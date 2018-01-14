إيقاف متخصص في سرقة السياح الأجانب بمراكش

هسبريس من مراكش

أوقفت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، مساء اليوم الأحد، لصا في عقده الثاني، مباشرة بعد تنفيذه عملية سرقة استهدفت سائحة فرنسية، كانت في جولة سياحية بالمدينة العتيقة لمراكش، بحي بوسكري بباب أغمات.

وكان الموقوف المتخصص في سرقة السياح الأجانب، قد فاجأ السائحة الفرنسية حيث تمكن من نشل حقيبتها اليدوية، التي كانت تحمل بداخلها وثائقها الشخصية ومبلغا ماليا مهما، قبل أن يختفي عن الأنظار.

وحسب مصادر هسبريس، فإن استفحال عمليات سرقة السياح الأجانب والاعتداء عليهم خلف حالة استنفار في صفوف مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، حيث قامت عناصرها بحملة تمشيطية واسعة بعدد من الأحياء، التي ينشط فيها لصوص السياح الأجانب.

وأضافت المصادر نفسها أن هذه الحملات الأمنية أسفرت عن اعتقال مجموعة من اللصوص، الذين يستعملون دراجات نارية صينية الصنع في انتشال الحقائب اليدوية والهواتف النقالة للسياح الأجانب، حيث تم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة السياحية لتعميق البحث معهم وإخضاعهم للتحقيق، قبل إحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.