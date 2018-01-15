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كُتّاب وآراء
حريق بمحل لبيع الأفرشة بـ"ديور المساكين" بمراكش
اندلع حريق، اليوم الاثنين، بمحل لبيع الأفرشة بالوحدة الثالثة بمراكش، أو ما يطلق عليه المراكشيون "ديور المساكين" بحي الداوديات، التابع لمقاطعة جليز، مخلفا إصابة شاب بجروح من الدرجة الثالثة نقل على إثرها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن الضحية يعمل ويقيم بالمحل نفسه، وفوجئ بلهيب النيران يندلع في محتوياته، صباح اليوم، ما استنفر مصالح السلطة المحلية وعناصر الأمن والوقاية المدنية التي هرعت إلى عين المكان، وبذلت فرق تدخلها مجهودا جبارا للحيلولة دون امتداد الحريق، الذي أسفر عن خسائر مادية جسيمة، إلى المحلات المجاورة.
وأوردت المصادر نفسها أن عناصر الإطفاء تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق، الذي ما زالت أسبابه مجهولة، مضيفة أن عناصر الأمن أشرفت على نقل الضحية إلى المستشفى، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.