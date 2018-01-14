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الرئيسية | حوادث | إيقاف متخصص في سرقة السياح الأجانب بمراكش

إيقاف متخصص في سرقة السياح الأجانب بمراكش

إيقاف متخصص في سرقة السياح الأجانب بمراكش
هسبريس من مراكش
الأحد 14 يناير 2018 - 22:05

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، مساء اليوم الأحد، لصا في عقده الثاني، مباشرة بعد تنفيذه عملية سرقة استهدفت سائحة فرنسية، كانت في جولة سياحية بالمدينة العتيقة لمراكش، بحي بوسكري بباب أغمات.

وكان الموقوف المتخصص في سرقة السياح الأجانب، قد فاجأ السائحة الفرنسية حيث تمكن من نشل حقيبتها اليدوية، التي كانت تحمل بداخلها وثائقها الشخصية ومبلغا ماليا مهما، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وحسب مصادر هسبريس، فإن استفحال عمليات سرقة السياح الأجانب والاعتداء عليهم خلف حالة استنفار في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، حيث قامت عناصرها بحملة تمشيطية واسعة بعدد من الأحياء، التي ينشط فيها لصوص السياح الأجانب.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحملات الأمنية أسفرت عن اعتقال مجموعة من اللصوص، الذين يستعملون دراجات نارية صينية الصنع في انتشال الحقائب اليدوية والهواتف النقالة للسياح الأجانب، حيث تم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة السياحية لتعميق البحث معهم وإخضاعهم للتحقيق، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - المنصوري الأحد 14 يناير 2018 - 22:45
يجب معاقبة الشيوخ والمقدمين عن عدم تبليغهم بالنشطين في مجال السرقة لأنهم يعرفون كل منزل وكل أسرة مع تحركاتهم المهنية . فالمقدم يعرف الشادة والفادة عن كل شخص فدوره التبليغ الى القائد مباشرة او الى الشرطة مباشرة .هؤلاء النشالين يريدونها باردة .وعلى وزارة العدل ان تقوم بدورها . وبهذا الأمر ستساهمون في إغناء السياحة الداخلية . تحياتي .
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9
2 - Allal الأحد 14 يناير 2018 - 23:02
عجبتني كلمة متخصص في كل انواع ا لاجرام فيه تخصص سارق السيارات خاص واختصاص في نشل الهواتف لا يمكن لشفار ان يعتدي تخصص الاخرين!
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