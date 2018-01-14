24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب خلال سنة 2018؟
- مُفوضية أمريكا بطنجة .. أقدم بناية دبلوماسية لواشنطن في العالم
- مشروع صناعي جديد قرب مطار سايس يروم استعادة ريادة فاس
- الإمارات: الشيخ عبد الله آل ثاني حر في تحركاته
- اعتقال مسؤول حكومي بارز ورجلي أعمال في مصر
- المنتخب المحلي يبدأ استعداداته لمواجهة غينيا
- عصيد: إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا بيد الملك محمد السادس - (94)
- الرميد: عهد الاختطافات انتهى .. ومخافر المملكة تخلو من التعذيب - (66)
- معالجة "حادثة سير" تدفع الحموشي إلى معاقبة والي أمن أكادير - (66)
- خبير يَبْسط تداعيات "تعويم الدرهم" على القدرة الشرائية للمغاربة - (63)
- حقائق عن التقويم الأمازيغي - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الجمارك تضبط 100 ألف أورو بميناء طنجة المتوسط
الأحد 14 يناير 2018 - 20:20
تمكنت عناصر مصلحة مراقبة المسافرين بميناء طنجة المتوسط، التابعة لإدارة الجمارك، اليوم الأحد، من ضبط حوالي 100 ألف أورو.
وأفاد مصدر جمركي أن عناصر مصلحة المراقبة بالميناء تمكنت خلال عملية روتينية من إحباط تهريب هذا المبلغ المالي، والتي كان مواطن مغربي مقيم بفرنسا يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون الخضوع للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ودون التوفر على تصريح مسبق من المؤسسات المالية الوطنية المختصة.
وأضاف المصدر نفسه أن هذا المبلغ المالي بالعملة الصعبة كان مدسوسا بعناية وسط أمتعة الموقوف الذي كان يسافر على متن حافلة للنقل الدولي، موضحا أنه تم إخضاع هذا الأخير للبحث لمعرفة حيثيات هذه الواقعة قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
1 - فيصل اسبانيا الأحد 14 يناير 2018 - 20:41
لم افهم قوانين المغرب هل ادخال العملة جريمة لا يعقل اَي فعل يسمى جريمة
2 - harrokki الأحد 14 يناير 2018 - 20:44
Comment madame badou a acheté son appartement de luxe dans le 16 ème arrondissement à Paris ? Comment les ministres et les hommes politiques font pour acheter des biens immobiliers en France ???? Comment font nos compatriotes juifs pour envoyer les bénéfices de leurs usines , sociétés et commerces en Israël via la France ????
3 - عنان الأحد 14 يناير 2018 - 20:45
هاد على الاقل مدخلها للبلاد اما مول البوغاتي يعلم الله كيفاش هربها لبرا.ولى مكاين فرق بيناتهم.
تعليق غير لائق
102
4 - محمد الأحد 14 يناير 2018 - 20:49
سبحان الله ألا يرون إلا العملة الصعبة التي تدخل البلاد أفلا يرون العملة التي تخرج من البلاد و العمليات التي تخرج فيها العملة كثيرة و لا نسمع عنها أم أن الجمارك متورطة في لعب الكبار
تعليق غير لائق
107
5 - محمود الأحد 14 يناير 2018 - 20:57
ادخال العملة الصعبة للوطن شيء جميل كان عليهم تشجيعه و مساعدته على الإجراءات الإدارية ربما يجهلها لا مضايقته ماذا عن الذين يهربون العملة الى الخارج و منهم مسؤولون سابقون اشتروا عقارات في أوروبا و حصلوا على بطاقات الاقامة بحسابات بنكية
تعليق غير لائق
114
6 - بوسيف الأحد 14 يناير 2018 - 20:58
على الجمارك أن تمنع خروج العملة (تهريبها) وليس ادخالها,فكثير من المغاربة لا يتعاملون مع البنوك ,بل يجمعون مدخراتهم لديهم الى حين عودتهم ,فهى فى نظرهم مئمنة وتعفيهم من الذهاب الى البنك فى كل مرة لأى معاملة.
7 - عساس الأحد 14 يناير 2018 - 21:07
رجعو لسيد رزقو إتقو الله يا مجرمين سيد جاب داك المبلغ مخارج الوطن باش يستثمر شي شي منزل أش هاد المنكر
8 - mohamed الأحد 14 يناير 2018 - 21:11
حرام علينا (الفقراء) وحلال عليهم (الاغنياء) نساهم في اثراء البلاد وهم يريدون غير ذالك. الله ياخذ الحق.
9 - financier mkallakh الأحد 14 يناير 2018 - 21:18
erreur commise par douane .il fallait juste suivre le sort des devises pour être affectés dans l économie du pays.
10 - موروكو الأحد 14 يناير 2018 - 21:28
اكبر غلط هو تدخل العملة الصعبة للمغرب خصوصا الدرهم مغادي يبقا ساوي والو ابتداءا من غدا والسنوات المقبلة.
11 - ديما الملك الأحد 14 يناير 2018 - 21:37
سؤال؟من اوقف هاته النقوذ....؟وما هي القوانين التي تمنع ادخال هذا المبلغ المتواضع؟والى اين ستذهب هذه النقوذ...؟ومذا لو الشخص لا يعرف قانون البلد..؟وهل المبلغ المعلن عنه هو المبلغ الحقيقي..؟وماذا لوكان هاذا رأس مال تعب سنواته التي خلت..؟هل القانون يطبق على الكل..؟هل هناك شفافية في ايقاف جميع الاشياء المهربة؟ام هناك تساهل مع بعض السلع وبعض المخذرات وبعض..؟
12 - حلم الوحدة الأحد 14 يناير 2018 - 21:41
غريب أمرنا تهريب العملة الصعبة من المغرب للبنوك السويسرية جائز ومباح وجالب العملة الصعبة يحال على القوانين الجاري بها العمل
13 - رشيد - سويسرا الأحد 14 يناير 2018 - 21:42
هدا كلّه له علاقة بتعويم الدرهم. بالعربية تاعرابت ما باغيينش ناس د برّا يدخلو فلوس او يتسنّاو حتى يطيح الدرهم...فالصيف بداو هاد تخربيق او وقفوني ف طريفة او قلبو ليا طموبيل على Euro
14 - Maghrebi الأحد 14 يناير 2018 - 21:45
هذه تسمى لصوصية رسمية.. بأي حق يصادرون أمواله. هو أدخل العملة الصعبة للمغرب ولم يخرجها. كيف تريدون تحرير العملة وأنتم في المقابل تسجنونوها. تحرير العملة يعني الحرية لكل شخص أن يبيع و يشتري العملة التي يريد كما هو الحال في أوربا و أمريكا.. أم أن هذا تحرير على قد المقاس لأخذ الإيجابيات و ترك السلبيات على المواطن.
15 - محب للمغرب الأحد 14 يناير 2018 - 22:12
ما فهمتش شي وحدين الكلاخ المبين معشش فدماغهم دوك اللي كيقولو أشنو فيها الى هرب العملة للداخل؟؟!!
ما فخباركمش بللي مللي يدخلها غدي يستغل تعويم الدرهم ويبدى مضاربات غير قانونية اللي غتخللي الدرهم يطيح فالقيمة السوقية ويخلليك تشري أي حاجة كتستورد بأضعاف الثمن اللي كانت عليه ويخللي الاقتصاد الوطني يغرق فالتضخم؟؟؟؟!!!!
ما فخباركمش بللي مللي يدخلها غدي يستغل تعويم الدرهم ويبدى مضاربات غير قانونية اللي غتخللي الدرهم يطيح فالقيمة السوقية ويخلليك تشري أي حاجة كتستورد بأضعاف الثمن اللي كانت عليه ويخللي الاقتصاد الوطني يغرق فالتضخم؟؟؟؟!!!!
تعليق غير لائق
-28
16 - Adil lha الأحد 14 يناير 2018 - 22:20
الا ماخداو منك فهاد ما يعطيوك مكاين خاص يكلو لي طالع ولي هابط
17 - من أوصلوا الأحد 14 يناير 2018 - 23:05
واش المغاربة حادقين غير فالنقد عن قصد أو جهالة،
دول العالم بأسره تفرض رسوم على الأموال التي تدخل اذا تعدت الكمية المحددة من طرف الدولة وهذا هو القانون الجاري به العمل عالميا.
ولكن كما قلتم منين القانون كايطبق كايطبق خاصهوم يراقبوا ويحجزوا على الفلوس التي تخرج كذلك مع تشديد المراقبة على الحالة التانية.
دول العالم بأسره تفرض رسوم على الأموال التي تدخل اذا تعدت الكمية المحددة من طرف الدولة وهذا هو القانون الجاري به العمل عالميا.
ولكن كما قلتم منين القانون كايطبق كايطبق خاصهوم يراقبوا ويحجزوا على الفلوس التي تخرج كذلك مع تشديد المراقبة على الحالة التانية.
18 - rachid الأحد 14 يناير 2018 - 23:40
الجمارك هي من بين الادارات في المغرب تعرف كتيرا من الغموض وقوانينها غير واضحة تماما حيث يتعاملون بمنطق الزبونية و المحسوبية ويتركون اشياء خطيرة تدخل الى البلاد.والدليل ما حدث مؤخرا بمطر محمد الخامس (الهواتف).واكتر من هدا لاحظوا موظفوها مادا يملكون .لدا اطلب من السيد جطو افتحاص هدا المرفق الهام لمعرفة اين تدهب اموال التعشير والمزادت و التهريب ووووو عوض التقاعد و الموظفين.....اسي...
19 - تعويم الدرهم الأحد 14 يناير 2018 - 23:43
والله مافهمت والو الدولة عومت الدرهم من أجل إدخال العملة الصعبة للبلاد وفي نفس الدولة تتهم الجالية بتهريب العملة الاجنبية وادخلها للمغرب بطريقة غير قانونية. المهم ان كان الخبر صحيح فإننا نعتبر الموقوف كبش فداء. وان كان غير ذلك فإننا نعتبر هذه الكذبة إنذار من الدولة ضد سماسرة العملة الصعبة بالداخل والخارج.
20 - شاكر الأحد 14 يناير 2018 - 23:56
هده هي مرحبا بالجالية المقيمة بالخارج ربما باع داروا جاء يكمل مشروع ما او شراء شقة اقتصادية نتمنى اخد ضروفه بعين الاعتبار كي لا يستغل البغض عدا الامر لنيل من المهاجرين المغاربة
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20