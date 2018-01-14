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الرئيسية | حوادث | إصابة بشظايا طلق ناري تستنفر سلطات إنشادن

إصابة بشظايا طلق ناري تستنفر سلطات إنشادن

إصابة بشظايا طلق ناري تستنفر سلطات إنشادن
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 14 يناير 2018 - 23:35

شهد دوار البويبات بالجماعة الترابية إنشادن، بضواحي اشتوكة آيت باها، اليوم الأحد، حالة استنفار أمني، بعد إصابة أحد الرعاة الرحل بشظايا طلق ناري انطلاقا من بندقية صيد، نُقل على إثرها إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى لتلقي العلاجات الضرورية.

واستنادا إلى شهود عيان، فقد ولج قطيع من الأغنام مملوك للرحل إلى مستغلات زراعية لأحد سكان دوار البويبات، قبل أن يستلّ بُندقية صيد من أجل إرغام الرحل وقطيعهم على مغادرة المكان، موجّها طلقا ناريا نحوهم، أصابت شظاياه أحد الرعاة في عنقه.

وإثر إخطار السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع، انتقلت المصالح المعنيةإلى مكان الحادث، حيث أفضت التحريات الأولية إلى الاهتداء إلى مكان الشخص المعتدي. كما تمّت الاستعانة بفرقة تقنيّي المختبر العلمي للدرك وكذا الكلاب البوليسية من أجل تحديد مكان السلاح المُستعمل.

وبأمر من النيابة العامة المختصة، حجزت المصالح الدركية بندقية الصيد من أجل إخضاعها للتحاليل التقنية، كما تم اعتقال الشخص المُعتدي، الذي وُضع تحت الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام العدالة.

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1 - Amri الاثنين 15 يناير 2018 - 00:10
منذ زمن طويل والسكان المحليون يشتكون من الرحل، فأين كانت السلطة؟
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2 - الكاشف الاثنين 15 يناير 2018 - 00:32
لماذا لم يستنفر نفس الكم الهائل من السلطات إثر هجوم الرعاة برعيهم الجائر بمنطقة تقسبيت ببلفاع التي ذهب فيها الأخضر واليابس وحتى الملك الغابوي لم يسلم من بطشهم
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