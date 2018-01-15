اختفاء مدير وكالة بنكية يثير الجدل بقلعة السراغنة

هسبريس من مراكش

أثار غياب مدير وكالة بنكية بإقليم قلعة السراغنة عن عمله، مدة أسبوع، جدلا واسعا في أوساط زبناء الوكالة البنكية، قبل أن يتبين لهم في الأخير أنه غادر التراب الوطني رفقة أسرته نحو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وحسب مصادر هسبريس، فإن مدير الوكالة متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة وتحويلها إلى حسابه الشخصي، قبل أن يختفي عن الأنظار، في الوقت الذي رجحت المصادر ذاتها أن يكون المعني بالأمر يتلاعب في حسابات الزبناء ويتاجر في العملة الصعبة.

وأضافت المصادر نفسها أن زبناء البنك يتساءلون عن مصير حساباتهم، وينتظرون تدخل الإدارة المركزية من أجل توضيح ملابسات هذه القضية، قبل إنجاز تقرير في الموضوع، وإحالته على المدير العام للبنك، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.