبة قاسية للمجرمين.سوف يتم الإحتفاظ بهم في الفندق المجاني ليأكلوا ويشربوا ويتمرسوا جيدا للإجرام اللاحق بعد عدة شهور
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15
7 - حياة الاثنين 15 يناير 2018 - 10:53
الشفارة والقتلة المجرمين موجودين في كل مكان عددهم يتضاعف بوميا .يدخلون السجن اكل وشرب ونوم وراحة لما يطلق سراحهم ترجع حليمة إعادتها القدبمة.. لهذا السبب يجب تطبيق شرع الله فيهم السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم تقطع لهم ولو ✋ واحدة ليكونوا عبرة لامثالهم....
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18
8 - عبد الاثنين 15 يناير 2018 - 11:25
احسنت........واجملت......ووووووووووافدت
الامن متواطء.....
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-3
9 - علي الاثنين 15 يناير 2018 - 11:55
السلام عليكم
ملاحظة ان السرقة في الحالتين 1 و 2 استهدفت شاب وفتاة
يتضح ان الاماكن المعزولة والمظلمة خطيرة ووجب الابتعاد عنها
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2
10 - مواطن الاثنين 15 يناير 2018 - 12:51
يجب ردع مثل هؤلاء الشياطين البشرية بأقصى العقوبات مع الأعمال الشاقة لكي يسترجع المجتمع مصاريف السجن. كما يجب على الأمن محاربة حبوب القرقوبي لأنها تعتبر المساند الرسمي لظاهرة الكريساج.
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7
11 - الحق الاثنين 15 يناير 2018 - 15:02
نطالب بعودة الاعمال الشاقة للسجن ونقل المساجين الى الصحراء خصوصا من فاس اكثر مدن المغرب اجراما بدل والراحة والنوم بالسجون التي ياكلون من التريتور افضل طعام .اللدي لاياكله في منزله
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