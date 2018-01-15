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كُتّاب وآراء
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اختفاء مدير وكالة بنكية يثير الجدل بقلعة السراغنة
الاثنين 15 يناير 2018 - 11:20
أثار غياب مدير وكالة بنكية بإقليم قلعة السراغنة عن عمله، مدة أسبوع، جدلا واسعا في أوساط زبناء الوكالة البنكية، قبل أن يتبين لهم في الأخير أنه غادر التراب الوطني رفقة أسرته نحو إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مدير الوكالة متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة وتحويلها إلى حسابه الشخصي، قبل أن يختفي عن الأنظار، في الوقت الذي رجحت المصادر ذاتها أن يكون المعني بالأمر يتلاعب في حسابات الزبناء ويتاجر في العملة الصعبة.
وأضافت المصادر نفسها أن زبناء البنك يتساءلون عن مصير حساباتهم، وينتظرون تدخل الإدارة المركزية من أجل توضيح ملابسات هذه القضية، قبل إنجاز تقرير في الموضوع، وإحالته على المدير العام للبنك، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - lhabib d casa الاثنين 15 يناير 2018 - 11:33
المغرب أجمل بلد في العالم. ..ادا كنت في المغرب فﻻ تستغرب
2 - حاميها حراميها الاثنين 15 يناير 2018 - 11:34
لاحول ولا قوة الا بالله . لي عندو شي فلوس اخبيهم فذارو . الوقت والزمان هذا.
3 - حاظي تبرگيگ الاثنين 15 يناير 2018 - 11:36
عندما قرات العنوا وقبل ان اقراء المقال ، قلت في نفسي ابحثو عنه في ايطاليا لان قلعة السراغنة وما جاورها ملاذهم هو ايطاليا ولما قرات المقال ضحكت ، دبا الي عطاه الله اعطاه كبو الما على كروشكم وعيطو يا برلوسكوني .
4 - مغربي و افتخر الاثنين 15 يناير 2018 - 11:46
للاسف واحد الفئة عريضة من المغاربة تعتبر الوطن بقرة حلوب او شجرة مثمرة تعطي ولا تاخد. خاصنا نقريو ولادنا مادة مستقلة اسمها حب الوطن. الكل اناني والانانية تقتل.
5 - Amine الاثنين 15 يناير 2018 - 11:47
الاتحاد الأوروبي مجرد تمويه أو محطة عبور لأنه ليس من عادة النصابين الهروب إليه مع أبنائهم والعيش فيه بسلام. الغالب أن الوجهة دبي أو كندا أو إحدى دول أمريكا اللاتينية أو دولة معادية للمغرب
6 - على الاثنين 15 يناير 2018 - 11:48
قضا الغرض الله اجعل البركة ارا ﻻخر اضرب ايديه ويزيد هذا راها بﻻد الخير ترررر...
7 - البعمراني الاثنين 15 يناير 2018 - 12:04
كيف سيعيش حياته وهو عارف نفسه واولاده عندما سيكبرون وعائلته انه لص هل سيؤخدهم معه للقبر عجبا كيف يفكر مثل هؤلاء تصوروا لو كان مسؤولا وتحت أمرته ميزانية بالمليارات كيف كان سيتصرف هل عميت الابصار لهذا الحد
8 - لبنى الاثنين 15 يناير 2018 - 12:13
مباشرة تحت هدا المقال مدير وكالة بنكية اختفا هناك مقال اسبانيا تبحت عن مزارعين مغاربة في اسبانيا كترة الهم كالضحك . لو فتحت قنطرة لأوروبا 8 ساعات فقط لبقي العثماني و حاشيته لوحدهم .
9 - مغربي الاثنين 15 يناير 2018 - 12:30
كون سرق بورطابل كون داز اليوم امام القاضي.
10 - NOUMRI الاثنين 15 يناير 2018 - 12:38
أقول لزبناء الوكالة البنكية بمدينة قلعة السراغنة أفلوسكم إخلفهم الله و مدير البنك كما تنصبون على خلق الله يأتي من ينصب عليكم مدير الوكالة أجمع الفليسات ؤ زاد خلفة هو ؤعائلتو لدولة أوروبية إتمتع مع اوليداتو ؤ ما غاديش إولي لهاد الجايحة الكحلة و التحقيق هو مجرد وتحصيل حاصل أنتهى الكلام
11 - السنت المنحيري الاثنين 15 يناير 2018 - 12:42
من فاز به فهو بطار ومن تعطل عليه فهو مطيار .كلام الطلبة والزرود.تليق تعليق اعلى هاد المقال .هدا اجمل بلد في العالم واجمعواروسكم وعرفوا انتم امعامن.
12 - gogo الاثنين 15 يناير 2018 - 13:30
معلم انت معلم حيت فراسو الدرهم غدي يعوم سبق هو عالم اسبوع قبل منو وداها مجموعة
13 - bar الاثنين 15 يناير 2018 - 13:56
كل مووضف في الادارات المغربية ينتضر الفرسة لكي يهرب او يهرب الاموال
المسروقة من اموال الشعب لان المراقبة مفقودة والمحاسبة كدالك والمعاقبة
كل من يعاقب هو الشعب فقط
المسروقة من اموال الشعب لان المراقبة مفقودة والمحاسبة كدالك والمعاقبة
كل من يعاقب هو الشعب فقط
14 - الواقعي الاثنين 15 يناير 2018 - 14:09
لا اعتقد انه يستقر في اوربا .الانتربول ممكن يجيبو
15 - سؤس الاثنين 15 يناير 2018 - 14:17
انا الحمد لله غير متقاعد كتدوز الميندة كنقز عليها بحال القرد لي فيه الجوع ولكن كيدها حانوت والماء والضو كتبقى 300 كيدها الخضار معند المدير ميدي ليا غير الى بغا دنوب
16 - مغربي قح الاثنين 15 يناير 2018 - 15:06
للأسف لما نناقش فيما بيننا الكل يتكلم على الإختلاسات ونهب خيرات البلاد والعباد وتهريب المال للخارج من طرف المسؤولين كأنهم ليسوا منا وجاؤوا بهم من بلد آخر. فالعديد منا لو أصبح مسؤولا لفعل أكثر. أو لو سنحت له الفرصة لتحايل على الآخرين للإغتناء. فكلنا شعبا وحكومة ومسؤولين .... نحمل نفس الجينات والله مع الفئة القليلة المتبقية من الشرفاء.
17 - martin pres du kiss الاثنين 15 يناير 2018 - 15:08
...les client de la dite banque .n'ont rien a craindre ..leur argent etait ds une banque , un etablissement protegé et couvert par une assurance. a multurisque..vol compris..le directeur c.est un simple employé qui sera remplacé par un autre..et la banque et ses institutions et lois restent a leur place. alors qu'elle sera volé X fois le client et son argent sont en securité....et ce Directeur vivra sa vie ds la peur..
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