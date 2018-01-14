الجمارك تضبط 100 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط

هسبريس - و.م.ع

تمكنت عناصر مصلحة مراقبة المسافرين بميناء طنجة المتوسط، التابعة لإدارة الجمارك، اليوم الأحد، من ضبط حوالي 100 ألف أورو.

وأفاد مصدر جمركي أن عناصر مصلحة المراقبة بالميناء تمكنت خلال عملية روتينية من إحباط تهريب هذا المبلغ المالي، والتي كان مواطن مغربي مقيم بفرنسا يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ودون التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المبلغ المالي بالعملة الصعبة كان مدسوسا بعناية وسط أمتعة الموقوف الذي كان يسافر على متن حافلة للنقل الدولي، موضحا أنه تم إخضاع هذا الأخير للبحث لمعرفة حيثيات هذه الواقعة قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.